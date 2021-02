觀察｜台軍罕見一日二次公布解放軍軍機動態　領空危機恐爆發？

撰文: 陳宗逸 最後更新日期: 2021-02-02 10:02

原本台灣國防部,每日一次在傍晚時分,公布當日解放軍軍機動態,從去年中開始至今年初,都維持一日一次公布的頻率,台灣媒體和輿論也習以為常。但是,1月28日(上週四)晚間,台防部突然在深夜,再度公布2架次的殲10戰機,穿越台灣防空識別區(ADIZ)西南方的動態。而在1月31日(上週日)晚間,則再度於深夜公布2架次殲11戰機,同樣穿越防空識別區西南方的消息,二次深夜緊急公布訊息,是否有弦外之音,引起台灣軍情界側目。

台海軍情嚴峻,恐怕比外界想象得要來得嚴重。美東時間1月30日,《紐約時報》專欄作者紀思道(Nicholas Kristof)發表專欄文章,題目為「中國可能會是拜登的噩夢」(Biden』s Nightmare May Be China)。

文章指出,台海目前發生衝突的機率,是「幾十年來最大」(…but it is a considerably greater risk than it had been for decades.),意思是指,即使1995、1996年台海飛彈危機的時期,也沒有今天來得危險。他認為,「美國很可能陷入古巴導彈危機以來,與另一個核武大國的最危險對抗。」(The United States would most likely be drawn into perhaps the most dangerous confrontation with another nuclear power since the Cuban missile crisis.)

台軍近期向外界首度展示,台南基地空軍第一戰術戰鬥機聯隊的IDF戰機,具備掛載2枚萬劍遙攻械彈的能力。(陳宗逸/多維新聞)

事實上在此前,已經有複數日本智庫、學者以及美國媒體,有過相同嚴重的警吿,只是紀思道的文章,明確指出「衝突可能從不為人知的小島(如東沙島)開始,結束卻不是在這些島嶼上。」這個危機,目前尚未解除。而從1月解放軍軍機大批量兵臨城下、穿越台海中線、極度接近台灣領空的趨勢來看,這些預言與推測漸漸成真。

而台灣國防部,罕見地開始改變模式,在深夜發佈緊急解放軍軍機動態,對此敏感的軍情,有分析人士認為,農曆年休假期間,台海可能將面臨更加危險的挑戰,解放軍軍機公然穿越台灣領空、並且公布周知的情境,極有可能發生。而台灣媒體與輿論圈,目前尚未評論台防部在深夜公布緊急動態的舉措,並視為僅是補充訊息,並未從政軍角度進行深入思考。即有可能,台防部方面已經預判了解放軍遲早要侵入領空,目前改變緊急動態公布模式,是為了讓台灣社會民心,不要事到臨頭時,一次性遭受嚴重衝擊。

台南基地空軍第一戰術戰鬥機聯隊的IDF戰機緊急升空。(陳宗逸/多維新聞)

而從2月起,解放軍軍機與台空軍對峙的新聞,不斷出現更大規模、更險惡衝突的坊間傳言。例如,2月1日有傳聞,改部署在台中清泉崗基地的台空軍幻象2000-5戰機,總共8架次緊急升空,攔截解放軍軍機。也有傳聞,除了罕見的幻象機升空外,包括台南基地的IDF戰機、嘉義基地的F-16V戰機,也都升空迎擊展開對峙,但是所有傳言都僅限於台灣民間無線電玩家的消息,台防部目前並不給予任何證實。

也因為台海軍情嚴峻,美國方面已經看在眼裏。解放軍直接在台灣西南空域,公開進行模擬攻擊航母戰鬥羣的飽和導彈攻擊演練,幾乎將全程演練的錄音「官泄」,這已經是相當不尋常的現象。也因此,紐約時報刊出紀思道的評論,擔憂美國將因為台海摩擦,而捲入古巴危機以來最大的衝突,恐怕也其來有自。

2月1日,有傳言稱,台中清泉崗基地高達8架次幻象2000-5戰機,實彈緊急升空攔截解放軍戰機。(陳宗逸/多維新聞)

不論如何,解放軍軍機、軍艦在台灣西南海域集結,一方面向台軍示威,主要則是要讓美國介入的力道化為無形。美國民主黨政府剛剛上台,與民主黨當道相當親近的紀思道,發出了憂慮的訊息,而拜登政府雖然在近期發出了幾則對台灣問題關切且稍堪強硬的聲明,但是在軍事危機的真正應處上,美國與台灣方面,幾乎是毫無準備、且目前毫無辦法接招的狀態之下,一旦台灣突然發生衝突,美方的反應,可以預期將是遲鈍且有限的。