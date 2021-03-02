台灣菠蘿︱兩岸角力延燒經濟民生　水果「限台」比軍演更有效？

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-03-02 13:49

就在農曆春節結束未久、蔡英文宣布新任「國安團隊」上台不過數日，兩岸關係再現波瀾。大陸海關總署在北京時間2月25日通知台灣，因過去一年數度自台灣進口之菠蘿發現害蟲，因此自3月起將暫緩輸入台灣菠蘿，此一宣布霎時引起台灣政壇與社會極大震動，上從蔡英文、下至種植菠蘿的農人多表現出震撼、不解、甚至於憤怒的心情。

在陸方宣布暫停進口台灣菠蘿後，蔡英文南下高雄訪視農民。蔡英文強調，台灣會打開鳳梨行銷通路，讓世界知道台灣人不僅會做晶片，也會種好吃的鳳梨。（中央社）

事實上，過去大陸即曾因韓國同意美國設置「薩德反導彈系統」，隨後就頒佈「限韓令」；也曾在2012年當大陸與菲律賓因南海爭議產生齟齬，旋即表示從菲律賓進口水果中截獲有害生物，進而對由菲律賓進口大陸的香蕉、菠蘿等下達禁令；以及日前禁止澳洲產紅酒進口大陸，這些都是因兩國間的特定「敏感議題」，連帶使得大陸通過「貿易手段」試圖藉此「改變現狀」。

此次大陸海關總署宣布、國台辦也做了解釋的台灣菠蘿禁止輸入一事，民進黨政府與民間似乎是同感憤慨，不僅農委會主委陳吉仲在禁令一出後就召開記者會「反駁」大陸，經濟部長王美花也說台灣將上訴世界貿易組織（WTO），試圖通過「國際」協調處理這次的事件。一如往常，民進黨政府也開始動員各機關購買菠蘿，未來一段時間台灣的軍隊、學校營養午餐或許將出現「餐餐有菠蘿」的「榮景」。

然而，若從貿易層次跳脱出來，則可看到當大陸軍機飛到台灣附近上空、以及大陸的各式軍演已成常態、台灣社會早已「不痛不癢」的情況下，此番禁止菠蘿輸入大陸一事，反更顯示一旦大陸真正出手，又只能被動反應。一紙菠蘿禁令，影響到的不只是台灣社會，亦再次證明兩岸關係中，比武力更有效的方式，就是單刀切入與民息息相關的議題。

另一方面，台行政院長蘇貞昌在事件發生之初，竟難得的將事件定調為兩岸間的「檢疫事件」，態度較過去為之軟化。但是，蘇本人的軟化，民進黨政府內閣其他官員與立法委員卻都不買賬，南部各縣市首長也都直指菠蘿事件是政治因素，因為比蘇更大的蔡英文早就表示這次的事件「非正常貿易考慮」，還表達譴責之意，當「老大」都表態了，誰還要聽「二把手」的話？

亦即，菠蘿事件不僅代表民進黨政府執政數年來的危機意識與因應方式從來沒有進步外，更代表民進黨政府內部也未能「統一對外」、絕非板上釘釘團結在一起，這都讓北京看破手腳。當北京決定開始下一步之前，台灣到底能夠做好什麼準備，目前看來仍顯悲觀。

一向對大陸強硬的蘇貞昌表示，應將事件定調為檢疫問題，卻不被多數綠營人士採納。（吳逸驊／多維新聞）

當台灣官員、立委與名嘴只會叫台灣人「多吃菠蘿」、廠商可以多做「鳳梨酥」、「菠蘿果醬」等產品以因應禁令，卻不思什麼才是問題的核心，大陸此舉或許不過是想測驗一下台灣國安新團隊的「善意」是真是假，沒想到因此就讓北京看破手腳。台灣目前的炒短線手法，很難做好有效的風險評估，只能「來一次擋一次」，但這樣下去究竟能抵擋多久，仍是個大問號。