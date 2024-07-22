三中全會 | 王滬寧角色吃重

7月21日，新華社公布剛閉幕不久的二十屆三中全會所審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》和習近平關於決定內容的情況說明。通過習近平的情況說明可以得知，早在2023年中共中央政治局便已決定成立二十屆三中全會文件起草組，由習近平親自擔任組長，副組長包括三位政治局常委王滬寧、蔡奇、丁薛祥。這裏一個不同尋常的地方是王滬寧擔任副組長。

二十屆三中全會是對十八屆三中全會的繼承和發展，兩次會議具有對比意義。11年前，習近平在十八屆三中全會上作關於《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》的說明，其中提到成立文件起草組，組長是習近平，副組長是兩位政治局常委劉雲山、張高麗。其中，當時，劉雲山是中央書記處排名第一的書記，張高麗是國務院排名第一的副總理，前者代表黨務工作，後者代表政務和經濟工作。

二十屆三中全會的文件起草組，大體上延續了十八屆三中全會文件起草組的人事安排。副組長蔡奇是中央書記處排名第一的書記，丁薛祥是國務院排名第一的副總理。不同的是，已經轉任全國政協主席的王滬寧出任排名第一的文件起草組副組長。這說明擅長理論、有黨務和改革經驗的王滬寧在二十大後依舊扮演獨特角色。

習近平與其他中共中央政治局常委出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

眾所周知，王滬寧是中國政壇具有重大影響的高層智囊，在過去多年決策層的理論體系構建中扮演獨特而重要的角色。王滬寧生於1955年，在上世紀80年代後期擔任上海復旦大學教授，是一位有影響力的青年學者和政治學家。後來他「學而優則仕」，被調入中央工作，先後以中央政策研究室副主任、主任和中央書記處書記的身份輔佐江澤民和胡錦濤，參與構建「三個代表」重要思想和科學發展觀。

2012年王滬寧在習近平上任後升任中央政治局委員，並繼續兼任中央政策研究室主任，經常陪同習近平出席內外活動。2017年王滬寧又更上一層樓，升任政治局常委和中央書記處排名第一的書記，主管黨務和意識形態工作。2022年王滬寧繼續擔任政治局常委，並在2023年出任全國政協主席。值得注意的是，自2014年中央全面深化改革領導小組（後來升格為中央全面深化改革委員會）成立以來，王滬寧一直在其中扮演重要角色，協助習近平重塑過去10年中國政治秩序。

現如今，已經轉任全國政協主席的王滬寧以文件起草組副組長的身份參與十八屆三中全會所啟動的進一步全面深化改革和中國式現代化工作，既符合他一直以來的政治身份，又凸顯他在中國政治經濟文化轉型過程中的角色和習近平對他的倚重。