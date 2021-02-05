快手在港上市　憑甚麼業務做到市值突破萬億元？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-05 18:49

周五（5日），快手科技在港交所正式掛牌上市，股票代碼為1024。快手創辦人宿華表示，快手通過十年的努力，讓視頻的表達方式被更多的人接受和喜愛。「1024」亦是2的十次方，代表了一行行的程序代碼，代表了科技的力量，代表了先進的生產力。 快手（中國版）或Kwai（國際版）作為北京快手科技有限公司旗下的產品，前身為2011年3月面市的「GIF快手」，該應用於2013年轉型為短片社區，隨後也更名為快手，並延用至今。

2月5日，電子屏幕顯示股份代碼為1024的快手科技在香港交易所掛牌上市。（新華社）

快手的發展歷程

2011年3月，「GIF快手」作為一款用來製作、分享GIF圖片的手機應用面市。2013年7月，「GIF快手」從工具轉型為短片社區，因為產品轉型，應用程式名稱中的「GIF」被去掉，自此更名為「快手」。因此在十年的發展歷程中，快手亦經歷了兩個階段。隨著智能手機的普及和移動流量成本的下降，快手在2015年以後迎來市場。

張斐是快手的第一位投資人，也是快手發展的全程見證人，他介紹指，「2012年11月左右，快手開始向社區方向轉型，但轉型過程並不順利，產品的日活也漲不上去，而且第一筆融資也花的差不多了，這時候，在轉型不順的情況下，資金狀況也即將告急」。在2013年11月，宿華加入快手後，使快手的工程能力、系統性能的穩定性和架構等都得到了很大的提升。

據了解，2015年6月至2016年2月期間，快手的用戶從1億升至3億。2017年11月，快手的日活躍用戶數已經超過1億，總註冊用戶數據已經超過7億，每天產生超過1000萬條新視頻內容。

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰亦曾表示，「快手專注於服務普通人日常生活的記錄和分享，拉近了人與人之間的距離，是中國移動互聯網一款非常貼近用戶，有溫度，有生命力的產品」。

快手除了短片還有什麼功能？

快手除了可以用來分享照片及短片，還可以用來直播。自2016年年初，快手就上線直播功能。2017年、2018年、2019年以及2020年上半年，快手直播收入的佔比分別為95.3%、 91.7%、80.4%及68.5%，直播成為快手最核心的營收來源，而直播收入主要來自於用戶的打賞。

快手的「高光時刻」

快手於2019年10月1日，與央視新聞聯合進行「1+6」國慶閱兵直播。官方數據顯示，當日總觀看人次突破5.13億，最高同時在線人數突破600萬。不僅如此，中央廣播電視總台還於2019年末宣布，快手成為「2020年春晚」獨家互動合作夥伴。

另外，快手還曾獲得「2019中國品牌強國盛典十大年度新銳品牌」、「2020中國教育資本論壇『最具社會責任獎』」等榮譽。

快手相關爭議事件

自快手被大眾熟知並廣泛應用後，平台上的短片質量參差不齊，先後有人因在快手平台上傳「暴力視頻」、「血腥圖片」、「低俗內容」、「未成年懷孕」等視頻，被人舉報以及被警方查辦。2018年，快手更遭到央視點名批評及在應用商店下架等處理。國家廣電總局亦曾對快手發出勒令整改的警告以及行政處罰。

隨後快手開始淨網行動，對涉嫌惡意炒作、低俗八卦、刻意炫富、嚴重擾亂社區秩序、有違社會公序良俗的帳號進行封禁處理。舉例來講，據快手曾發布的公告顯示，去年8月1日至9月28日期間，快手累計永久封禁色情賬號147204個，回查清理211329個違規視頻，回查清理違規評論63851條，回查清理違規用戶信息2463條，封禁直播權限1700個。

（網易財經/百度新聞）