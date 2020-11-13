互聯網金融只屬斂財伎倆包裝？　中國P2P信貨泡沫爆破見慘痛教訓

編按：乘着金融科技（FinTech）的興起，中國市場近年湧起大量以「互聯網金融」為名的金融公司及產品，當然，如「餘額寶」、「眾安在線」等產品是獲得市場追捧或關注，但另一方面，因P2P金融平台卻接連爆出走佬、倒閉問題，這都是不得不面對的問題。《中國債務危機解密——一個次貸工作者的醒悟》一書便就中國互聯網金融的發展提出見解，箇中論點值得一再深思。 撰文：張化橋、張杼航

中國互聯網金融發展過程教訓慘痛？（按圖了解）

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餘額寶 令互聯網金融火上加油

2008年，馬雲曾自信滿滿的表示，「如果銀行不改變，我們就改變銀行」。但是，這種言語上的挑釁恰恰暴露了當時支付寶力量還很弱小，處處受限。支付寶誕生於2004年，但直到2011年才拿到央行的第三方支付牌照，在這之前一直處於「裸奔」狀態。

轉捩點出現在2013年。這年6月13日，支付寶公司與天弘基金合作推出第一支互聯網貨幣基金「餘額寶」。5個月後，餘額寶規模就突破了1000億元。「餘額寶」大獲成功，徹底引爆了互聯網巨頭進軍互聯網金融的熱情。

2013年7月6日，繼支付寶、騰訊旗下財付通獲得支付牌照後，新浪、百度等獲批第三方支付牌照；2013年7月29日，京東商城成立金融集團，正式進軍互聯網金融；2013年10月28日，百度上線首款理財產品「百發」。2013年11月6日，由馬雲、馬化騰和馬明哲三馬聯手打造的國內首家互聯網保險公司—眾安在線宣佈開業。

面對熱火朝天的互聯網金融創新，有一些理性人士潑了冷水。

最激烈的一次發生在2014年2月21日，時任央視證券資訊頻道執行總編輯兼首席新聞評論員的鈕文新，公開發表名為《取締餘額寶》的文章。文章認為，餘額寶是趴在銀行身上的「吸血鬼」，典型的「金融寄生蟲」。它們並未創造價值，而是通過拉高全社會的經濟成本並從中漁利。

此後，鈕文新陸續發表了幾篇文章，引發了監管、業內人士、媒體之間的一場大辯論。這次辯論當然沒「幹掉」餘額寶，但是很及時地讓監管意識到，迅速崛起的互聯網金融在為傳統金融領域注入活力的同時，也引發了很多不確定性和難以預知的風險。

中國銀聯總裁許羅德有過一個很形象的比喻，馬雲式互聯網金融好比是跳街舞，自由度很大，也很漂亮；而傳統金融業則是在跳國際標準舞，甚麼時候轉頭，甚麼時候伸頭，是很規範的。互聯網金融處於一種野生狀態，監管體系也遠不夠健全，亟需在傳統金融業和互聯網金融之間找到一個折中方案。

一方面鼓勵創新，但另一方面缺乏標準，沒有基本的准入門檻，阿狗阿貓都來做金融創新，最終必然導致龍蛇混雜。

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風險爆發 龐氏騙局登場

風險很快爆發了。

P2P熱潮吸引了眾多龐氏騙子以及資金鏈斷裂的民間放貸機構進場，隨着而來的就是大批平台無法提取現金、倒閉跑路。據網貸之家統計，2013年和2014年，分別有74家和275家P2P平台倒閉或跑路，佔當年P2P平台數量的10%和18%。2015年，全國累計平台數量超過3500家，但是有950家平台發生問題，佔比高達25%。

最短命的網貸平台僅僅上線了5天，騙了第一波投資者後就跑路了。對P2P行業最致命的打擊則來自e租寶事件。這家成立於2014年7月的平台，僅用一年時間便做到了700多億的待收餘額。

e租寶是一個非常典型的龐氏騙局。它有三個基本特徵：

•鋪天蓋地的廣告宣傳。 •理財產品年化收益率在9%－14.6%之間，且保本保息。 •大部分為虛假自融項目。

e租寶還有一個荒唐的口號：「1元起投，隨時贖回，高收益低風險。」稍微具備金融學基礎知識的人就知道，資產的風險與收益是匹配的，高收益對應高風險。如果隨時贖回的活期理財能做到9%以上的高收益，為何全世界的銀行不去做？為甚麼90萬人會被如此拙劣的騙局蒙蔽了眼睛？這是值得好好反思的。

e租寶出事之後，很多P2P平台選擇為自己辯護，說e租寶不是真正的P2P，P2P被污名化了，仿佛只要將e租寶踢出P2P圈子，就能挽回整個行業的聲譽。

但當更多的P2P倒閉或跑路後，就再沒人說話了。

2015年12月，昆明泛亞有色金屬交易所被立案調查，該平台在網上發行的「日金寶」活期理財產品未兌付金額高達400多億，涉及22萬投資者。2016年4月，上海「中晉」系因非法集資被查，累計集資規模400億元，未兌付本金約48億元。2016年9月，非法集資400多億元的上海快鹿集團被查，案發時未兌付本金約150億元。

「中晉」系突然崩盤，源於一個很小的細節：該公司一名美女顧問在朋友圈炫富；「快鹿」系之所以遭擠兌，則是因為該公司投資的電影《葉問3》上映後，宣稱60小時內票房破4億。然而另一細節：一名網友曬出「幽靈場」票根，引爆了票房造假醜聞。

亞馬遜河一隻小小蝴蝶不經意的煽動翅膀，為何會在大洋彼岸引發一場風暴？

表面看，這是互聯網時代信息爆炸式傳遞帶來的放大效應。但本質上，這不恰恰說明，很多P2P平台的模式根本經不起推敲和深究，一戳就倒嗎？

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新冠肺炎疫情對全球經濟帶來嚴重且仍未止息的影響，不過其實早在疫情肆虐前，已有專家曾警告美國將會有下一輪次貸危機…

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《中國債務危機解密 — 一個次貸工作者的醒悟》（天窗出版授權提供）

書名：《中國債務危機解密——一個次貸工作者的醒悟》

作者：張化橋、張杼航

張化橋：香港慢牛投資公司董事長，兼復星國際、龍光地產和綠葉製藥等公司的獨立董事。他曾在瑞士銀行工作11年，期間主要擔任中國研究部主管和投資銀行部中國區副主管。1986-1989年間，他曾於中國人民銀行總行工作；亦曾在英國《金融時報》、《紐約時報》、《南華早報》、《日經亞洲評論》、《華爾街日報》和《彭博新聞社》等大型媒體發表50多篇文章。曾著有《投行分析師的叛逆宣言》（2010）、《避開股市的地雷》（2012）、《影子銀行危局：中國的金融海嘯？》（2013）、《誰偷走了我們的財務？》（2014）、《擁抱次貸——金融科技 化解中國危局》（2018）等。

張杼航：前資深媒體從業者，曾在《新京報》等紙媒專注碼字十年，後告別紙媒，進入互聯網金融、金融科技圈子，成為一名行業獨立評論員，目前為「開甲財經」聯合創始人。

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】