廣東前三季度GDP數據：東莞增速排第二　佛山總量僅次於廣深

廣東佛山、東莞兩市日前相繼公布2019年前三季度經濟數據，顯示東莞GDP增速排省內第二名；而佛山的GDP總量排行第三，僅次於廣州和深圳。

東莞市統計局上周五（1日）通報全市前三季度經濟運行情況，指該市1至9月實現地區生產總值（GDP）6592.01億元（人民幣．下同），按年增長7.2%，比1至6月數據的按年增速提高0.3個百分點，高於全國、全省平均增速，在全省居次、珠三角居首。

佛山市的經濟總量居廣東第三，僅次於廣州和深圳。（視覺中國）

相較之下，佛山市日前發布的前三季度經濟運行情況顯示，佛山1至9月全市GDP完成7931.79億元，增長7.0%，增幅較全國、全省分別高出0.8、0.6個百分點，亦超過佛山去年全年經濟增速（6.3%）；若佛山第四季度繼續保持7.0%的經濟增速，今年全年GDP將突破1萬億元大關。對比發現，佛山在GDP總量方面繼續領先東莞，但增速不及後者。

深圳增速急跌 廣州增量可觀

此外，根據廣東省統計局公布的前三季度經濟數據，全省完成的名義GDP達77191.22億元，按年實際增長6.4%，全年有望突破10萬億元。其中，深圳前三季度完成的名義GDP為18689.13億元，按年實際、名義增速皆為6.6%，遠不及去年全年增速（7.6%）。

至於廣州前三季度GDP約為17868.99億元，較深圳低約820億元，但與去年全年相比，實際增長達6.9%，增量（1160.72億元）居全省首位。

（澎湃新聞/南方網/廣州市統計局）