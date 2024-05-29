首度宣告美台盟友關係　拜登在賴清德｢兩國論｣演說中扮演關鍵角色

賴清德上位，台海舉行軍事演習，中日韓三國領導人峰會，加沙空前慘烈的人道危機......爆炸式呈現的各路信息差點湮滅了一個重大新聞。



這個新聞是拜登日前在西點軍校參加畢業典禮時在所有師生面前演講就與台灣關係性質的宣示，在談到「我們支持臺灣海峽兩岸的和平與穩定」，拜登表示「為了保護我們的國家、我們的盟友和我們的核心利益，我始終願意在必要時使用武力。」。



拜登在這場演講中還講了很多國際議題，如台灣政治和台海軍演，加沙衝突、俄烏戰爭等，媒體多數報道了後面其他國家的那些內容，反倒是和中國核心利益最相關的議題被媒體忽略了。

2024年5月24日，美國總統拜登在紐約出席西點軍校畢業典禮致辭（Reuters）

從我們的追蹤觀察看，拜登表示會使用武力保護台灣並不新鮮，因為這已經是三年內的第五次了，每次拜登說完，都被白宮發言人用一句「美國的台海政策沒有改變」圓回美國傳統的模糊立場。

但是，拜登公開定位美台關係，稱台灣是美國的「盟友」，把台灣視為美國的「核心利益」，這是有紀錄可查的第一次。

從可查閱的資料看，也是台美斷交幾十年來，在任上的美國總統，第一次這樣公開表述！如果拜登不是信口胡言，懂國際政治，尤其是瞭解美國政治外交的行家，應該知道這個定位意味著什麼。

5月20日，賴清德在台總統府內接見由美國前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush），美國在台協會主席羅森伯格等人組成的美方特使團。（台灣總統府）

雖然事實上，台美關係一直非常親密，美國在與中國大陸建交後又通過了《台灣關係法》和「對台六項保證」，對台灣做出安全承諾，形同盟友，但是依照美國對盟友的傳統認定標準，廢約後的台美關係已經發生了質變。

嚴格意義上，自台美1978年12月16日卡特政府宣布與台灣斷交，從台灣撤軍、廢約那一天起，台灣就不再是美國的盟友了。

這也是李登輝、陳水扁、蔡英文等在搞台獨時總是戰戰兢兢，怕中國大陸打過去的一個重要原因。

1979年台美斷交後，美國特使訪台，其座車被憤怒的群眾以雞蛋、棍棒招呼。 （聯合報）

因為從美國自身的國家決策體系看，對不是自己盟友的國家或地區，又無關自身核心利益的情況下，美國確實沒有武力保護的義務。這一點我們回顧二戰後那些獲得過美國支持但是在關鍵時刻卻被美國拋棄的國家的命運就不難得知，民進黨的政治人物看了也心驚。

但是，像拜登這樣，公開把台灣定位為美國的「盟友、核心利益」，就是另一回事了。

美國的全球霸權地位是透過其盟友體系來建構的，對盟友的安全承諾是美國建構這一體系的」鋼筋和水泥」，如果在盟友被軍事打擊時不派兵協助，那麼美國的整個盟友體系、它在全球的霸權地位就會一夕間全部崩塌。所以，對於盟友，美國不可能不將安全承諾付諸行動。更何況還被美國定義為「核心利益」。

所以，拜登的這個講話，就等於一把撤掉了美國在台灣問題上堅持了幾十年的戰略模糊政策，把台美關係又撤回到了斷交前的「盟友」狀態。

而從「台灣是美國的盟友、核心利益」，到「美國會使用武力保護台灣」，再到這次賴清德毫不掩飾地「兩國論」台獨演講，這個邏輯就完全打通了。

5月20日上午，賴清德發表就職演說，北京官方旋即於當日下午抨擊其暴露台獨本性。（台灣總統府）

拜登以「盟友」和「核心利益」來定位與台灣關係，就等於給了賴清德政府一個公開的安全承諾。不管這個承諾在關鍵時刻會不會成為泡影，當下而言，拜登先給出來了。

而有了美國的這個承諾，賴清德自然會毫無顧忌，在上任演講中全盤托出他的台獨主張。美國與賴清德政府「唱雙簧」，是賴清德「兩國論」演講的總後台，這個判斷一點沒錯!

本文轉自微信公眾號「杭子牙」。

