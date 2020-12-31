中歐投資協定 |歷時7年終完成談判　冀互惠互利增對美國籌碼

中歐領導人12月30日舉行了視頻會晤，並共同宣布，中歐投資協定談判如期完成。隨後，這一歷時7年達成的協定內容公布，雙方均表態。這一協定也對中歐貿易、中歐關係、中國企業發展等多方面有重要影響。

據外交部官網12月30日消息，國家主席習近平在會晤中指出，中歐投資協定將有力拉動後疫情時期世界經濟復甦，增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，為構建開放型世界經濟作出中歐兩大市場的重要貢獻。

中國國家主席習近平（左上）12月30日晚同德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行視頻會晤。（Reuters）

中歐協定核心內容包括四方面：一是保證相互投資獲得保護，尊重知識產權，確保補貼透明性；二是改善雙方市場準入條件；三是確保投資環境和監管程序清晰、公平和透明；四是改善勞工標準，支持可持續發展。

對於這一協定，歐洲理事會（European Council）官網消息稱，歐方認為協定具有重要的經濟意義，有助於雙方在基於價值觀與可持續發展原則的情況下平衡雙方之間的貿易與投資關係，為歐盟帶來了前所未有的市場準入水平，為歐洲企業提供了更多確定性與可預測性。

商務部負責人表示，協定着眼於制度型開放。高水平的市場準入承諾將為雙方企業帶來更多的投資機會。高水平的公平競爭規則將為雙邊投資提供更好的營商環境。

他還進一步透露，市場準入方面，協定採取的是准入前國民待遇加負面清單模式。另外，雙方還將承諾在大多數經濟領域不對企業數量、產量、營業額、董事高管、當地研發、出口實績、總部設置等實施限制，並允許與投資有關的外匯轉移及人員入境和停居留。

12月30日，習近平視頻會晤德法歐盟領導人，中歐投資協定在此次會晤中達成（點擊大圖瀏覽）：

中國駐歐盟使團團長張明接受採訪時指出，中歐投資協定將進一步消除中歐雙向投資壁壘，打造橫跨歐亞大陸東西兩端的投資循環圈。他同時強調，中歐投資協定談判的完成時間是由談判進程決定的，同外部因素並無關聯。

這一協定於2013年正式啟動，至今經歷了35輪談判，歷時7年達成。期間經歷了幾次重要節點：2014年1月，中歐投資協定首輪談判在北京舉行；2015年11月30日至12月4日，協定第八輪談判舉行，雙方在協定議題範圍問題上取得重大進展，並就製作合併文本作出安排；2017年7月，協定第十四輪談判舉行，雙方在部分一提取得進展；2018年7月，中歐雙方交換了中歐投資協定清單出價，同意將中歐投資協定談判作為最優先事項。

2019年4月，雙方承諾2019年將在談判中，特別是投資自由化承諾方面取得進展；2020年6月，中歐領導人重申致力於在2020年達成中歐投資協定；2020年9月，中德歐領導人舉行視頻會晤。會晤確認中歐投資協定談判取得重大進展，重申年內完成談判的政治決心。

中國和歐盟加快經貿合作，被指將對世界格局產生實質影響。（Reuters）

中歐投資協定的達成不僅有助於改善雙方投資和貿易狀況不匹配的狀況，打開雙方投資空間，還使得中國企業在新能源、環保、數字化領域有望進一步受益。此外，該協定亦有助於穩定中國和歐盟的關係。

亦有分析指，達成中歐投資協定的這次會晤，再次向世界表明，儘管中歐在有些問題上存在分歧，但雙方都有政治意願在相互尊重的基礎上加強對話，深化合作，實現互利共贏。

另據中國對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授熊李力分析稱，「歐盟遲早要跟美國談經貿，如果在此之前跟中國達成投資協定，將優化歐盟對美國的博弈談判地位。」

中國人民大學國際關係學院教授翟東昇認為，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）和中歐投資協定雙雙落實，可讓美國在經貿領域孤立中國的意圖化為泡影。