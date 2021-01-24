解放軍「疲兵」戰術：戰機造訪台灣屢破紀錄

撰文： 範曉鵬 最後更新日期： 2021-01-24 17:30

台灣方面早前發布信息稱，1月24日早上，解放軍戰機再入台灣空域。這是自1月2日以來，大陸解放軍連續23次「入台」。有評論稱，大陸幾乎每天造訪台灣空域，迫使台軍高強度應對，大陸實則正在利用這一方式試圖「拖垮」台灣防務系統。

據台《自由時報》1月24日早上8點54分發布報道稱，解放軍軍機密集進入台灣鄰近空域成常態，23日早上極罕見在短短2小時內進入空域7次，「沒想到今天變本加厲，早上7時至今已經5度進入台西南空域」，而此前通常「一天內陸續侵入空域約三次左右」。

解放軍戰機1月23日單日內13架進入台灣西南ADIZ，是2021年以來的最大規模。（台灣國防部）

在此之前，台灣方面23日晚證實稱，解放軍13架次戰機當天進入台灣西南防空識別區（ADIZ），創下今年紀錄，其中包括8架次轟-6K轟炸機、4架次殲-16戰機、1架次運-8反潛機。

據統計，不包括1月24日，從1月2日起，解放軍軍機1月19次40架次進入台灣西南空域巡航。主要機型為運-8電子偵察機、運-8反潛機、運-8干擾機、轟-6K轟炸機、殲-16戰鬥機。運-9通訊對抗機、空警-500預警機。其中運-8反潛機10架次、運-8干擾機8架次，轟-6K轟炸機8架次、運-8電子偵察機7架次，殲-16戰鬥機4架次、運-9通訊對抗機2架次，空警-500預警機1架次。

解放軍的頻繁出動，令台灣防務部門不堪重負，各基地戰機被迫頻繁緊急起飛，加大空中巡邏、廣播驅離、防空導彈追蹤監控等。

台灣方面拍攝的解放軍軍機。（台灣國防部）

同時，台海形勢熱度居高不下也引起剛剛上台的拜登（Joe Biden）政府的緊張。就在23日台灣防務部門披露大陸戰機再度進入台灣西南空域之時，美國國務院發表宣吿，「敦促北京停止對台在軍事、外交及經濟上的施壓」，並呼籲中國大陸應與台灣「民選代表」進行「有意義的對話」。宣吿還將台灣稱為中國的「鄰居」，宣稱美國將堅持其在中美三個聯合公報、《與台灣關係法》和所謂對台「六項保證」中的長期承諾，協助台灣提升防衛能力等等。

此外，23日，美海軍「西奧多·羅斯福」號航母戰鬥羣經巴士海峽進入南海開展行動，相信是對中國大陸的警吿和牽制。

大陸軍機每次繞台飛行，台軍均會出動飛機應對。（資料圖片/中央社）

不過，中國官方此前對解放軍戰機出現在台灣空域多有回應。解放軍東部戰區新聞發言人張春暉此前曾表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。張春暉還強調，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

國台辦發言人朱鳳蓮此前也強調稱，「我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，妥善處理台灣問題。民進黨當局任何伎倆、任何藉口都掩蓋不了其『台獨』本性。民進黨當局在『台獨』絕路上一條道走到黑，必將自食惡果。」