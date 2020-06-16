【新冠肺炎】內地發行首兩批共千億「抗疫特別國債」　個人可購買

財政部15日宣布，為籌集財政資金，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，決定發行2020年抗疫特別國債（一期）5年期500億元（人民幣，下同）和2020年抗疫特別國債（二期）7年期500億元。

財政部副部長許宏才日前公開表示，抗疫特別國債主要用於有一定的資產收益保障的公共衛生等基礎設施建設和抗疫的相關支出。（中新社）

財政部下發的文件提到，兩期「抗疫特別國債」的日期均安排為2020年6月18日招標，6月23日起上市交易，本期國債利息按年支付。

《新華社》報道指，這兩期抗疫特別國債將採取記帳式國債發行方式，個人也可以購買。

用於公共衛生等基建和抗疫相關支出

據知，今年中央確定發行1萬億元抗疫特別國債，主要用於地方公共衛生等基礎設施建設和抗疫相關支出，並預留部分資金用於地方解決基層特殊困難。

財政部副部長許宏才日前公開表示，抗疫特別國債主要用於有一定的資產收益保障的公共衛生等基礎設施建設和抗疫的相關支出，包括支持小微企業發展、財政貼息、減免租金補貼等。各地可以在分配的額度內按照一定的比例預留機動資金，解決基層特殊困難的急需資金需求。地方可根據實際需要，自主分配使用。

（新華社）