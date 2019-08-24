財政部長劉昆：中央政府帶頭過緊日子　壓減一切不必要行政開支

財政部部長劉昆周五（23日）向十三屆全國人大常委會第十二次會議報告《國務院關於今年以來預算執行情況的報告》，其中提到中央政府要「帶頭過緊日子，不該支出的錢一分也不能花」，大力壓減一切不必要的行政開支。

劉昆在報告中指，為落實好減税降費政策，中央政府要「帶頭過緊日子」，大力壓減一般性支出，安排對地方轉移支付超過7.5萬億元（人民幣．下同）、增長9%；地方政府也深挖潛力，拿出實在舉措，確保減税降費各項政策落地。

報告提出所有的辦公運行、後勤保障、會議差旅、公務接待、出國出境等都要簡約，降低行政成本。（視覺中國）

報告又提出要大力壓減一切不必要的行政開支，所有的辦公運行、後勤保障、會議差旅、公務接待、出國出境等都要行簡約、倡簡樸、戒奢華，促進行政成本明顯降低。

報告更表示，中央財政要帶頭壓減一般性支出，除剛性和重點項目外，其他項目支出平均壓減幅度達到10%。在嚴格落實年初既定的一般性支出壓減5%的基礎上，有條件的地方要進一步加大壓減力度，力爭達到10%以上，節省下的資金會用於支持重點建設和民生改善。進一步完善厲行節約反對浪費相關制度規範，嚴格執行、長期堅持。

（新京報）