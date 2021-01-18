石木欽案｜「血流成河」的司法醜聞　台灣民主何以為繼

台灣司法院和法務部於1月18日聯合招開記者會，就多名司法官、檢察官、調查局等多名公務人員涉入重大貪瀆弊案提出調查報吿，數名人員遭移送檢察院審查或移送刑事調查。其情節之嚴重和牽涉層面之廣，如同上演了一場活生生的「官場現形記」。

台灣公務員懲戒委員會（今懲戒法院）前委員長石木欽因多次與翁姓富商往來、討論案情，甚至疑似以不當買股獲利為對價，替翁男為特定案件提供法律服務、向法院承辦人員施壓，因而遭到台地檢署及監察院調查。然而，在調查過程中傳出有監委亦曾涉及翁男案件，併購買翁男公司股票，因而在調查過程中極力護航。

之後監察院通過對石木欽的彈劾，並要求台司法院及法務部對涉案人員持續調查，再進一步追查過後，發現事態遠比想象得更加嚴重。經台媒《鏡週刊》報道，全案竟共有餘200名司法檢警官員捲入，且已與翁男勾串往來十餘年，其中不乏最高法院庭長、優遇大法官、最高行政法院院長、最高檢檢察官等法界高層。

經追查後發現，翁姓富商與多名司法檢調單位來往甚密，過程記錄於27本筆記本中。（中央社）

翁男與所有高層來往的過程，都被詳細記錄在他的27本筆記本中，其攏絡行賄手段多元，舉凡升官買股、小孩服役、就讀明星小學、甚至到搶機票或球賽門票，翁男都能幫忙達成。相應的代價，則是翁男拖欠法國巴黎銀行3億元新台幣的官司被「巧妙化解」，事後甚至有調查局人員「熱心的」對法國巴黎銀行總經理諸慶恩提出檢舉，諸男抑鬱而終後，翁男仍持續對其家人提吿，要求5億元的高額賠償。

據報道稱，事情曝光後由於牽扯層面過廣、人員過多，台法務部及司法院決定訂出標準，與翁男飲宴接觸5次以下、收受補品、襯衫3件以下、未承辦與翁男相關案件者不查，以免造成司法界「血流成河」。

翁男與司法界的不當往來由來已久，這顯然並非任何一個執政者的當方面責任，而是藍綠兩黨都須承擔的共業，尤其在人民殷殷期盼司法改革能落實公平正義的當下，這無疑是一沉重打擊。

2016年當選的蔡英文，或許是歷任來最強調司法改革、也承諾最深的執政者，但在多次司法改革國是會議後，民眾似乎仍未有感，不少民間團體直言，蔡政府雖在某些方面「小修小補」，但在法官評核及參審陪審等議題上，司法人員不滿於自身成為「被改革者」，政府也不願因此得罪司法巨塔，導致改革始終未觸及司法不被信任的核心因素。

蔡英文於2016年上任後多次強調將進行司法改革，然而實際成效似乎並未顯現。（吳逸驊攝）

相較於大刀闊斧，司法院更傾向加強宣傳力度，增加了上億元的宣傳費用，期望搶回話語權、重振司法形象，同時於2020年11月底公布民調結果，顯示民眾對法官信任度高達53.9%，為近15年來最高。

但依2019年《遠見》所做的民調，法官在台灣的社會信任調查中排名倒數第四，信任度僅39.6%；民間司改會於2020年7月所做的民調，亦有高達64%的民眾對法官審判表示沒信心，司法院「15年來信任度最高」的說法究竟是事實，抑或是大內宣的其中一環，各界恐怕心裏有數。

然而宣傳費用再多，也不如一件司法醜聞造成的影響來得更多。由於威權時期的陰影，民眾向來對法院缺乏系統性的信任，反而視其為公權力的延伸，即便以民主化經過30餘年，「法院是某某黨開的」、「有錢判生、無錢判死」等說法始終難以杜絕，即便法界人士多將此歸咎於民眾不懂法律，或是對訴訟結果不滿所致，但很遺憾的，這起涉及多名法界高層的嚴重弊案，似乎讓那些說法不再只是誤解或偏見。

這場「官場現形記」般的醜聞固然重創了司法威信，卻不是造成司法信任崩解的主因。不論是源自於官商勾結、抑或政治力的介入，近年台灣人對法治能否身為公平正義的最後一道防線，其實已然越來越感到疑惑，這場被抖出的驚天醜聞，只是更坐實了民眾心中原有的疑慮。然而，若民主體制中的法治真能臣服於權勢，這樣的民主則必然會成為一場災難。