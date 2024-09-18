美台關係堅若40年過期彈藥？

美國近期對台軍售又一次成為熱議話題，拜登（Joe Biden）政府的第16次對台軍售項目看似光鮮亮麗，包括飛機及相關設備的備件維修、退還及重新運送，以及美國政府和承包商提供的工程、技術和後勤支援服務，總價高達2.28億美元。台灣國防部隨後表態，示意這筆軍售有助於維持台灣空軍各型機裝備戰備及妥善，但細思之下，這一切真的是台灣應該為之欣喜若狂的嗎？



美台軍售的神話已經存在多年，台灣長年將其視為倚靠美國老大哥，透過武裝自己成為「刺蝟島」，以實現「以戰止戰」、保持兩岸和平現狀的關鍵。然而，現實往往是殘酷的。美國國防部監察長日前發布的報告，揭示了一個令人尷尬的事實：美國透過「總統撥款權」提供的軍備中，竟然包括了40年前製造的過期彈藥和發霉的防彈背心。

機槍被散裝在大紙箱中運送，根本不符合美軍標準規範的要求。（美國國防部監察長辦公室報告）

這些彈藥包裝「像是清掉不要的東西」，令人聯想到美國已將台灣視為垃圾回收場，不但沒有得到實質上的好處，反而要為這些「饋贈的垃圾」進行分類和清理。這無疑是一個重大的諷刺：台灣在欣喜美國對台軍售的背後，原來只是被當作軍火庫的回收站，甚至淪為美國軍工企業的冤大頭買家。

反觀台灣方面，卻對這樣的情況保持「喜聞樂見」的態度。台灣軍方多次對美國軍售表達感謝，將其視為「維持區域穩定的基礎」。這種一廂情願的幻想，不禁讓人質疑台灣所謂「刺蝟島」戰略的可行性。台灣的「倚美抗中」策略，其實更像是一場自我催眠。

美國對台軍售看似「堅若磐石」，但其中的真相卻並非如表面那麼美好。以拜登政府的對台軍售為例，近期的軍售項目主要集中在維持性物資及彈藥增補方面，對於台灣軍隊的現代化支持卻已經停止。美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，這類軍售並沒有真正幫助台灣應對當前和未來的多重威脅，更沒有針對灰色地帶、封鎖及隔離等情境給予支持。美國似乎更傾向於將台灣軍事現代化的需求降至最低，避免過度激怒北京。

美台商會認為最新一波軍售無助台灣軍事現代化。（資料圖片）

更令人啼笑皆非的是，美國國防部監察長報告中的細節顯示，台灣收到的軍備中，不僅有過期彈藥，還包括發霉的防彈板和戰術背心。台灣軍方花了數周時間拆除包裝、風乾並盤點這些潮濕、發霉的物品。這樣的狀況無疑給台軍方高層留下了不好的印象。令人心酸的是，台灣似乎對此無能為力，只能默默接受美國「源源不絕提供的軍援」。

結果台灣以為「抱到了美國老大哥的大腿」，卻不知這是一場「收廢品」的交易。台灣以為自己在美國的全球戰略中擁有重要地位，可以透過「倚美抗中」實現自己的安全。然而，美國的真正意圖，無非是將台灣當作「垃圾桶」和「自動取款機」。美國的「保護台灣」不過是一種手段，其目的是為了高價出售一些過時的、淘汰的裝備，同時遏制中國的發展。

美國25家軍火商代表團訪台，計畫在台灣聯合生產武器彈藥、打造大型軍火庫，對此由台灣「兩岸和平發展論壇」和數十個政黨團體共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，5月3日組織逾兩百人前往台北國際會議中心抗議，強烈反對美國戰爭販子禍害台灣、販售戰爭。（主辦單位提供）

中長期來看，台灣對美國軍售的依賴，並沒有帶來真正的安全。相反，這種依賴使台灣陷入了更深的困境，成為美國軍火庫的冤大頭。在美國的眼中，台灣不過是一顆用來牽制中國的棋子，而非真正值得保護的盟友。這種不對等的關係，讓台灣在追求「刺蝟島」戰略的過程中，不僅反被「廢品」反殺，某種程度也是自我鏡射成為地緣政治下的「廢品」。

事實上，美國所謂「保護台灣」的真正目的只有兩點：一是將一些過時的、淘汰的裝備高價賣給台灣，從中獲得經濟利益；二是牽制中國的發展，確保美國的霸權地位不受威脅。至於台灣人民的生命安全，美國並不在乎，簡言之，「特朗普」之流的言論，在美國並不孤單。這樣的「保護」，真的是台灣想要的嗎？

2023年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

台灣應該清醒地認識到，無論民進黨當局購買多少美國武器，抱美國多少次大腿，一廂情願地追求「以戰止戰」的刺蝟島戰略，最終只會讓自己陷入更深的險境。台灣必須反思自身在國際舞台上的定位，不應該再做美國的「自動取款機」和「垃圾回收場」。唯有放下對美國軍售的迷信，尋求與北京的和平對話，才是解決問題「追本溯源」的方式，也才能真正找到自身的出路。