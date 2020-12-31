國藥疫苗．懶人包｜中國首款新冠疫苗獲批上市　一文睇清相關疑問

國務院聯防聯控機制今日（31日）在記者會上宣布，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗已獲得國家藥監局批准附條件上市，這也是中國首款獲准上市的新冠病毒疫苗。 疫苗運用了什麼技術？疫苗的效果如何？疫苗有無副作用？為了更清晰地了解中國首款獲批上市的新冠疫苗，本文將以Q&A形式，為您詳盡梳理。

國務院聯防聯控機制宣布，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗已獲得國家藥監局批准附條件上市。（01直播）

Q1:什麼是滅活疫苗？

據中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明介紹指，滅活疫苗最為常見，以往人類研發成功的大部分疫苗都屬於這一類疫苗，包括流感疫苗、狂犬病疫苗等。滅活疫苗的生產工藝相對成熟、質量可控、效果可靠。將滅活疫苗注射到人體內，會引起機體產生抗體，但不在人體內進行繁殖，不會致病。

滅活疫苗的研發過程通常需要，篩選毒株、研究生產工藝、對質量進行控制、在動物體內做臨床前評估、通過不同階段的臨床試驗等過程才可以正式上市。

Q2:國藥新冠滅活疫苗臨床試驗過程是什麼？

國藥集團中國生物在國內進行I期和Ⅱ期的臨床研究，在海外進行Ⅲ期臨床研究。因為國內不具備開展Ⅲ期臨床試驗的條件，所以中國疫苗研發單位在完成I期、Ⅱ期臨床試驗以後，都是採取國際合作的方式，與境外國家或者地區聯合開展Ⅲ期臨床試驗。

其中，阿聯酋、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國參與國藥新冠疫苗Ⅲ期臨床，志願者超過60000人，樣本人群覆蓋125個國籍。國藥新冠滅活疫苗從Ⅲ期臨床試驗入組啟動，到新冠疫苗附條件獲批上市，只用了168天。

國藥集團從Ⅲ期臨床試驗入組啟動，到新冠疫苗附條件獲批上市，只用了168天。（新華社）

Q3:國藥新冠滅活疫苗的效果如何？

國藥集團中國生物周三（30日）發布數據顯示，國藥集團中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗接種後安全性良好，免疫程序兩針接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.52%，疫苗針對由新冠病毒感染引起的疾病（COVID -19）的保護效力為79.34%，達到世界衛生組織及國家藥監局相關標準要求。

國藥集團董事長劉敬楨11月透露，數十萬人緊急接種國藥集團旗下兩款新冠滅活疫苗，沒有一例嚴重不良反應，接種後離境人數達5.6萬人，無一感染。

後續，疫苗免疫的持久性和保護效果還需持續觀察。

Q4:國藥新冠滅活疫苗的副作用有哪些？

據了解，接種國藥新冠滅活疫苗有一定比例的不良反應，總發生率跟常規接種的幾種滅活疫苗很接近，主要的表現是一些局部的疼痛、局部的硬結等情況。輕度發熱的病例大概不到0.1%，過敏反應等比較嚴重的不良反應發生率大約為百萬分之二。這些情況經過及時處理，都得到了很好的治療。

另外，接種時亦會產生心因性反應和偶合事件，所謂心因性反應，就是心理因素引起的不良反應，比如太緊張了，導致的不良反應。偶合事件是在疫苗接種的時候，剛好跟某些疾病或者某些意外因素偶然交織到一起引起的嚴重事件。

Q5:國藥新冠滅活疫苗的價錢是多少？

國藥集團董事長劉敬楨早前透露指，「價格不會很高，預計幾百塊錢（人民幣，下同）一針。如果打兩針（一個療程）的話，價格應在1000塊錢以內」。

而國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新12月31日指出，疫苗的基本屬性是屬於公共產品，「價格可能會根據使用規模的大小有所變化。但是一個大前提是，肯定是為全民免費提供，這是一個大前提。」

Q6:關於國藥集團

中國醫藥集團有限公司，簡稱「國藥集團」，是由國務院國資委直接管理的唯一一間以醫藥健康產業為主業的中央醫藥企業。擁有集科技研發、工業製造、物流分銷、零售連鎖、醫療健康、工程技術、專業會展、國際經營、金融投資等為一體的大健康全產業鏈。旗下有1500餘間子公司及國藥控股、國藥股份、國藥一致、天壇生物、現代製藥、中國中藥6間上市公司，員工總人數15萬人。

2019年，國藥集團營業收入近5000億元，位列世界500強企業榜單第145位，在世界500強醫藥企業榜單中位列前5位。在國際權威品牌價值諮詢公司Brand Finance發布的2020年全球品牌價值醫藥企業25強排名中，是亞洲第一。