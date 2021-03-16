中國軍用航空引擎落後幾乎一整代　關鍵竟在於一間烏克蘭公司？

撰文： 劉言 最後更新日期： 2021-03-16 20:04

作為飛機「心臟」的航空引擎被譽為「工業王冠」，具有重要的國家戰略性，而航發製造一直是中國的軟肋。中國投資人收購烏克蘭關鍵國防企業馬達西奇（JSC Motor Sich）公司被阻之後，事件繼續發酵。

2017年2月13日，儘管俄羅斯和烏克蘭在引擎製造領域的合作已經崩潰，但是烏克蘭馬達西奇公司被傳參與中俄重型直升機項目，提供新型AI-136T渦輪引擎。（微博@烽火議軍情）

烏克蘭國家安全和國防委員會3月11日宣布將把馬達西奇公司收歸國有。中國隨後在3月12日對此反應，外交部發言人趙立堅表示，中國要求烏克蘭依法維護中國企業和投資人的合法權益，妥善處理相關問題。

馬達西奇為何成為多國角力戰場

位於烏克蘭南部扎波羅熱的馬達西奇公司是前蘇聯重要國防企業，主要經營軍用飛機、巡航導彈和直升機的引擎，是全球眾多「米」和「卡」型直升機引擎的主要供貨商，曾為世界上最大的運輸機An-225設計引擎。蘇聯解體後，是烏克蘭唯一的航空引擎工廠，2016年併入烏克蘭國有國防工業集團。

冷戰結束後，馬達西奇仍長期為俄羅斯軍方提供直升機引擎，2014年俄烏衝突後，烏克蘭宣布對俄軍售非法，亦因此導致該公司業務嚴重受損，利潤劇降。產業鏈崩潰後加上烏克蘭經濟長期低迷陷入經營困難，目前馬達西奇公司靠經營引擎外銷獲取利潤。

在《美國國家關鍵技術計劃》中，航空引擎被描繪成「一個技術精深得使一個新手難以進入的領域，它需要國家充分保護並穩定利用該領域的成果，長期的專門技能和數據積累，以及國家大量的投資」。航空引擎應用有各種新理論、新材料、新工藝，且涉及到要求極高的焊接技術，以及燃燒室、風扇、葉片、機械系統、渦輪製造等諸多方面，高投入、高風險、高科技、長周期、慢回報是其特點。任何一個學科存在短板，都會導致航空引擎水平受限。

據從事軍用航空引擎設計的中國工程院院士甘曉華介紹，航空領域飛機的設計製造通常需要15到20年，引擎則要20到25年；全世界能製造飛機的企業大約有二三十家，但能製造引擎的卻只有屈指可數的3到5家。有觀察指出，中國大陸軍用航空引擎較之國際最先進水平幾乎落後一代，甚至更多，用時間來折算大約落後20到25年。

世界範圍內，掌握一流水平渦扇引擎製造技術的僅有英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）、美國普惠和通用3家公司。國際上通行的航空引擎研製流程，通常是從航空引擎的壓氣機、燃燒室和渦輪等核心機部分開始，在核心機基礎上可研製出軍用、民用航空引擎，亦能研製出船用燃氣輪機。

對中國來說，早前基於國防急需，資金又有限，均是測繪仿製後趕緊裝備部隊，基本上無核心技術可言。基於防範心理，歐美在航空領域向來對中國實行着嚴格的技術出口管控，以北約組織為例，1996年以來實施的《關於常規武器與兩用產品和技術出口控制的瓦瑟納爾協定》，中國即受該協定中有關出售限制貨品或技術的嚴苛審核限制。

馬達西奇公司的股權由當地財閥博古斯拉耶夫通過他自己以及他家族所持有的一批在海外註冊的離岸公司所控制。博古斯拉耶夫從蘇聯時代起即是馬達西奇公司的領導人，蘇聯解體後的烏克蘭私有化過程中，他逐漸獲得公司控股權，但股權控制方式極其不透明。

日本多年前就同烏克蘭加強關係，希望能阻止烏克蘭軍工科技出口中國。白宮認為收購馬達西奇公司將為中國提供重要的國防技術，為防止中國獲取航空引擎的關鍵技術，美國方面此前曾數次阻止馬達西奇公司被中國收購，拉鋸戰長達數年之久。中國方面幾年前就曾提出收購馬達西奇公司，但後因烏克蘭安全部門介入進行阻撓，同時凍結了馬達西奇的產品庫存而擱淺。當時有美國政界人士就此表示，美國作為一名客戶介入收購才是公平的。

時任美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在2019年8月26日公開發言，再次出面阻攔中方收購，擬推動反壟斷委員會否決中國的收購。另據《華爾街日報》11月初的報道，時任美國總統特朗普（Donald Trump）的非正式顧問、私人安全承包商埃裏克•普林斯（Erik Prince）也曾討論過收購馬達西奇。

烏克蘭法庭上所公布的烏克蘭國家統一註冊登記機構的資料顯示，天驕航空等中國投資人在2016年就從博古斯拉耶夫手中收購了馬達西奇公司超過56%的股權。另有多家烏克蘭媒體稱，與天驕航空有關聯的一批中國投資人目前已經擁有了馬達西奇公司大約75%的股權。

2017年北京航展期間，中國天驕航空於9月19日與烏克蘭馬達西奇公司舉行了引擎項目合作籤儀式。（微博@軍事a馬妍）

2021年3月在烏克蘭的一檔知名電視節目《言論自由》中，有嘉賓表示根據其所掌握的信息，中國國家開發銀行拿出了超過5億美元的貸款資金，資助了馬達西奇股權收購行動。

3月12日晚間，烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫表示，烏克蘭僅承認那些利用正規渠道，通過位於烏克蘭境內的銀行賬戶轉賬進來的外國投資。而那些利用灰色和隱蔽方式，通過位於英屬維京群島，或是科隆群島上，烏克蘭並不知曉的離岸公司的外國投資人，烏克蘭將不會承認類似的投資和轉賬行為。達尼洛夫特別強調，來烏克蘭投資的投資人的資金應該進入烏克蘭。

當天，烏克蘭總統澤連斯基（Vladimir Zelensky）同樣發表了講話，表示烏克蘭當局將審計和調查類似馬達西奇公司這樣的戰略性企業，為何能落入私人之手。澤連斯基稍早前還表示，不會讓馬達西奇公司被外國人控制，不讓引擎技術流失國外。

中國的目標

在逐漸喪失了俄羅斯這一長期主要市場之後，中國目前已是馬達西奇公司的主要客戶。

中國目前大量使用的各種型號俄製直升機的許多引擎都來自馬達西奇，L-15獵鷹（JL-10）戰鬥教練機的引擎亦長期由馬達西奇供貨，據烏克蘭媒體報道，2021年1月份，中國又同馬達西奇公司簽訂了價值8億美元的合同，為獵鷹戰機採購400台AI-322引擎。馬達西奇公司與其姊妹企業伊夫前科進步引擎設計局還專門為中國獵鷹的幾款升級版改進和升級了引擎。另外，中俄聯合研製的重型直升機也有可能使用西奇引擎。

當下，馬達西奇公司已成為東西方多國角力的戰場，天驕航空等中國投資人已將烏克蘭告上國際仲裁法院，要求烏克蘭賠償36億美元損失，中國投資人還指責烏克蘭當局的舉動如同掠奪。

而對於起步晚，基礎薄弱的中國航發來說，想要彎道超車，在航空引擎領域取得重大突破，縮短迭代周期和次數，革新引擎設計的理念和方法顯然已是迫在眉睫。

中國已於2016年宣布在「十三五」期間（2016-2020）啓動實施航空引擎和燃氣輪機重大專項，發力縮小與國際一流引擎生產企業的差距。業內人士稱，估計直接投入在1,000億元人民幣量級，加上帶動的地方、企業和社會其他投入，專項投入總金額約達3,000億元人民幣。

「中國明確表示它想成為全球冠軍」，在啓動下一個經濟發展階段之際，中國製定了一項耗資3,000億美元的《中國製造2025》計劃，提出到2025年之前要在包括飛機在內的一系列重要行業基本實現自給自足。

顯然，不論收購馬達西奇公司最終是否成功，中國並不想航空引擎的命脈輕易就被他國拽住，或明或暗的多方行動都已在進行中。