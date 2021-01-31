中國出口強勁的另一面　集裝箱周轉嚴重不暢

撰文： 王新 最後更新日期： 2021-01-31 11:18

2021開年已經一個月，不過中國外貿企業集裝箱迴流不暢、貨物排隊的無奈仍在繼續。這與中國出口持續強勁形成鮮明對比。空運、海運、陸運是外貿出口貨物運輸普遍方式，而海運由於運量大、費用低且航道四通八達是全球多數貨物運輸的首選方式。

2020年7月以來，中國出口貨量急劇上升，出口集裝箱需求猛增，與此同時，受新冠肺炎疫情的影響，全球貿易運輸中最普通也最不可或缺的集裝箱突然變得搶手，各種尺寸的海運集裝箱價格不斷飆升。不論是海運市場還是中歐班列，都出現箱源緊缺、運費飆升、周轉延遲的現象；在中國青島、連雲港、寧波和上海等大型港口，正在因為集裝箱極度缺乏，而導致船舶停泊作業延誤，港口承壓。

2020年前三季度，中國與沿線國家貿易進出口總額達到9,600多億美元，增速比整體水平高0.8%，圖為2020年3月18日拍攝的上海洋山港集裝箱碼頭。（新華社）

中國集裝箱行業協會分析稱，出口集裝箱短缺有四方面原因：一是全球新冠疫情導致對中國出口的依賴加強，國際製造業有向中國迴流的趨勢；二是疫情期間世界各地港口不能正常運轉，散落在全球各地的集裝箱迴流不暢，集裝箱在全球的分布出現嚴重不均衡，目前，中國每出口3個集裝箱只能返回1個，大量空箱在美國、歐洲和澳洲等地積壓；三是2020年上半年各船公司（箱東）未能正常預定新箱；四是佔全球市場96%的中國集裝箱行業面臨產業鏈供應短缺問題。

中國商務部外貿司司長李興乾2021年1月14日談到2021年中國外貿情況時表示，針對海運物流不暢、集裝箱「一箱難求」的問題，有關解決措施正醖釀出台。「商務部正會同交通運輸部等相關部門採取政策措施，增加海運運力，穩定市場運價，千方百計暢通國際物流。同時針對企業面臨的其他共性問題和突出困難，完善貿易政策工具箱，穩主體、穩預期，穩規模。」李興乾透露。

廣州港南沙港區。（資料圖片/中新社）

2020年上半年，疫情嚴重影響到集裝箱製造企業，因為沒有新增訂單，導致中國大部分集裝箱生產企業停工停產，消減工人數量。中國集裝箱行業協會介紹，中國集裝箱產銷量佔全球市場96%，形成了全產品線、全供應鏈、全技術能力的產業集群。為了滿足市場的快速變化和用箱需求，中國集裝箱製造企業從2020年8月開始大幅提升產量。

儘管多方努力，但目前新箱生產仍然不能滿足市場需求，新增訂單已經排到了2021年第一季度。上游供應商原材料供應還不能滿足，工人職業安全和健康需要保證，以歷史最高單月產量依然很難彌補出口集裝箱需求的缺口。

有分析稱，中國出口企業「缺箱少櫃」的狀況短時難解，並將貫穿2021年上半年，回歸供求平衡仍需整個產業鏈的暢通。