觀察｜拜登政府繼續對華強硬　習近平《求是》發文似回應？

撰文： 王新 最後更新日期： 2021-01-31 20:00

中美結構性矛盾沒有全面爆發之前，雖然美國早已有一套高度完備的科技出口管制規範，其中針對中國的管制尤其苛刻，但是基於全球化下的經濟流動與需求牽引，大部分科技成果仍然能在中美之間交流共享。但是，隨着中國科技快速崛起，動搖到美國在高科技領域的壟斷地位，特朗普（Donald Trump）政府的科技制裁將隱藏在流通背後的科技主權赤裸裸呈現。 2021年1月20日開始，拜登（Joe Biden）取代特朗普成為美國新一屆總統，然而中美關係卻不會迎來「重置」：拜登政府已經表明將繼續特朗普政府對中國的強硬路線。對此，中南海將如何應對？

2020年12月28日至29日，中共中央農村工作會議在北京舉行。習近平出席會議並發表講話。（新華社）

除了在2020年年底的中央經濟工作會議上表示將通過新國家舉國體制發展高新科技，新華社2021年1月31日提前報到稱，2月1日出版的第3期《求是》雜誌將發表中共中央總書記習近平的文章《全面加強知識產權保護工作 激發創新活力推動構建新發展格局》。

文章強調，創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。全面建設社會主義現代化國家，必須更好推進知識產權保護工作。知識產權保護工作關係國家治理體系和治理能力現代化，關係高質量發展，關係人民生活幸福，關係國家對外開放大局，關係國家安全。

文章指出，中國知識產權法規制度體系和保護體系不斷健全、保護力度不斷加強，全社會尊重和保護知識產權意識明顯提升，對激勵創新、打造品牌、規範市場秩序、擴大對外開放發揮了重要作用。不過不足仍然存在。

習近平和拜登早前已經有過多次政壇交往。詳情請點擊以下大圖：

當前，中國正在從知識產權引進大國向知識產權創造大國轉變，知識產權工作正在從追求數量向提高質量轉變。中國必須從國家戰略高度和進入新發展階段要求出發，全面加強知識產權保護工作，促進建設現代化經濟體系，激發全社會創新活力，推動構建新發展格局。第一，加強知識產權保護工作頂層設計。第二，提高知識產權保護工作法治化水平。第三，強化知識產權全鏈條保護。第四，深化知識產權保護工作體制機制改革。第五，統籌推進知識產權領域國際合作和競爭。第六，維護知識產權領域國家安全。

習近平通過文章要求，中共各級黨委和政府要落實責任，強化知識產權工作相關協調機制，重視知識產權人才隊伍建設，形成工作合力。各級領導幹部要增強知識產權意識，增強新形勢下做好知識產權保護工作的本領，推動中國知識產權保護工作不斷邁上新的台階。

顯然，對於拜登政府，中南海高層並無太多幻想，依然延續此前的科技發展戰略推進相關佈局。對中國來說，能否成功應對美國的打壓，在美國的打壓封鎖下找到一條適合自身的科技發展道路，打贏這場沒有硝煙的戰爭，不僅事關科技發展本身，還決定了中國經濟社會長遠發展與習近平為中國所做的宏大規劃能否如期實現。