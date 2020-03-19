新冠肺炎疫情下人人戴口罩長期待在家　為何唇膏銷量不跌反狂升？

現在馬上算一算，從開始宅家抗疫到現在，你有多久沒塗過唇膏了？原先，唇膏是各個美妝品牌最暢銷的產品，往年的「婦女節」也都是禮物首選。現在，宅在家沒必要塗唇膏，出門上班又怕唇膏弄髒口罩——可靠的唇膏常有，可靠的口罩可真難買。

原本是妝容重點的唇膏，一下銷售遇冷，成了最沒用的雞肋。但我們查閱銷售數據後，發現最近唇膏的銷量經歷了「反彈式飆升」，它依然是彩妝品類中賣得最好的產品。

1.「唇膏一哥」李佳琦也不推唇膏了

被貼上「女人永遠不嫌多」標籤的唇膏，萬萬沒想到會在剛剛過去的冬天遇冷。與經濟低速增長時期相伴相生的「唇膏經濟」，隨著購買需求的降低或將被「口罩經濟」取代。

根據生意參謀平台的數據，在疫情初期交易數據來看，與唇部彩妝有關的唇膏、口紅、唇蜜、唇線筆等品類，同比交易降幅約在50% 左右。與此同時，據拼多多統計，在三線以上復工密集城市的消費數據中，眼影盤、眉筆等商品的搜索次數與去年同期相比，上漲了290%。看來，大家是真的很想化妝上班啊！

以直播賣唇膏出名的李佳琦，在年後的首次直播中只推了1 款眼妝和2 款底妝產品，史無前例地沒有推薦唇膏。平時朋友圈瘋狂刷屏唇膏的代購們，也開始吆喝「韓國日本口罩、彩妝眼影盤了解一下」，甚至推出「買唇膏送口罩」的奇葩促銷活動。

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早前美妝博主們都向日本妹子取經，在直播間教大家化「口罩妝」。「口罩妝」強調眉眼之間的神采，較濃的眼妝配上遮住下半邊臉的口罩，讓人即使戴著口罩也看起來神采奕奕。即使不塗唇膏，也一樣能漂漂亮亮出門。這次疫情的居家隔離，讓「化妝」這件事不再是每天必需。拿起手機就看到令人揪心的疫情發展，也讓很多人開始覺得，為健康以及保險類投資才是錢花在刀刃上，隨之減少了美妝的消費。

2. 長期抗疫生活，讓你的消費變理性了嗎

隨著各個城市逐漸復工，經歷使人心態消沉的疫情之後，小小的唇膏再次成了許多愛美女性的熱門消費品。往常的春節伴隨著情人節，婦女節也緊隨其後，都是春季消費高峰。如今大批商場的人流量驟減，美妝品牌櫃檯的員工也因為居家隔離無法到店服務，明明是國內的櫃姐，硬是活出了代購的感覺。大多數人把買買買的慾望發洩在了網上。曾經對唇膏越是不在意，「報復性」的購買行為就越嚴重。在這個「待在家就是為社會做貢獻」的抗疫假期，網購成了許多人打發時間的方法之一。

淘寶數據顯示，2月10日—16日，熱門品牌的唇膏同比搜索增幅在300%-700%之間，其中有些網紅色號更是瘋狂補貨4次全部售罄。九宮格眼影盤銷售同比增長150%。雖然暫時用不上，但大家買唇膏的慾望高漲，「買了以後塗不塗不是重點，重點是要擁有它」。

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宅在家裡的這段時間，綿綿買了3 支唇膏，一支是手快搶到了某品牌斷貨已久的熱門色號，還有兩支是拜託代購買的愛馬仕唇膏，距離收到還要等上幾週。綿綿覺得疫情總會過去，該買該用的唇膏一支也不能少。職場新人小米平時就有買唇膏「獎勵」自己的習慣，「生活已經很苦了，要買支唇膏才能甜一點」。假期裡，她不僅囤了口罩，還買了兩支唇膏。「都是晚上睡前在直播間下單的，第二天起床感覺有點衝動消費，但是收到的那一刻心裡是驚喜又滿足的。 」

著名的「唇膏經濟」認為，在經濟不景氣的情況下，普通人很難攢錢去做一些「大事」，比如買房、買車、出國旅遊等等。但即便如此，大家依舊有強烈的消費慾望，小小的唇膏作為「廉價且非必要之物」的代表，它既能快速讓人神采飛揚，又不會花掉太多錢，給許多女性帶來了極大的心理慰藉。根據天貓2019 年末發布的「顏值經濟報告」，從70後到95後的中國消費者，平均每年每人在天貓買3.3支唇膏。

3. 賣唇膏，成了品牌的「救急靈藥」

這幾年來，唇膏成為各個時尚品牌拓寬市場，增加收入的法寶。即使沒有專門的彩妝線，僅用心推出唇膏一個品類，便能輕鬆籠絡愛美人士之心。從ZARA 這樣的快時尚品牌，到愛馬仕這樣的頂級奢侈品牌，都在做本質上相同的事情。

2012年，鞋履品牌Christian Louboutin第一個「吃螃蟹」，推出單支售價近千元，形狀獨特如女王權杖的唇膏系列，加上富有儀式感的禮盒包裝，至今都是「直男送禮「條目中需要參考的對象。不久前，同樣是賣鞋子的Jimmy Choo也推出彩妝系列。

寫下這篇文章時，曾經刷爆朋友圈的愛馬仕Hermes唇膏和其配飾剛剛發售，目前許多熱門色號已經全球斷貨。因為中國大陸地區暫時還沒上市，憋了一個多月沒賣唇膏的代購們紛紛踴躍刷屏，普通版本售價近500元，還要等至少一個月，依舊有許多人表示：等得起！照著這樣的勢頭，唇膏還是完全不愁賣的。或許之後我們將陸續摘下口罩，恢復正常的生活，那時歷經等待收到的唇膏，便又成了日常中的「小確幸」。

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