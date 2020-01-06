內地各省市密集披露2019年財報　罕見出現同一特點

財政收支是衡量地方政府經濟和財力的關鍵指標。內地在2019年地方財政收支形勢如何，幾個省市近日公布的財報披露了真實情況。

據內媒第一財經1月5日報道，目前在全國36個省市（自治區、直轄市、計劃單列市）中，上海、山東、深圳、遼寧、甘肅、青島6個省市公布了2019年全年財政收支情況。其中6地收入有一個共性，即收入增長低迷，甚至出現下滑，而大規模減税降費是導致收入低迷的主要原因。

跨入2020年，中國經濟轉型升級的任務仍然十分艱鉅。（VCG）

報道稱上海2018年地方財政收入居全國第三，山東居第五，兩地是名副其實的財政大省，但2019年兩地財政收入增速均不足1%，十分罕見。

根據官方數據，2019年上海全市地方一般公共預算收入7,165.1億元（人民幣，下同），比2018年增長0.8%。山東去年地方一般公共預算收入6,527億元，按年增長約0.65%。青島去年財政收入增速僅0.8%。

遼寧省去年地方一般公共預算收入完成2,652億元，按年增長僅1.4%。甘肅財政收入更是出現了下滑。2019年甘肅全省一般公共預算收入850.2億元，按年下滑2.4%。

另外，深圳每平方公里財政收入在全國大中城市中居前列。2019年深圳地方一般公共預算收入為3,773.2億元，增長6.5%。這一增速略高於去年，不過仔細看最為核心的税收收入會發現，2019年深圳税收收入按年增長5.7%，相比2018年（9.2%）也有明顯下滑。

與2019年初預算相比，不少地方全年未達到收入預期，不少地方根據實際收入情況，年中之後調整了預算收入目標。

以山東為例，山東去年年初預計全年一般公共預算收入目標為5%，最終實際增速不足1%。不過去年11月底山東省對省級預算進行過調整。

2020年中國增速目標在6%左右，將跨越中等收入陷阱。（VCG）

分析稱，地方財政收入增長低迷，這除了與經濟增速放緩有關外，最重要的因素就是大規模減税降費。

此前有地方官員指出，各省在年初確定預算收入目標時，沒有想到中國在3月出台力度如此之大的減税降費政策，地方財政收入也因此難以達到年初預期目標，不少地方對收入目標進行下調。

2019年中國實施了力度空前的減税降費政策，預計全年減税降費規模超過2.3萬億元，受此影響各地財政收入受衝擊較大。

如不考慮大規模減税降費帶來的政策性減收影響，地方財政收入形勢將有明顯好轉。儘管大規模減税降費對地方財政收入衝擊較大，但實地發現，不少企業税費負擔明顯減輕。

另據中央經濟工作會議要求，2020年要落實減税降費政策。鞏固和拓展減税降費成效。

中國政法大學教授施正文分析，2020年減税降費核心是以效果為目標，以問題為導向，進一步細化政策解決政策實操中不明確地方，進一步完善政策來提高減税降費效果，使得減税降費更加精準、科學和有效。下一步減税降費政策在完善方面可能還會有新動作。