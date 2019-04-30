新零售警號？盒馬開業三年首關分店　創辦人候毅曾揚言要開2000間

4月30日，阿里巴巴旗下的零售店盒馬鮮生宣布下個月底將關閉江蘇崑山一間分店，是開業三年來首次有分店結束營業。針對關店事件，盒馬方面表示，「做零售沒有百分之百的事情，尤其門店規模上去了，好的要更好，差的也要及時調整，這樣才能保持健康的體魄。」內媒指由此可見，盒馬鮮生關閉的部分門店與業績不佳有關。 外界關注盒馬鮮生的盈利，甚至是整個新零售業的前景。

盒馬鮮生創始人兼CEO候毅曾揚言要在全國開2000間盒馬分店。(網上圖片)

據內媒「36氪」報道，4月30日，盒馬鮮生宣布崑山新城吾悅廣場店，將於2019年5月31日起停止營業。在關店的同時，盒馬方面也表示：「未來將在蘇州和昆山開出更多門店」。

CEO侯毅曾表示，盒馬未來要開2000家店，成為中國第一家新零售連鎖。而盒馬這三年來表現也很爭氣，自2016年初的第一店業起，盒馬已在內地開出了149家店，全面覆蓋北上廣深一線城市及多個二線城市，5月1日在北京東方優匯店的第150家盒馬門店即將開幕；盒馬又孵化出盒小馬、盒馬菜市場、盒馬F2以及盒馬小站等子品牌。侯毅近日接受《聯商網》專訪時還透露，盒馬即將有大量的門店開始有盈利。

不過，侯毅今年3月曾預警提到，「做零售沒有百分之百的事情，尤其門店規模上去了，好的要更好，差的也要及時調整。」

盒馬鮮生被視為內地新零售業的龍頭。(資料圖片)

除了盒馬鮮生的崑山分即將店關閉，三江購物近日發布的一紙公告則徹底暴露了盒馬鮮生的業績。公告顯示，浙海華地（原盒馬在浙江的加盟商）持有的盒馬鮮生平效約為1.3萬，雖然與傳統賣場相比不錯，但與盒馬鮮生前幾個月公布的平效5萬相差甚遠。2018年浙海華地淨利潤-2349.14萬元人民幣，共4家盒馬門店，照此計算，盒馬平均每家店虧得不少。另外，盒馬孵化的盒小馬等項目也都面臨收縮戰線止虧的窘境。

報道指出盒馬「疲憊」的原因，除了侯毅提到要進行戰略調整，還有不少營運上的缺陷：過快的發展速度和節奏和盒馬門店人力不足的現實相矛盾，此外，迅速擴大規模後帶來的門店服務質量下降、品質控制管理鬆懈，令門店營運效率大幅下降。

文章表示暴露問題的盒馬實際上是如今急於求變的零售行業的縮影。但任何項目在早期發展階段都不可避免，新零售作為一種全新的零售業解決方案仍然值得期待。侯毅認為，盡管新零售目前遭遇了不少障礙和問題，但「新零售取代傳統零售，這是一種潮流，是不可取代的」。

（36氪）