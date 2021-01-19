官場的「耳光」為什麼輕易打不得？

撰文： 穆堯 最後更新日期： 2021-01-19 13:00

河南省濟源市，堂堂一名市委書記當眾「掌摑」市政府秘書長，並質問對方有什麼資格在這裏（似乎是專供市委常委等廳官的「小灶」）吃飯。此事自1月16日被打者妻子網絡曝光，輿論譁然。

官場動手，不能說司空見慣，但至少也是並不常發生的——至少鬧到人盡皆知並不多見。 因此，當河南省紀委回應此事時也覺得匪夷所思，連呼「很奇怪」。

河南濟源市委書記掌摑市政府秘書長引熱議。圖左為被打者翟偉棟，圖右為打人張戰偉。

事發後，各種解讀、因果分析紛至沓來，諸如「黨政矛盾+個人積怨」等等，邏輯分明。但這畢竟不是一道邏輯分析題，於是最高級別的中國官方媒體新華社1月18日發聲，「在一些地方，個別領導幹部官氣十足、以權壓人，『一把手』儼然成了『一霸手』，扭曲了一方政治生態。有權不可任性，妄為不得善果，為政者當警之！」

爾後，又有《新華每日電訊》認為這是個人修養問題，所以呼籲「注重官德與修養，才能不被群眾戳脊梁骨」。

竊以為，「耳光」背後，二者固然兼而有之，或許這背後也的確有令這位市委書記動怒乃至動手的萬般理由，但這終歸是早已腐爛透頂的「官本位」思想和封建等級、人身依附觀念遺毒作祟。

在這位市委書記眼中，一個處級官員是不配坐在「特權」位置上的，因為官場等級觀念森嚴，10級領導職務27級公務員級別，一級壓一級，更不要說逾越半分。1994年克拉瑪依大火那句「讓領導先走」可謂戳中要害，想必更有人記得當年時任重慶市委書記薄熙來一記耳光打出副市長王立軍出走美國駐成都總領事館，時任甘肅武威書記火榮貴僅僅因為誤會一個秘書長「搶跑」電梯而一腳將其踹翻地……官威之大，駭人聽聞。

武威前市委書記火榮貴。（資料圖片）

當然，人們也普遍認為這記耳光不是針對這位市政府秘書長，而是「打狗看主人」，目的實則是發泄對市長的不滿，背後暴露的是中共黨政矛盾。這就更奇了！中共最高領導人習近平反腐說，官場不是搞封建人身依附關係，搞門生故吏，「你的人我的人」。難道這位市委書記連這點兒政治覺悟都辦不到，搞這種小動作？

說白了，當下中共吏治頹敗，可能早已深入骨髓，雖八年雷霆反腐、整頓風紀也不過病去抽絲耳。

中共初創之時，向來以平等標榜，無分尊卑貴賤，彼此之間以「同志」相稱（據說，近年恢復這一傳統，取消一切「老闆」「X總」之類社會庸俗稱謂），同衣同食，同心「為人民服務」，而對軍閥「長官打士兵」嗤之以鼻，以示與封建官僚主義做決然之決裂。至少到中共建政，中共還是表明姿態，與特權，與官僚主義做鬥爭的，據稱「文化大革命」之理論緣起中也有剷除整個官僚階層的用意。

當然，任何政府都無法克服專業官僚階層的存在，但這並不意味着容忍官僚特權作祟。中共宣稱塑造服務型政府，號稱各級官員都是「人民公僕」，要實現國家治理體系與治理能力的現代化，難道這只是一種侈談？只是一層偽裝，讓肉食者肆意踐踏和諷刺「人民公僕」的稱謂？

所以說，一記耳光，絕不僅僅是個人修養問題。