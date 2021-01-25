中共建黨百年風雲：三位一體背後的玄機

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-01-25 19:00

目前，中共實行黨權、國權和軍權「三位一體」的領導體制。黨的最高領導人中共中央總書記、國家元首國家主席、最高軍事統帥中央軍委主席由同一人擔任。

1949年中共建政後，毛澤東出任中央人民政府主席（國家主席）和人民革命軍事委員會主席。此前，毛已任中共中央主席、中央軍委主席。黨權、國權與軍權集中於毛澤東一身，「三位一體」領導體制的雛形形成。

自1949年建政至今，中共先後經歷了毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤和習近平等五代領導人。（路透社）

1954年中共制定第一部憲法，設立中華人民共和國主席，設立國防委員會取代人民革命軍事委員會，由國家主席擔任國防委員會主席。毛澤東出任中華人民共和國主席和國防委員會主席，正式創建「三位一體」體制。

然而，這個「三位一體」體制因1959年毛澤東辭去國家主席，由劉少奇接任而發生分裂。毛澤東是中共中央主席和中央軍委主席；劉少奇是國家主席與國防委員會主席，一國兩主席，兩人都有實權。毛澤東與劉少奇在政治路線上的分歧，引發憲政危機。當黨內的聲音不能在國家體制中發揮作用時，毛澤東決定摧毀他一手創建起來的憲法體制。為此，毛澤東先啟用林彪鞏固軍權，然後發動文革把劉少奇趕下台。

當文革內亂透過軍管得到控制後，毛澤東開始考慮恢復憲政體制。因國家主席的存廢等原因，毛澤東與其接班人林彪之間又發生政治鬥爭。結果是林彪敗亡，而國家主席在1975年憲法中被廢除。

文革結束，改革開放後，中共制定了1982年憲法，恢復國家主席，並設立國家中央軍委，取代國防委員會，與中共中央軍委是「一個機構兩塊牌子」。

鄧小平汲取文革教訓，避免權力過分集中，實行分權模式。廢除中共中央主席，恢復中共中央總書記，並實行總書記與中央軍委主席的分離，而國家主席由實權元首變成虛權元首。由此形成黨權（總書記）、國權（國家主席）與軍權（中央軍委主席）的分離。

當時，鄧小平任中央軍委主席，年輕一代胡耀邦任總書記，李先念任國家主席。後來，由於鄧小平與胡耀邦發生政治分歧，胡耀邦被迫辭職。在1989年六四事件中，繼任總書記趙紫陽因反對戒嚴而被撤職。

圖說中共接班人更替與五代領導人變遷（請點選大圖瀏覽）

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連續兩任總書記的非正常下台凸顯分權模式的不足，鄧小平決定回歸「三位一體」。六四事件平息後，由江澤民出任總書記，鄧小平提出「沒有核心靠不住」，並欽定江澤民為第三代核心。隨後，鄧小平又先後辭去中共中央軍委主席、國家中央軍委主席職務，由江澤民接任。1993年，當國家主席楊尚昆任期屆滿後，江澤民出任國家主席，重新創建「三位一體」體制。

在2004年辭去中央軍委主席職務並向胡錦濤交權時，江澤民盛讚「三位一體」，並暗示這是鄧小平的決定。「黨的總書記、國家主席、軍委主席三位一體這樣的領導體制和領導形式，對我們這樣一個大黨、大國來說，不僅是必要的，而且是最妥當的辦法。」他說：「黨中央和小平同志當年決定我當黨的總書記、國家主席、軍委主席，也是從大局考慮的。」

不過，由於中共黨章對總書記、中央軍委主席的任期沒有限制，而1982年憲法卻規定，國家主席每屆任期五年，連續任職不得超過兩屆。因此，「三位一體」體制在任期上是不一致、有漏洞的。

2018年，中共修改憲法，廢除國家主席任期不得超過兩屆的限制。雖然有輿論認為這是為恢復終身制鋪平道路。不過，對於中共這個百年老黨來說，這次修憲卻是第一次使總書記、國家主席、中央軍委主席的任職規定保持一致，最終完善「三位一體」。另外，中共黨報《人民日報》當時回應，修憲並不意味着終身制。