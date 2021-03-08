兩會2021：《政府工作報告》要點解讀｜安邦智庫

撰文： 何安 最後更新日期： 2021-03-08 14:34

本文源自安邦智庫

3月5日，國務院總理李克強作政府工作報告，提請十三屆全國人大四次會議審議。 政府工作報告提及的2021年及「十四五」經濟社會發展目標和重點工作，關係到未來中國的經濟政策和資源投入，對各級地方工作也具有指導意義。 結合中國面臨的國內經濟形勢，以及所處的國際地緣政治背景，安邦智庫（ANBOUND）研究人員選擇了政府工作報告的部分重點內容，給出相關解讀。

首先，關於經濟增長目標。報告提出，在「十四五」期間，經濟運行保持在合理區間，各年度視情提出經濟增長預期目標。在2021年，國內生產總值增長6%以上。要指出的是，（1）中央政府給出了2021年的量化經濟增長目標，未採納部分經濟學家不設經濟增長目標的建議。安邦一向認為，以GDP為標誌的經濟增長目標不可或缺，這個重要的宏觀指標關係重大，它與債務計算等很多具體問題緊密相連，沒有量化的經濟增長率，很多以此數據為基礎的指標評估體系就會大亂。現在經濟增長數據重歸，顯示了中央的思路和安排。（2）在2020年的低基數基礎上，實際6%的增長並不困難，主要是為今後幾年的增速放緩留出餘地、保持銜接，這與安邦提出的「經濟增長看三年」是一致的。

數據來源：國家統計局。製圖：安邦智庫（ANBOUND）。

其次，關於城鎮化率。報告提出，「十四五」期間常住人口城鎮化率提高到65%。2020年末常住人口城鎮化率超過60.6%，這意味着，（1）「十四五」內地常住人口城鎮化率年均增幅將在0.7-0.8個百分點左右，每年進城人數仍將達到1000萬人級的規模。到「十四五」末期，內地城鎮化率將接近中高收入經濟體65.2%的城鎮化率。（2）未來五年的城鎮化重點與過去有所不同，將從「遷進來」轉向「留得下」、「能融合」，體現在農民進城後的市民化領域，包括就業、教育、醫療衛生以及共享福利等方面。城市除了滿足進城人口的居住需求（房地產），更要提供多種公共服務。

第三，關於財政政策和赤字率。政府工作報告提出，2021年赤字率擬按3.2%左右安排，不再發行抗疫特別國債，中央本級支出繼續安排負增長，對地方一般性轉移支付增長7.8%、增幅明顯高於去年，今年擬安排地方政府專項債券3.65萬億元。此外，將2.8萬億元中央財政資金納入直達機制、規模明顯大於去年。可以看到，（1）2021年赤字率將比2020年的3.6%下降0.4個百分點，赤字規模為3.57萬億元，比2020年減少1,900億元。其中，中央和地方分別為2.75萬億元和8,200億元，分別2020年減少300億和1,600億。（2）2021年新增地方政府專項債券比2020年少1,000億元。（3）不再發行抗疫特別國債，比2020年少了1萬億元。我們要指出的是，這樣的安排顯示，在財政壓力之下，積極的財政政策已開始調整結構，向政策的可持續性轉變，這是在為今後應對風險挑戰留出政策空間。

第四，關於減稅降費。2020年，國內實施階段性大規模減稅降費，全年為市場主體減負超過2.6萬億元，其中減免社保費1.7萬億元。2021年，將優化和落實減稅政策，對市場主體「需要再幫一把」。繼續執行制度性減稅政策，延長小規模納稅人增值稅優惠等部分階段性政策執行期限，將小規模納稅人增值稅起征點從月銷售額10萬元提高到15萬元；對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅。此外，對中小企業寬帶和專線平均資費再降10%。但要注意的是，在財政壓力下，2020年出台的階段性減稅降費政策則要適時退出，部分適當延長執行期限，部分到期後停止執行，不搞「急剎車」。

第五，關於失業率。政府工作報告指出，「十四五」城鎮調查失業率控制在5.5%以內。2021年，城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右。2020年末，全國城鎮調查失業率為5.2%。可以看到，今後五年，每年的調查失業率都將控制在5.5%以內，這很可能成為地方發展的一個剛性約束指標。

第六，關於綠色發展和減排約束。政府工作報告提出，落實2030年應對氣候變化國家自主貢獻目標，「十四五」期末，森林覆蓋率達到24.1%，單位GDP能耗和CO₂排放分別降低13.5%、18%。2021年，單位GDP能耗降低3%左右。要指出的是，（1）內地在2030和2060年分別實現碳達峰、碳中和的目標，將對國內經濟發展形成硬約束，單位GDP能耗水平每年降幅應在3%左右，CO₂排放平均每年降幅在3.6%左右。（2）這一目標將會分解到每個地方的考核中，地方不僅要通過做大GDP、降低能耗提供能源產出效率，還必須減少CO₂排放的總量水平。

第七，關於物價水平。政府工作報告提出，「十四五」期間，物價水平保持總體平穩；2021年，居民消費價格漲幅3%左右。物價漲幅直接關係到民生，還關係到通脹水平，並影響到貨幣政策的制定和調整。作為一個大進大出的世界工廠，內地控制物價漲幅不僅取決於國內市場，還與國際市場（石油、煤炭、鐵礦石、有色金屬、糧食等）的價格波動緊密相關，價格因素不僅會影響國內消費，還會廣泛影響生產環節，影響製造業的利潤。

第八，關於科技創新和投入。「十四五」規劃提出，全社會研發經費投入年均增長7%以上。力爭投入強度高於「十三五」時期的實際強度。2021年，中央本級基礎研究支出增長10.6%，延續執行企業研發費用加計扣除75%政策，將製造業企業加計扣除比例提高到100%。中國未來將把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，強化科技發展是未來的一個重要主題。然而，從「十四五」和2035年的規劃來看，中國在科技發展方面的大目標，標準是非常高的，而標準越高，目標越宏大，那麼技術上的阻礙和困難也就越多。從科技發展的規律來看，科技創新、科技產業的發展，都需要知識交流與國際合作，不完全是錢的問題。因此，中國的科技創新如何在地緣政治環境不利的背景下，在今後做到「國際國內雙循環」，是一個關鍵的挑戰。

整體來看，中國經濟今後將遇到不少現實的發展環境問題，資本過剩和產能過剩，再加上疫情，對世界和中國經濟都是一次重大危機，形成了明顯的體系性的制約。今後對於中國經濟而言，解決體系性的問題，還需要有體系性的對策。在我們看來，今後中國經濟環境的問題，還是需要看兩點：第一是看系統性佈局，有沒有大的突破？安邦過去在系統佈局方面反覆強調三點——長江經濟帶、城市更新、氫能社會。我們認為，這三點是非常重要的系統佈局，也是能影響全局的抓手。第二是看消費，從生產到消費是一種轉型，要改變的事情非常多，消費如果上不去，那麼中國經濟的其他方面，意味着都可能出了問題。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

在疫情之後，中央政府對2021年的經濟增長給出了一系列相對謹慎的目標，為今後兩年可能出現的困難保留了銜接的餘地。在經濟增長目標「軟化」的同時，財政壓力、綠色發展目標則在「硬化」。未來要應對複雜的系統性的問題，中國需要有系統性的佈局，抓住幾個能影響全局的重大問題。