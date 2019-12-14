中財辦：中國正在跨越中等收入階段　向高收入國家邁進

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀周六（14日）在北京表示，中國正在跨越中等收入的階段，從中等偏上收入國家向高收入國家邁進。

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀。（網上圖片）

韓文秀當日在中國國際經濟交流中心主辦的「2019-2020中國經濟年會」上作出上述判斷。他指出，中國小康社會建設成效比原來預期的還要好。在大約40年前，中國提出建設小康社會之時，其標準是人均國內生產總值（GDP）800美元。今年中國GDP總量預計接近100萬億元人民幣，折合成美元，人均GDP突破1萬美元。

而根據世界銀行2017年公布的標準，人均GDP在3,956美元至12,235美元之間的屬於上中等收入經濟體，超過12,236美元則屬於高收入國家。韓文秀指出，這表明中國正在跨越中等收入的階段，從中等偏上收入國家向高收入國家邁進。

明年是全面建成小康社會收官之年。韓文秀還說，全面建成小康社會是國家整體目標，各地的情況千差萬別，要根據自身實際完成既定的目標任務。比如到2020年實現國內生產總值比2010年翻一番，這是對全國而言的，並不要求每一個地區都要翻番。

韓文秀還表示，當前中國金融體系總體穩定，具備化解各類風險的能力。

（中新社）