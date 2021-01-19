【觀察】台媒信口開河報大陸消息　為何島內鮮少挨批「假新聞」？

撰文： 張育銘 最後更新日期： 2021-01-19 11:00

根據國家統計局1月18日介紹，2020年中國的國民經濟運行穩定恢復，經濟社會發展主要目標任務完成情況好於預期。初步核算，全年國內生產總值（GDP）達1,015,986億元人民幣，按可比價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度按年下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。

年代新聞台談話節目《突發琪想》主持人安幼琪。（網絡圖片）

中國大陸的GDP在2020年新冠疫情影響下卻能「破百萬億」，着實讓人驚異，但似乎也突顯中國大陸在第一季度後抗疫有力的情況，隨後帶動經濟的復甦：根據資料顯示，第一季度相較2019年下降6.8%，造成近幾十年來首次的經濟負成長。

不過「破百萬億」的數據在台灣社會看來可能有些可疑，而會造成這樣的「刻板印象」，主要仍是許多台灣親綠媒體的各類誇張報導，導致台灣民眾對於對岸產生嚴重的不信任感。

近期親綠媒體「年代新聞台」的談話節目《突發琪想》主持人安幼琪就指大陸經濟「慘到一個爆，北上廣深都已經變成鬼城」——而這個說法讓大陸許多網友稱她為「鬼城姐」——「經濟學者」節目嘉賓也隨聲附和表示，他對大陸春運和過年表示十分「悲觀」。

這樣的訊息跟大陸GDP「破百萬億」顯然是相當矛盾的：質疑大陸GDP數據當然可以，不過，質疑大陸GDP數據有灌水成份是一回事，但如安幼琪稱北上廣深「都已經變成鬼城」則未免過於「信口開河」，也失去媒體專業素養的職業道德和求證本份。

這樣的節目在台灣仍然有一定的收視率，但似乎鮮少有台灣民眾批評他們刻意製造假新聞，會造成這樣的局面，可能有二個原因。

首先，台灣民眾在疫情的隔絕下，以及台灣長期養成「親美反中」的社會氛圍下，已然失去對於大陸社會和經濟的認知興趣，因此並不在意事實的真假，而只要「唱衰大陸」就有收視的基本盤，更是符合台灣社會的政治正確。

其次，台灣親綠媒體刻意操作「萬惡中共」的社會治理，彷彿大陸民眾都活在水深火熱之下，而台灣民眾千萬不可「墮入其中」，藉此強化台灣「反中拒統」的社會氛圍，同時也為之後的選舉進行意識形態的約束和綁定，而讓主張親中或友中的國民黨甚至包含民眾黨在兩岸議題上都會顯得十分被動，進而更加鞏固執政黨民進黨的選舉優勢。

大陸的實際情況如何，肯定不會隨台灣媒體的報道而改變，然而對於台灣民眾來說，真正可悲的是，當蔡英文政府批評假新聞時，台灣社會卻放任關於中國大陸的假新聞滿天飛，而卻沒有反對和批評的意見。台灣民眾應該學會「台灣反對台灣」才能讓台灣社會走上自我批評和進步的道路，但這樣的思潮在蔡英文的第二任期恐將越來越消退。