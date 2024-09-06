賴清德掌權下的司法戰？鄭文燦、柯文哲相繼涉案刮政治風暴

台灣的政治局勢正因柯文哲涉及京華城容積率調整弊案，進一步陷入混沌。這位台北市前市長和民眾黨的領導人，如今面臨著前所未有的危機。台北地方法院9月5日召開第二次羈押庭，以柯文哲因涉嫌貪污圖利威京集團，裁定羈押禁見。這一事件不僅讓民眾黨陷入自創黨以來最大的政治風暴，也讓外界開始關注賴清德政府是否有意透過司法手段打壓政治競爭對手，藉清除政壇內部的貪腐勢力，塑造自己的政治形象。



柯文哲圖利案：民眾黨的最大危機

自從柯文哲被控在京華城容積率調整案中圖利威京集團以來，這位曾經以反傳統政治形象登場的政治領袖面臨了他從政以來最大的挑戰。民眾黨作為台灣第三大政治勢力，一直以清廉、改革為賣點，在台灣政壇快速崛起。

儘管柯文哲自始至終都強調自己的清白，並在本月2日台北地院偵訊70小時，獲「無保飭回」後，將此案件視為政治迫害的一部分。然而，柯文哲5日的羈押決定，已然為過往辛苦累積的形象蒙上厚重陰影。

9月5日，民眾黨黨主席柯文哲遭北院裁定羈押禁見後，立刻被專車送往土城看守所。（ETtoday）

對民眾黨來說，柯文哲的涉案無疑是一次空前的危機。自2019年創黨以來，該黨便是圍繞柯文哲這一核心人物發展，可以說，沒有柯文哲就沒有民眾黨，柯文哲的影響力直接關係著民眾黨的未來。如今，民眾黨內出現「全黨挺一人」的現象，但隨著柯文哲案件發展，民眾黨內外都開始擔心黨會否因此陷入無法自拔的困境。若柯文哲最終無法擺脫司法審判的束縛，民眾黨能否在沒有他領導的情況下繼續前行，已預先成為外界關注的焦點。

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賴清德上任後司法行動頻頻 巧合還是鬥爭？

柯文哲的案件發展，與賴清德上任以來的政治環境密不可分。自賴清德自5月20日上任以來，台灣政壇內外接連爆發了多宗腐敗案件，這些案件中的涉案人物無一不是具備重要政治影響力的高層人物。前桃園市長鄭文燦因涉入市政建設案的貪腐問題而被檢調起訴，甚至求處重判12年，隨後柯文哲則因京華城弊案遭羈押禁見。這些「明星級」的政治人物相繼被調查、起訴，使得「賴清德政府是否藉由司法打擊來肅清政治競爭對手」的說法，也在打貪熱鬧的喧囂聲中，在台灣輿論中默默發酵。

在包含政治獻金案、京華城案等涉及柯文哲的多宗案件曝光後，部分意見認為，賴清德政府可能正在運用具備正當性的司法手段來鞏固自己在政壇的地位。柯文哲作為台灣政壇第三勢力的唯一代表，長期以來被視為民進黨的潛在威脅。無論是在台北市政的執政經驗，還是在兩岸政策的立場上，柯文哲都與賴清德存在明顯差異。柯文哲當年以素人從政快速崛起，和對年輕選民的吸引力，使他成為民進黨的強勁對手，若無意外，柯文哲必將在2028年再度於台灣總統大選挑戰尋求連任的賴清德。

2023年12月，柯文哲在辯論會上抨擊賴清德遇到選舉就不敢說台獨，比起那些一生追求台獨的漢子，賴清德是「假台獨，真騙票」。（TVBS Youtube直播截圖）

然而，賴清德政府與民進黨並未對這類質疑論作出具體回應，僅強調司法應該獨立處理所有案件，而不受任何政治干預。賴清德本人在多次公開場合中提到，反貪行動必須嚴格遵守法治原則，「勿枉勿縱」。

司法反貪是賴清德的一步祺？

無論外界如何猜測，鄭文燦與柯文哲案件的相繼發生，確實引發了台灣政界內部的緊張氣氛。特別是柯文哲作為一位有望挑戰2028年台灣總統大選的潛力候選人，他的羈押決定，乃至後續或將迎來的司法審判，無疑將改變未來台灣政治格局。

賴清德政府的支持者認為，司法反貪是一項必要且合理的行動，任何人即便擁有政治地位，也不能凌駕於法律之上。支持司法行動的人認為，賴清德的強硬反貪立場是其施政的一部分，目的是清除政壇內的貪腐勢力，無論這些勢力屬於執政黨還是反對黨。

7月11日，桃園地方法院第三度開羈押庭，裁定鄭文燦收押禁見。（中時新聞網）

然而，質疑論者則指出，賴清德選擇打擊的對象，無論是鄭文燦還是柯文哲，都是政治上可能對他造成威脅的人物。這樣的舉動，是否意在削弱競爭對手的力量，從而為民進黨在未來大選中贏得更多優勢，成為了被議論的話題之一。尤其賴清德從政多年以來，予人執拗政治性格印象頗深，透過對司法機構的策略性運用，或許正在他為民進黨鞏固未來選戰基礎的一步棋。

政敵的官司 賴清德的挑戰

回顧過去三個多月，以少數執政的賴清德自上任以來，大抵而言「安分守己」，甚至可謂「悄然無聲」，既不見他大刀闊斧揭櫫涉及內政的改革大旗，於兩岸關係方面，也並未有「進取性」的爆炸論述。整體而言，他更像是在養精蓄銳，試圖建立一個儘管少數，但相對穩定且符合民進黨傳統推銷的清廉政府形象――作為蔡英文政府的繼任者，賴清德面臨的不僅僅是如何保持民進黨的執政優勢，還必須應對台灣內外複雜的政治局勢。從鄭文燦與柯文哲相繼爆發涉貪案件來看，反貪行動當是為賴清德施政的主觀重點之一，試圖藉此清除政壇內部的貪腐勢力，塑造自己的政治形象。

6月24日，賴清德針對台灣立法院修法發表敞廳談話。（台灣總統府提供）

然而，賴清德也面臨一個微妙的挑戰：如果反貪行動過度針對他的政治對手，難保不會被解讀為是一種政治鬥爭的手段，反而使他陷入新的政治風險之中。鄭文燦與柯文哲案件的連環效應，無疑讓賴清德的政治前景增添了更多不確定性。

無庸質疑，台灣的政治局勢正在發生變化，賴清德能否在這種高度敏感的時刻保持其施政的穩定性，將是未來台灣政壇的重要指標，一定程度來說，也將連帶影響兩岸關係走向；而柯文哲，乃至於所率領的民眾黨，能否在風風雨雨的多案之後維持其政治生命，亦將影響到台灣政局的未來走向。