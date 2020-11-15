外債問題恍若新時代鴉片戰爭　中國若拯救欠債國企或再墮歐美陷阱

編按：鴉片戰爭不僅是清朝由盛轉衰的轉捩點，更令當時歐洲列強推出不平等條約的開端，對中國歷史的發展影響深遠。歷史雖已過去但鴉片戰爭的幽靈仍在，傷害到亞洲以至歐洲面臨經濟危機的國家。《中國債務危機解密——一個次貸工作者的醒悟》一書特別作出提醒，希望中國避免再一次受到歐美國家在經濟上的傷害。 撰文：張化橋、張杼航

鴉片戰爭幽靈仍在徘徊？（按圖了解）

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外債問題：新時代的鴉片戰爭

為了理解印度尼西亞在1997－1998年亞洲金融危機中的慘狀，大家應該讀一下《Resurgent Indonesia》（作者Vasuki Shastry）。那是又一場鴉片戰爭。印尼、泰國、韓國和菲律賓被狠狠地剝奪了一次。

當然，危機的根源是這些國家的腐敗政治和固定匯率（和相對的固定匯率）。由於政府干預，這些國家的貨幣長期高估，本國貨幣在國內購買力下降之後的壓力無法隨時通過匯率調整而得到釋放，壓力越積累越大，最終必有火山爆發。這跟中國這些年的情況有類似之處。

但是，問題在於，當這四國貨幣匯率大跌，成千上萬的本國企業突然發現根本無力償還外債時，大量的違約和倒閉形成了一股龍捲風。

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IMF及央行的債務重組方案

歐美國家的銀行應該承認壞賬損失，流血離場，自認倒霉。但是，他們並沒有這樣做。沿着鴉片戰爭的道路，他們動用政府，並通過政府給這些死要面子的國家施加高壓，逼着這些國家借國際貨幣基金組織（IMF）的過橋貸款，歸還歐美銀行的貸款，並大力削減政府支出（austerity）。幾千萬工人失業，無數家庭破裂。這些國家在八到十年之後，才從債務陷阱中爬出來。IMF只不過是歐美國家的一個玩物和工具，只是它帶着虛偽的聯合國面具。

2010－2014年，當西班牙、葡萄牙和希臘（甚至意大利）無法償還外債時，歐美銀行（特別是德、法銀行）面臨着毀滅性打擊。歐美政府採取了同樣的鴉片戰爭戰略。他們一邊惡罵「南部歐洲國家」的人民懶惰、浪費，政府無能，一邊逼他們接受IMF和歐洲央行的債務重組方案。

甚麼是「重組」？就是借新還舊，不准違約、宣佈破產。這裏，歐美國家的工具就是IMF和歐洲中央銀行（European Central Bank，簡稱ECB）。

中國政府 不要馳援巨額外債

可惜中國在IMF只是小股東，沒有話事權。不然的話，我們也可以利用IMF和強大的外交勢力，重組亞、非、拉上百個國家的貸款違約。畢竟數額巨大啊！

英國《經濟學家》（The Economist）雜誌2020年7月4日說，世界銀行的資料表明，僅是世界上最窮的73個國家的外債結構如下：

1.欠中國1040億美元； 2.欠世界銀行1060億美元； 3.欠發達國家債券持有人：600億美元（而已）。

中國獨掌難鳴，即使我們扯着嗓子喊，也只是一個聲音。而歐美的大合唱太讓人羨慕了。

由此，我們有個建議：中國民企、國企也借了相當巨額的外債。有些必然出現違約（比如北大方正、海航、諸多的地方政府城市投資公司、地產公司）。中國的政府千萬不要馳援。中國不要接受IMF，不要接受債務重組，不要接受新型的鴉片戰爭。借貸關係是願打願挨的事情，沒甚麼大不了。如果政府拯救了，反而讓歐美投資者瞧不起：「你不專業，不夠市場化！」

一句話，機構投資者有能力承擔風險。

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《中國債務危機解密 — 一個次貸工作者的醒悟》（天窗出版授權提供）

書名：《中國債務危機解密——一個次貸工作者的醒悟》

作者：張化橋、張杼航

張化橋：香港慢牛投資公司董事長，兼復星國際、龍光地產和綠葉製藥等公司的獨立董事。他曾在瑞士銀行工作11年，期間主要擔任中國研究部主管和投資銀行部中國區副主管。1986-1989年間，他曾於中國人民銀行總行工作；亦曾在英國《金融時報》、《紐約時報》、《南華早報》、《日經亞洲評論》、《華爾街日報》和《彭博新聞社》等大型媒體發表50多篇文章。曾著有《投行分析師的叛逆宣言》（2010）、《避開股市的地雷》（2012）、《影子銀行危局：中國的金融海嘯？》（2013）、《誰偷走了我們的財務？》（2014）、《擁抱次貸——金融科技 化解中國危局》（2018）等。

張杼航：前資深媒體從業者，曾在《新京報》等紙媒專注碼字十年，後告別紙媒，進入互聯網金融、金融科技圈子，成為一名行業獨立評論員，目前為「開甲財經」聯合創始人。

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】