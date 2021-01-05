人幣升抵6.4關逾兩年半高　跨境貨幣新政助開放市場

新年伊始，人民幣匯價再上一層樓，今早人民幣中間價報6.4760，較上日升值648點，進而刺激離岸人民幣走高，更一度升抵6.40水平，創逾兩年半高位。同時港元兌人民幣貶值，每百港元只能兌換到83.3元人民幣。 分析認為人民幣升勢一來是美匯指數下跌的結果；二來亦是受到內地推動外貿及跨境人民幣的政策影響。 值得注意的是，內地剛於今年調整了一籃子貨幣中美元及歐元的比重，意味日後人民幣的雙向波動幅度將愈來愈明顯。

一籃子貨幣比重調整 人幣雙向波動幅度將擴大

中國外匯交易中心（CFETS）宣布，由今年開始，降低人民幣兌一籃子貨幣中的美元比重，由先前的21.59%至18.79%。相反，歐元的比重增加，由原先的17.4%，調高至18.15%。

中國香港首席經濟學家鄂志寰認為，人民幣國際化的確對香港離岸人民幣市場帶來一點影響。（資料圖片）

是次調整是連續兩年將美元的佔比權重下調，分析認為，人行調整一籃子貨幣比重，是為了更充分反映內地與其他國家實際貿易情況，一方面中美關係緊張影響雙邊貿易量，但另一邊廂，中國與歐盟的貿易關係愈來愈密切，歐盟已經是中國第一大貿易伙伴及最大出口市場。雙方剛於去年底訂立「中歐投資協定」，未來中歐貿易額將明顯增加，成意料中事，因此人行將歐元的佔比提升。

建設銀行總行金融市場部研究員表示，此次CFETS人民幣匯率指數調整，將導致人民幣中間價波動區間的擴大，有利於人民幣匯率形成機制朝著既定方向改革。

內地除了調整了人民幣貨幣比重外，近日在政策層面上亦推出了新措施，簡化跨境人民幣結算。人行、發改委、商務部等6大部門聯合發布《關於進一步優化跨境人民幣政策支持穩外貿穩外資的通知》，業界分析認為政策可以加強人民幣跨境使用便利性，增加海外人民幣需求，從而助力人民幣國際化進程提速。政策可以區分為5大範疇，分別是：人民幣結算便利化、簡化跨境人民幣結算流程、跨境人民幣投融資管理、便利個人經常項下人民幣跨境收付，以及境外機構人民幣銀行結算帳戶使用。

人行、發改委、商務部等六大部門聯合發布《關於進一步優化跨境人民幣政策支持穩外貿穩外資的通知》。（資料圖片）

跨境人民幣投融資管理 助外資進行境內收購

分析認為，5大範疇中，有關跨境人民幣投融資管理，最能有效幫助外資企業在內地拓展業務及進行收購。條文列出「外商投資企業使用資本項目人民幣收入開展境內再投資，被投資企業無需開立人民幣資本金專用存款賬戶」。有外資企業財務負責人指出，新規公布後，企業內部正研究以人民幣收購境內合資企業中方股東所持股份的可行性。以往，境外投資者要以人民幣收購境內合資企業中方股東股權，需要中方股東先設立人民幣併購專用存款賬戶或人民幣股權轉讓專用存款賬戶，涉及的開戶審批流程覆雜繁瑣，令整個股權收購操作變得相當漫長，不利外商進行業務併購。現在，新規出台後，相信外商用人民幣開展股權收購的條件變得成熟。

簡化跨境人幣手續 配合中國開放市場大方向

此次跨境人民幣投融資管理的開放，其實就象徵了中國對外資企業進一步開放市場的一步，透過削減外商使用人民幣在內地境內進行併購的手續及銀行開戶審批，能夠增加外資企業持有人民幣的實際需求，亦是配合近期內地積極與亞太區周邊國家，以至歐盟訂立的多項經貿協議，為多邊經濟互動打下基礎。

12月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克龍與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。（AP）

據最新訂立的中歐投資協定，中國承諾進一步開放市場，消除歐盟國家在中國投資某些行業的障礙，包括雲計算服務、新能源汽車、金融服務和健康等，同時，將使中國的製造、建築、廣告、航空運輸和電信業向歐盟企業開放。

由此可以預期，中歐投資協定將增加歐洲企業到內地拓展業務的動機，在企業併購方面的步伐亦會加快，因此，內地亦有急切需要減輕跨境人民幣的使用限制，增加人民幣的使用量，增加外資使用人民幣進行企業併購的便利度，才可以透過貨幣真正為實體經濟服務。