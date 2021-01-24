【觀察】中國「集火」德特里克堡的三種解釋

撰文： 範曉鵬 最後更新日期： 2021-01-24 19:30

在世界衛生組織國際專家團進駐武漢進行新冠病毒溯源調查之時，美國的反應遭到了中國反駁。這並不意外，而意外的是，自從1月18日中國外交部發言人華春瑩敦促美國向世界衛生組織專家團開放其境內的德特里克堡實驗室（即美國陸軍傳染病醫學研究院，The United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases，USAMRIID）後，中國輿論突然「集中火力」指向該實驗室。這究竟是為什麼？

首先，德特里克堡實驗室本身的確疑點重重，並且早已進入人們的視野。且不論德特里克堡實驗室早年在生物戰研究上的「黑歷史」，單說在新冠肺炎疫情發生之前。德特里克堡實驗室在2019年7月8月間的兩次泄漏事故後突然關閉又突然重啟的原因一直沒有被披露，而隨之新冠肺炎疫情在時間上又是如此巧合，給外界提供很好的口實。

始於二戰的德特里克堡是美國陸軍傳染病醫學研究院所在地。（視覺中國）

2020年中，中國駐里約熱內盧總領事李楊發表署名文章《德特里克堡的罪惡還要延續多久？！》，曾提到該實驗室從侵華日軍「731部隊」可能學到的生化戰技術。

此外，正如人們所看到的，歐美已經在呼籲徹查該實驗室。顯然，這種懷疑並非只是中國政府有意為之。

其次，包括中國外交部，以及其他官方媒體截至目前只是表達了「推測」，不得不遺憾地說，這證明中國政府的確沒有任何確鑿的證據來證實它與新冠肺炎存在直接聯繫，否則北京不會以這種方式來擺脱國際社會對武漢作為疫情源頭的「懷疑」。

但是，從反面來說，這說明人們對該實驗室的了解是極為有限的。

1月18日，中國外交部發言人華春瑩敦促美國向世界衛生組織專家團開放其境內的德特里克堡實驗室。（資料圖片）

當然，也許北京並不是真的懷疑。就像北京在駁斥西方尤其是美國政客指責武漢病毒所「釋放」了新冠肺炎病毒從而誘發了這場大災難那樣，北京指責德特里克堡實驗室應該更清晰更透明，應該接受世界衛生組織的調查，顯然是在提醒人們注意：如果圍繞武漢病毒研究所的「陰謀論」可以成立的話，那麼德特里克堡實驗室的「傳言」也可以成立。

況且，北京巧妙地迴避了指證責任，因為北京似乎從來沒有像華盛頓那樣指認德特里克堡實驗室釋放了新冠肺炎的「潘多拉魔盒」，否則「指認」將不可避免地被視為又一種不負責任的病毒泄漏「陰謀論」。

最後，正如上文所說，世界衛生組織專家團對多個國家進行了新冠病毒溯源考察，但是在疫情最為嚴重的美國，溯源工作卻是被拒絕的。這當然可以理解為是特朗普政府切斷了與世界衛生組織的合作關係造成的，但是一方面，特朗普以政治原因拒絕與世界衛生組織的合作理由並不充分，另一方面世界衛生組織如果無法對美國疫情進行調查，將失去病毒溯源問題上極為重要的一環，美國承擔「義務」為什麼可以例外呢？

早前，美國等國許多政治人物稱，武漢病毒研究所洩露了新冠病毒。（資料圖片）

因此，北京「集火」德特里克堡實驗室事實上並不一定要得到什麼，甚至也不是期待美國公布其佈局廣泛的生物實驗室內情，而是要求美國必須承擔必要的責任。

所以，中國政府「集火」德特里克堡實驗室，不管是否有充分理由，也不管其目的是否是在轉移焦點模糊方向，美國疫情與中國一樣有接受世衛組織核查的義務。病毒溯源如今愈來愈被政治化，這其實並不是一個好兆頭，但是這就是現實，人們通常看到的都是結果，而對於原因則一無所知。