墨茶之死︱直播主貧病亡引共鳴　B站設「紀念帳號」被批偽善

撰文： 袁愷勳 最後更新日期： 2021-02-23 11:25

內地影音平台「嗶哩嗶哩彈幕網」（bilibili，簡稱B站）上一位生前不到200訂閲數的UP主「墨茶Official」，1月10日死於糖尿病併發多種疾病，引發網界一片騷動：不僅無數直播主公開直播為其哀悼，連B站官方也於1月23日宣布將墨茶的帳號永久封存，以供紀念。 這位曾自嘲「沒人看的直播主」在死後引發卻引發廣大共鳴，2月1日該頻道總點閲數已經超過1,800萬、訂閲粉絲超過170萬。許多網紅、網友紛紛感歎，「直播主」只是個好聽的名稱，實則屏幕的光影特效之下，藏着一個又一個飢腸轆轆的靈魂，面對着高強度、低報酬、職業傷害、環境競爭激烈，且觀眾喜新厭舊等嚴苛現實。

許多網友認為，墨茶是「窮死」的，因其在臨死前不久的直播中，曾坦承連一盒草莓都買不起，甚至很多節日都沒過過。這些內容在墨茶被傳過世後瘋傳網絡，還有人因此質疑起內地「扶貧」的成果。對於墨茶的廣大哀悼，某種程度也是許多內地民眾對於自身處境的「共鳴」。

流量或來自於自我投射

只是，這些都是在墨茶死後發生的。墨茶生前，看過、聽過他的名頭，甚至是他的直播內容的，恐怕寥寥可數。這也引起批評：這些評論的UP主，以前沒有關心過、以後大概也不會關心那些在貧窮線上苦苦掙扎的直播主；選在此時此刻出聲，無非是把這樁悲劇當作是「熱點」，為自己蹭點流量罷了。

同樣的質疑當然也落在了B站的頭上，更有人比對時間線，查找出在墨茶死前，其帳號居然是被封禁的狀態。這又炸開了另一壺鍋，許多網民忿忿不平，平台在生前封禁帳號，簡直不給人活路，在死後又為之立了紀念帳號，偽善不過如此。

最刺耳的，莫過於視該事件本質為「吃人血饅頭」的批評──拿別人（墨茶）的悲劇當作是自己的流量來源，踏著白骨階梯登上鎂光焦點，最終獲利的既是平台，也包括這些UP主。

網絡有其多面性，有人望之成佛，有人盼之跌落神壇。因此在哀悼墨茶時，也有人查找資料表示，墨茶不是家中貧窮，只是與家裏產生矛盾、離家出走；墨茶曾用假身分在網絡社團借錢後「搞失蹤」；墨茶慣用貧病當藉口賣慘……。四川當地政府甚至發公吿，表示官方已介入調查，網上流言不可輕信云云。

假如墨茶是自幼貧病，踏實在網上直播或是教課掙錢，是否顯得他更值得同情？假如他是離家出走，曾經借貧病之由借錢不還又搞失蹤，是否顯得他的死亡不值一提？這些爭論在網上層出不窮，墨茶淪為一個符號，眾人在其身上投射自己的情緒，憑弔的是想像中的「墨茶」。