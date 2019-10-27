中證監原主席肖鋼：「滬港通」在金融開放中起重要帶頭作用

中國證監會原主席肖鋼今天（27日）在出席金融論壇時稱，今年恰逢「滬港通」開通5周年，當前中國金融開放已進入「快車道」，一系列開放舉措已經宣布，中國的金融開放已進入到高水平的新階段，而「滬港通」在金融開放中起到很重要的牽頭、帶頭作用。

肖鋼說，從近年來中國資本市場開放的事件來看，金融開放是從「滬港通」開始的。之後，2016年開放外資投資銀行間債券市場，2016年12月有「深港通」的開通，2017年有「債券通」，正是有這些開放，才使得2017年6月明晟公司（MSCI） 把A股納入新興市場指數。

他表示，去年中國資本市場進一步開放，進一步完善債券通交易結算稅收制度。資本市場開放逐步進行。

肖鋼續稱，目前「滬港通」運行平穩，一周年時交易金額突破1萬億元（人民幣，下同），兩周年達到3.5萬億元，三周年達6萬億元，四周年則抵達10萬億元，今年8月份超過15萬億元，交易額在迅速上漲。

「滬港通」全稱為「滬港股票市場交易互聯互通機制試點」（Shanghai-Hong Kong Stock Connect），於2014年11月17日開通，由上海證券交易所和香港交易所建立技術連接，使中國內地和香港投資者允許通過當地證券公司或者經紀商買賣規定範圍內對方交易所上市的股票。

（綜合報道）