擺在香港面前的兩個選項：認清方向遠比努力重要

回看已經過去的2020年，或大或小的變局無處不在。於世界，一場席捲全球的新冠肺炎疫情切實地加速了百年未有之大變局；於中國，從來沒有一場危機如此全面系統地檢視「第五個現代化」（國家治理體系和治理能力現代化，繼工業現代化、農業現代化、國防現代化、科學技術現代化之後的又一戰略目標）；於個體，在疫情的倒逼下人們的工作和生活方式也在急速變化中。

對香港來說，2020年顯然更加一言難盡。由2019年反修例社運所激起的餘波，始終嚴重撕裂着香港社會，迷茫與無望成為港人的普遍心態；隨之而來的國安法，作為一劑猛藥更加劇了港人對「一國兩制」能走多遠的焦慮；不得不面對的新冠肺炎疫情，以及由此而起的陸港區隔和資社之辯。而所有這些危機與挑戰，適逢中美新冷戰這樣的外部大背景，香港的撕裂感更進一步。

清華大學港澳研究中心主任、中國全國港澳研究會副會長、香港基本法澳門基本法研究會會長王振民日前在題為《香港的明天在哪裏》一文中，分析了香港的三重危機與困局之後，闡述香港在中國現代化進程中的角色和地位。顯然，其看法已經是北京主政者和學界的共識。

按照王振民的說法，「今天即便面臨極其嚴峻複雜的形勢，國家依然會盡力保護香港，幫助香港恢復秩序，鼓勵香港繼續發展積極正面作用，但是國家斷然不會把整個國家的前途命運、把國家現代化能否實現如此大事建立在香港是否繁榮基礎之上……如果中國把改革開放和現代化建設能否實現放在香港是否繁榮上，這個決策本身就是不正確的。有香港參與，國家改革開放和現代化建設可能更快、更順利；如果沒有香港參與，國家依然要改革開放，現代化建設終究還是要正常進行。」

曠日持久的反修例風波，因2019年區議會選舉和2020年疫情而中止。（AP）

概而言之，不管十字路口的香港如何選擇，中國整體性推進現代化的步伐不會停頓，也不會改變，更不會受香港所累。用王振民的話說，「如果香港錯失這一千載難逢的歷史機遇，國家當然有很大的損失，但終究是可以承受的。但是香港呢？如果長期陷入各種困局不能自拔，不能快刀斬亂麻，迅速撥亂反正，做正確的事情，香港的明天在哪裏？」

人們常說，方向比努力重要。對於處在十字路口的香港來說，更是如此。擺在香港面前的兩個方向很明確：一個是直面深層次結構性矛盾，積極推進全面改革，融入國家發展大局，發揮「一國兩制」制度安排之下的己方所長：一個則是繼續掙扎於「姓資姓社」的無謂爭論中，繼續束手等待「五十年大限」的到來，在未知和質疑中困於泛政治化的泥沼。如果一開始選錯了方向，再多的努力也是枉然。

香港自身的方向之外，還有一個更大的方向，那就是疫情加速的百年變局。在這個變局中，香港的角色和地位至今仍然是無法替代的。

北京大學法學院教授、博士研究生導師陳端洪在接受多維新聞採訪時就表示，「鄧小平說五十年不變，五十年之後不需要變了，我認為不是五十年的事，而是一個長期的事情，因為中國註定要跟資本主義國家共存，現在如果連香港的問題都解決不好，那以後怎麼和資本主義國家打交道？所以我認為，香港是中國走向世界、跟資本主義國家打交道的一個重要試驗場。社會主義和資本主義『鬥』了這麼多年，其實是互相需要的關係，資本主義沒有社會主義的對照和批判，資本主義也完蛋。同樣的，中國如果沒有香港也不行，這是中國的幸運。我認為，中國和蘇聯命運的差別，雖然有很多因素決定，但其中一個很重要的因素，便是香港。」

今年是中國共產黨成立百年，社會主義註定是這一百年大黨的核心關鍵詞，而具體實踐着資本主義的香港，如果說在鄧時代更多的是「會下金蛋的鵝」，更多凸顯其資本主義那一制的優勢，那麼在社會主義也可以下金蛋的今天，香港一國兩制的意義、融匯中西的意義，則必將是社會主義與資本主義共融的模範本，不僅提供給中國、也提供給世界一個切實的樣本。從這個層面來看，香港依然是獨一無二的。