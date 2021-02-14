習近平與拜登首次通話　對蔡政府意味着甚麼？

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-02-14 13:00

中美兩國領導人習近平和拜登（Joe Biden），在中國農曆除夕——2月11日實現通話，這是拜登入主白宮以來，兩人首次正式互動。這無疑給特朗普（Donald Trump）時代陷入低谷的中美關係注入了新的期待，而這也讓一直尋求與拜登通話的蔡英文和台灣民進黨政府陷入尷尬境地。

2016年12月2日，美國總統大選結束後，當時仍是候任總統的特朗普一反常規，接聽了台灣總統蔡英文的來電。特朗普成為1979年美國與中華民國斷交，轉而承認中華人民共和國以來，首位與台灣總統通電話的美國總統或者候任總統。

中國國家主席習近和美國總統拜登於2月11日實現通話，這是拜登入主白宮以來首次中美領導人之間的互動。圖為2013年12月4日，習近平與當時的美國副總統拜登在北京人民大會堂合影。（美聯社）

而特朗普和中國國家主席習近平的通話，則在特朗普正式就任美國總統後的2017年2月9日方才實現。雖然特朗普吿訴習近平，他的政府將尊重「一個中國」政策，但此後4年特朗普政府瘋狂的「打台灣牌」，讓台海陷入危險境地。

2020年美國總統大選拜登勝出後，他會否效法特朗普與蔡英文通話，成為中美台三方關係走向的風向標。

事實上，拜登勝選後蔡英文一直在尋求能夠和拜登通話，一如2016年12月她主動致電當選美國總統的特朗普。2020年11月7日，拜登發表勝選講話，蔡英文第一時間在Twitter上向其發出的祝賀，雖未明言希望與拜登通話，但寄望能夠和拜登互動的意圖躍然於網上。

台灣駐美代表蕭美琴2020年11月15日在Twitter發文稱和當時還是拜登外交顧問布林肯（Antony Blinken，美國現任國務卿）通了電話。作為蔡英文政府在美代表，蕭美琴實際上希望促成「拜蔡通話」。

蔡英文2月9日召開國安高層會議，會後舉辦記者會向社會說明。（多維新聞）

顯然，在最重要的中國傳統節日春節前實現的「習拜通話」，某種意義上已經讓「拜蔡通話」的願望落空，而這背後則是夾在兩個大國之間的台灣尷尬的現實。

就在「習拜通話」的之前兩天——2月9日，蔡英文召開國安高層會議，開頭仍然要強調美台關係處於穩健的發展，以打消外界對於美國政黨輪替後台灣會被「出賣」的疑慮。而這恰恰表明夾在中美兩個大國之間的台灣政府的患得患失。

多維新聞在此前文章中就曾指出，台灣已經或主動或被動地被擺上了中美之間世紀對決的牌桌，成為中美這兩個超級大國之間博弈的棋子。但棋子終究是棋子……可以隨時拋棄。這可能就是夾在中美之間的台灣政府的宿命。

台灣中央社此前在一篇梳理拜登從政47年對台態度的文章稱：「面對棘手的美中台三角關係，拜登算相當謹慎保守。他反對台灣單方面宣布獨立，也反對中國躁進動武；為維繫台海和平，拜登不贊同美方採取會過度刺激或挑釁北京的作為」。

在台灣問題上，拜登與特朗普有着顯著的差異。「拜登曾表示，單靠武器數量再多都無法確保台灣安全。在他看來，台灣安全是來自其民主治理模式；與中國日益增加的經濟、文化與政治往來；以及美國長年信守台灣問題須和平解決的承諾」。

「山姆大叔」藉助蔡英文撬動中國大陸。

當然，這並不意味着拜登就不會再「打台灣牌」，在與習近平的通話中，拜登強調了他對北京「脅迫和不公平的經濟行為、在香港的打壓行為、新疆的人權侵害行為以及在台灣等地區越來越強勢的行動」的關切。

在此之前，在美國的航母戰鬥羣開進南海、軍機闖台灣領空和軍艦穿越台灣海峽等軍事動作依然在持續。

但顯而易見，美國對台政策已經不太可能回到特朗普政府時代，拜登時代的美台關係，大概率不會向過去4年般充滿「突破」。

拜登視中國為既競爭又合作的關係，這似乎表明，拜登時代的美台關係不會是華盛頓外交的重點。這可能是台灣蔡英文政府需要正視的現實。