【觀察】台灣自稱擁射程2000公里導彈　意欲何在？

近期台軍方大規模「官泄」，聯合各大主流媒體，釋放出台軍已服役「增程型雄風2E型巡航導彈」，射程達到1200公里，已經小批量撥交部隊。而據傳此型飛彈還在繼續增程研改，射程將大大提高至2000公里。

台灣官方所釋放出此種訊息，大體上由台國安、國防高層所提供不具名爆料，俗稱「官泄」，雖不見任何彈體的實體照片、影片，卻「繪聲繪影」誇耀武力，此意欲為何？在目前台海緊張、美國政府即將交接的關鍵時刻，更突顯其意在言外的特殊性。

天弓系列防空導彈（圖中上者）與雄風2型系列反艦導彈（下者），已經被台軍研發為復仇武器的二大支柱技術。（陳宗逸／多維新聞）

根據所謂「台軍方將領」所透露，台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）已經在近期成功研製增程型雄風2E型巡航導彈，相較於約在2005年就已經應急部署服役的雄風2E型巡航導彈，僅600公里射程，目前小批量撥交的增程型雄風2E型巡航導彈，射程直接加倍，具備對中國大陸重要目標進行「源頭打擊能力」，可以深入打擊中國大陸內陸的軍事政治設施。至於服役的確切情況與數量，則並未透露。

至於射程達到2000公里的再增程型雄風2型巡航導彈，計畫代號為「神隼專案」，從2021年起將花費5年時間，耗資新台幣36億2658萬餘元，研發完成神隼彈，神隼彈射程遠，並且具備陸射與艦射型二種款式，此外，台軍方又透露一個名為「戟鋒」的中程彈道導彈專案，目前射程不明，相信也高達2000公里以上，未來5年內，神隼與戟鋒二個專案，將成為台軍最新的二個「復仇武器」，類似二次大戰納粹德國的V-1巡航導彈以及V-2彈道導彈之地位。

天弓3型防空導彈，目前也正在如火如荼研發增程型，並且密集在台灣屏東九鵬基地試射，引起周邊國家關注。此增程技術，應該也用於台軍宣稱的2,000公里巡航導彈以及彈道導彈上。（陳宗逸／多維新聞）

如果再加上台軍從去年中開始，大力宣傳擁有攻擊性戰力、設成200公里、由IDF戰機掛載發射的萬劍遙攻武器（神斧專案），台軍的「復仇鐵三角」面貌即將完整。

但是不斷地強調射程遠、能夠對大陸的內陸地區實施「源頭打擊」能力，台軍意欲為何？除了在戰略上，似乎要走回陳水扁時代的「境外決戰」思考之外，可能也與美國政府瀕臨交接，台美關係在特朗普時代搞得風風火火後，如何收拾殘局有關？

如何迴歸正常的美中台相互關係，可能已經成為蔡英文政府目前該面對的難局？而軍方基於國安高層的政治需求與壓力，也不得不配合演出一場場精彩的「安定民心」大秀，用高射程、台灣擁有自制復仇武器的能力，來安撫燥動的民心？

蔡英文在去年親訪澎湖IDF天駒中隊，並且首度秀出IDF搭配萬劍遙攻武器的部署，強調台軍擁有深入打擊中國大陸內陸的戰略能力。（陳宗逸／多維新聞）

從軍事科學的邏輯看來，要一種導彈的射程不斷增加，事實上難度不高。因為材料科學不斷進步，彈體材質的減輕、發動機效能的提升、效率的延長，事實上都是時代進步的產物。君不見二次世界大戰，納粹德國在1944年推出的V-1巡航導彈，其射程已經達到640公里，比台灣在2005年少量服役的雄風2E型巡航導彈的有效射程還要遠。當然，V-1是一種盲彈，鎖定大概目標，就朝目標直行飛去，猶如二次大戰版的無人機，雖然是低空飛行，但是速度慢、容易遭到戰機攔截，故效能不彰。

而台灣自研的雄風2E型巡航導彈，射程600公里，當然不是簡單的二戰型盲彈，而是有一定導引作用的巡航導彈。但是，為了瞄準目標，其所收的信號為美國GPS衛星定位系統的商用訊號溢波，精準度是一回事，商用訊號在戰時一定遭到解放軍屏障，這是戰爭學理的通論。一旦連眼睛都看不到目標，雄風2E型巡航導彈射程再遠，也無濟於事。而雄風2E號稱使用地貌追延技術，但並非使用先進的地貌追沿尋標頭（通常是AESA主動電子掃描陣列雷達），而是依靠事先收集的地形資訊，用以貼地飛行使用，請問收集資訊源頭何來？

台灣自制且公開的萬劍遙攻武器，並非目前世界主流的匿蹤設計巡航導彈，而是次音速的遙攻武器，並且僅能由IDF戰機所搭載，而IDF的短航程眾所周知。（陳宗逸／多維新聞）

此外，現代戰爭強調戰果評估，也就是導彈攻擊之後，必須評估敵方受損程度，然後制定下波攻擊戰術。台灣並未擁有衛星、長程戰略偵查能力，如何評估敵方受損？所以，「射得遠卻看不到」，是台灣這批「復仇武器」最脆弱的一環，卻無人敢提及。

歐美中等強國，發展長射程的巡航導彈，導彈本身並非最優先發展的項目，而是必須完備導彈發揮作用的周邊環境。例如，布建密佈的衛星網路、具備長距離有效率的發動機技術、一旦衛星訊號遭到截斷的主動電子掃描雷達技術以及其微型化研究、替代衛星定位系統的定位訊號服務（例如美軍建構已久的MAPS GenII系統）…等等，都是及其重要的戰略資源，美、中都擁有這些豐富的周邊，才開始發展射程遠的巡航導彈、甚至超音速、極音速（Hypersonic）巡航導彈。

長程的巡航導彈，必須靠精準的GPS軍規座標以及資料庫，和精密的追沿地形系統，才能造就長射程的戰略能力，台灣全部欠奉，只吹噓射程，在軍事科學的邏輯上是基礎的違背。（Raytheon）

反觀台灣，完全欠奉上述條件，卻開始官宣強調長射程導彈的研發成果，這樣的表現，除了討對軍事科學沒有概念的層峰高興外，就是訴求台灣民意的民粹力量支持，在軍事科學專業看來，簡直就是系統工程上的災難。

台軍吹牛過頭，已非新鮮事。「國艦國造」擱淺事件不斷，僅能用不着邊際的潛艇自制、雙船體導彈巡邏艦下水等事件來平息外界疑慮。勇鷹高教機爭議不斷，民進黨政府為了選舉政績宣傳，硬是將其研發時間壓縮至選舉關鍵時間，得以出廠大秀。而繪聲繪影的所謂「F-16戰機亞太維修中心」，在新聞媒體大張旗鼓宣揚後，認知到業界現實面以及政治困境，已經悄悄將「亞太」二字去除，台防部甚至認為此為「願景」，而非「現實」。

種種吹牛吹破皮的樣貌，皆是為了討好當道層峰的政治需求，而此政治需求又可以和民間民粹力量結合，成為執政民進黨未來長遠執政的利益結合，有百利而無一害。但是一旦真實面臨戰爭場面，這些吹牛過頭的軍事政績，是否能夠通過戰場的嚴酷考驗？從軍事科學的基礎邏輯上看來，結果可能相當慘烈。