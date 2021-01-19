美國會暴亂︱台最高院認「人民抵抗權」　「侵粉」只能望洋興歎

撰文： 司馬台 最後更新日期： 2021-01-19 13:27

擁護特朗普（Donald Trump）的「侵粉」，於美東時間10月6日闖進美國國會山莊，自認為是保護美國、抗議「大選舞弊」的「愛國志土」，行使「抵抗權」，上演「公民不服從」戲碼，反被美國總統當選人拜登（Joe Biden）形容成「境內恐怖分子」，一個個正被美國聯邦及各州司法、檢調警機闗「按圖索驥」中，如果得知台灣最高法院當地時間1月18日認可了「抵抗權」與「公民不服從」概念，從而撤銷2014年3月23日等一干「覺醒青年」（簡稱「覺青」）攻進台灣行政院的二審有罪判決發回更審，應該會讚歎台灣的民主、司法「先進」程度，遠遠超越將他們的「愛國行為」解讀成「恐怖活動」的美國。

2021年1月6日，美國華盛頓的國會大廈遭到大批美國總統特朗普（Donald Trump）支持者圍攻。 (AP)

簡述台灣「黑色島國青年聯機」成員魏揚等「覺青」闖進台灣行政院的司法歷程。魏揚等「覺青」闖進行政院的進行不成功「佔領」行動，2014年3月24日清晨被優勢警力驅離後，原本有多達126名被依煽惑他人犯罪、竊盜、入侵建築物等罪名被提起公訴。不過，2016年蔡英文贏得她的第一任台灣總統任期並於5月20日正式上任，她的首任台灣行政院長林全即在5月23日宣布撤回吿訴，但魏揚等7人被訴煽惑犯罪、竊盜等屬「公訴罪」，無法撤吿而「被纏訟」至今。

台北地方法院在一審判決中認魏揚等人在Facebook發表文章呼籲不特定人到場只是渲泄對政府不滿，本人到現場帶群眾呼口號提振士氣並「維持秩序」，認定其沒有「煽惑犯罪」之意圖，判決無罪；台北高等法院對於魏揚等人的同一行為則認定其在「臉書」號召群眾，在現場拿着擴音器呼口號就是煽惑犯罪，因此判決有罪，但都是可易科罰金的6個月以下有期徒刑的輕罪。

不過，魏揚等人堅持參與攻佔行政院的「覺青們」，每一個人都是基於「義憤」主動參與，沒有一個是「被煽惑」而行動，指自己行使的是「公民不服從」的「抵抗權」，堅持上訴「平反」。

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台灣最高法院在其發回更審的理由書中援引1968年德國修憲新增「保障抵抗權」規定，指「為保衛及回覆民主憲政秩序」，在「不法情況極公然」情形時才能行使「抵抗權」，又認為「公民不服從」是言論自由的特殊表達形式，其所為若是為保全剛開始破壞的自由民主憲政秩序時，法院得類推緊急避難或避難過當的規定，阻卻違法或減免刑責，以此認定二審法院未詳查魏揚等人是否有行使「抵抗權」或「公民不服從」等阻卻違法或減免刑責事責，因此發回更審。

換言之，台灣最高法院採認為魏揚等人對「抵抗權」、「公民不服從」的論述，擺明着要求二審法院依其理由書意旨重為判決，並將其行為冠上「保全剛破壞的民主憲政秩序」等「正當理由」，魏揚等人「無罪」指日可待。

「覺青」攻進台灣行政院的行為，被位尊權重的最高法院法官肯定成「言論自由的特殊表達方式」、「保全剛破壞的民主憲政秩序」，「侵粉」知道了肯定不好受。

台北地方法院2017年4月10判決魏揚（中穿深色衣物者、戴眼鏡者）涉「煽惑他人犯罪」罪無罪。（中央社）（中央社）

試想，「侵粉」因認為「大選舞弊」，為了「保全破壞的民主憲政秩序」，才不得不採用「言論自由的特殊表達方式」行使「抵抗權」，上演美國版「公民不服從」，雖然有部分人攜帶槍枝，但「擁槍權」是合於美國憲法保障的「人民權利」，哪一個理由不比「覺青」相當？甚至比「覺青」更充分！因為「覺青」在3月23日攻進的台灣行政院是「行政權」的象徵，那是多數民意支持的政黨才能有擁有的權利，「侵粉」進入的國會山莊「人民才是真正的主人」，而且「保護美國」這個理由難道還不夠正當，「愛國志士」卻變成「境內恐怖分子」，是可忍，孰不可忍？

「覺青」與「侵粉」的「愛國情操」、行使「抵抗權」的心境高度相似，唯一的差別在於特朗普提名的3名大法官、聯邦法庭法官的「獨立性」及「民主素養」可能遠低於台灣最高法院法官，甚至不如台北地方法院法官。比不上的地方還不僅如此，台灣司法院及法務部1月18日宣布了台灣法官與檢察官與富商勾連調查報吿，僅是被移送司法偵辦與行政調查的就多達55名，就「自清能力」來說，台灣同樣略勝一籌。