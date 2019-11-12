深圳普通商品住房標準調整　144平米以下住宅免豪宅稅

深圳樓市迎來重大變革，住建局昨天（11日）表示，從即日起單套建築面積在144平方米以下容積率在1.0以上的房子為普通住宅，滿兩年可免徵增值稅。 換言之，符合新標準的普通商品住房，持有滿兩年以上後，將不受成交總價限制，無須繳納俗稱「豪宅稅」的買賣差額5%增值稅。

符合新標準的普通商品住房，持有滿兩年以上後，將不受成交總價限制，無須繳納俗稱「豪宅稅」的買賣差額5%增值稅。（視覺中國）

據內地傳媒報道，深圳此前的普通商品住房標準於2015年9月公布實施，但隨著房地產市場形勢變化，相關標準與居民的合理住房需求日益不匹配。市場上大量中小戶型住房交易需要繳納增值稅，無疑加重普通居民家庭、剛需購買住房的負擔。政府聽取居民的反映，並經充分研究後作出調整，將有利於使更多剛需家庭享受稅收優惠政策，降低剛需購房成本，滿足合理住房需求。

以深圳樓價最高的南山區為例，舊標準是490萬元（人民幣．下同）以上就算是「豪宅」，但現今僅是在「貝殼找房」網站上，全市掛牌房源中，有一半都是價格490萬元以上，出現市場上一半房源都是「豪宅」的錯覺。但事實上，深圳的樓價持續上漲，2015年至今一手樓價格漲幅達50%，「豪宅稅」標準發布後一直未有調整，逐漸使「豪宅稅」的徵收對象，變得未必只有「豪宅」，甚至「被豪宅」。

可以預見，新標準或會使樓市成交量增加，官媒《新華社》引述分析人士指出，該舉措可能促使樓市交易量上升，樓價面臨上漲壓力，應警惕樓市過熱風險。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進亦認為，不論是一手樓或二手樓，都會因為新標準直接或間接受到影響，出現交易量上升。另外，稅項減少令消費者「入市」壓力減少，加上臨近年底旺季，預計會有一波樓市交易高峰。但官方特別強調，此次調整標準並不影響深圳的房地產調控政策，深圳市仍然嚴格執行自2016年以來的限購、限貸、限售、限價等政策。

（深圳大件事）