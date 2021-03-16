中國城市群｜京津冀、長三角名校齊聚　珠三角憑落戶政策吸人才？

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-17 02:50

十三屆全國人大四次會議日前表決通過「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，內容提到要發展壯大19個城市群，當中將京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游列為第一檔，並對這些城市群提出「優化提升」的主要任務。 其中，京津冀、長三角、珠三角這三大城市群，覆蓋了北上廣深四大一線城市，也是中國最早形成的一批城市群，長期以來被視為引領中國經濟發展的巨擎。這三大城市群分別擁有怎樣的優勢，各自又有哪些進步空間？ 《香港01》本周推出「中國城市群」系列，共有三篇文章，分別介紹京津冀、長三角、珠三角三大城市群，成渝、长江中游等新興城市群，以及邊緣和西部城市群。本文為第一篇。

所謂「城市群」，是在特定區域範圍內雲集相當數量的不同性質、類型和等級規模的城市，以一個或兩個特大城市為中心，依託一定的自然環境和交通條件，城市之間的內在聯繫不斷加強，共同構成一個相對完整的城市「集合體」。城市群能夠產生巨大的集聚經濟效益，是國民經濟快速發展、現代化水平不斷提高的標誌之一。

▼ 三大頂尖城市群的發展各有特色 ▼

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長三角城市群規模最大 經濟總量居首

號稱「亞洲最大城市群」的長三角（長江三角洲）城市群，在地理面積和人口數量上，皆遙遙領先於其他城市群。長三角城市群的範圍除了上海外，還包括江蘇、浙江和安徽三大省份的全部城市，其總面積達到35.8萬平方公里，長住人口超過1.5億。

覆蓋面積排名第二的京津冀城市群，則包括北京、天津、河北和河南的16個城市，總面積21.7萬平方公里，人口超過1億。

至於面積位列第三的珠三角（珠江三角洲）城市群，範圍囊括「廣佛肇」（廣州、佛山、肇慶）、「深莞惠」（深圳、東莞、惠州）、「珠中江」（珠海、中山、江門）三個新型都市區，以及後來加入的韶關、清遠、雲浮、河源、汕尾5個城市，但總面積只有5萬多平方公里，常住人口僅6千多萬人，是長三角城市群人口的1/4左右。

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與面積和人口相匹配的是，珠三角城市群的經濟體量難以同長三角地區抗衡。2020年，長三角城市群以24.5萬億元（人民幣．下同）的GDP總量，幾乎貢獻了全國GDP總量的1/4。珠三角城市群的GDP總量則有8.94萬億元，與長三角相差近兩倍，但還是略高於京津冀地區的8.6萬億元。

長三角的經濟體量，也為其基礎建設提供了良好的支撐。區內各大城市交通連接密切，已形成全國最為密集完善的高鐵網。長三角也是獲准修建城市軌道交通最多的城市群，上海、南京、無錫、杭州、蘇州、寧波、合肥等都已開通地鐵。此外，得益於長三角一體化戰略和數字手段的支援，長三角地鐵「通票」已實現上海、杭州、寧波、溫州、合肥、南京、蘇州、無錫、徐州、常州10個城市全覆蓋。

珠三角發展迅猛 人才政策較寬鬆

雖然珠三角總體GDP遜於長三角，但也有許多獨特優勢——它獨攬廣州和深圳兩座一線城市，並以逾85%的城鎮化率，居於全國城市群之首。相較之下，長三角、京津冀的城鎮化率則不足70%。

恆大研究院2019年發布的報告顯示，珠三角城市群的人均GDP十分亮眼。（《中國城市群發展潛力排名：2019》報告）

珠三角的人均GDP也十分亮眼。根據各地方統計局和恆大研究院的數據，2018年珠三角的人均GDP接近12.9萬元，高於長三角的11.6萬元，以及京津冀城市群的7.4萬元。2019年，珠三角地區的人均GDP增至13.6萬元。根據常住人口估算，2020年，長三角和珠三角的人均GDP分別為15.9萬元、14.8萬元。

珠三角的經濟增速也優於長三角地區。從時間線上看，2000年，長三角16個城市的GDP總量為17000億元，為珠三角的3.08倍；2018年，長三角的GDP為149092億元，僅為珠三角的1.84倍。顯然，珠三角城市群經濟增速總體上更快於長三角，在十數年間已大幅縮小差距。

珠三角發展勢頭猛進，但論區域內各城市發展的均衡程度，長三角就更勝一籌。在長三角地區，除了上海GDP較為突出外，其他多數城市的GDP總量都比較接近；而珠三角城市之間的GDP總量差距相對較大，中心城市和重點城市發展速度快於其他城市。

大學畢業生在京落戶，至今仍需符合嚴苛條件。（資料圖片）

人口增量方面，珠三角也大幅領先其他城市群，近三年來年均增長142.2萬人，遠超長三角（100.9萬人）、京津冀（42.7萬人）。有分析指，這與區域中心城市在人才引進方面的開放程度不無關係，例如廣州取消了對本科以上非應屆大學生的落戶限制，深圳也為前往落戶和工作的大學畢業生提供大力度的住房補貼，而北京和上海對畢業生的落戶要求較為嚴格，對待本地和非本地高校畢業生的落戶政策也一直存在差異。

京津冀教育資源領先 人工智能領跑全國

縱使珠三角的人才政策較另兩大城市群寬鬆，但其教育資源和自主創新能力卻有著明顯的弱勢。在京津冀地區，有多達40間高等院校被官方評為「雙一流」（世界一流大學和一流學科），長三角地區也有35間，然而珠三角地區卻只有5間。發明專利授權量方面，最新數據顯示，2019年，廣州、深圳、上海的發明專利授權量為1.22萬件、2.6萬件和2.27萬件，皆不到北京5.31萬件的一半。

▼ 京津冀「雙一流」大學多達40間 珠三角僅5間 ▼

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根據中國新一代人工能發展戰略研究院發布的《中國新一代人工智能科技產業區域競爭力評價指數（2019）》，從中國人工智能科技產業區域競爭力指數綜合排名看，北京、廣東、上海、浙江、江蘇在人工智能科技產業發展上排在第一梯隊，分值分別為90.1、42.8、28.5、25.9和18.1。京津冀城市群以總評分97.7分，位列各大城市群之首。

21世紀經濟研究院認為，京津冀城市群的人工智能發展水平之所以遙遙領先，其原因在於產業布局較早。北京作為中國最早獲批國家新一代人工智能創新發展試驗區的城市，其人工智能企業數量和專利數量連年居全國第一，京津冀整體的產業集群已較成熟。

截至2019年2月，中國共有745間人工智能企業，其中京津冀地區人工智能企業佔總數的44.8%，長三角地區企業約佔28.7%，珠三角地區則佔比16.9%。

此外，在公共服務覆蓋方面，長三角、京津冀城市群實力也較為雄厚。以醫院數量為例，京津冀的三級甲等醫院（依照中國現行《醫院分級管理辦法》中的「三級六等」規定而劃分的醫院等級）有174間；長三角的三級甲等醫院則有201間；珠三角城市群的三甲甲等醫院，則只有100間左右。

雄安新區「撬動」京津冀？

京津冀的教育資源雖然豐富，卻過分倚重首都北京的積澱——在河北省境內，竟連一座「雙一流」大學都沒有（河北工業大學坐落在天津）；再加上偏低的城鎮化率，以及遠低於另兩個城市群的人均GDP，令輿論出現河北「拖累」京津冀城市群發展的聲音。

北京大學首都發展研究院院長李國平早前接受《中國新聞周刊》訪問時就指出，河北雖然充當京津腹地，但自身卻沒有一個500萬人口以上的特大城市。他認為，提升河北的城市化水平，是建設京津冀世界級城市群的一個重大任務。

▼ 促進京津冀協同發展 雄安新區被寄予厚望 ▼

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事實上，近年來，北京在京津冀協同發展規劃中，陸續將教育、養老等公共服務資源向河北延伸。2017年起成立的雄安新區，更被寄予「撬動」京津冀城市群發展的厚望。中國社科院工業經濟研究所研究員、中國區域經濟學會副會長兼秘書長陳耀便指出，雄安新區的設立，對於帶動河北等地區發展，從而推進京津冀協同發展具有重要作用。

河北省社會科學院京津冀協同發展研究中心主任陳璐亦表示，建設京津冀世界級城市群，應該將「京津雄」作為核心板塊，「雄安將會成為打造京津冀世界級城市群的一個重要支點和引擎」。

大灣區建設 激發珠三角更大潛能

總體上來看，長三角、珠三角和京津冀城市群發展各有千秋。值得一提是，相較於京津冀、長三角分別以北京、上海為中心城市，珠三角城市群則具有「多中心」的特性，廣州、深圳、珠海三地，同時在文化、公共服務、對外貿易、交通等方面扮演著中心城市的角色，東莞、惠州、中山等城市則擔當著珠三角的「製造業重鎮」。

尤其是近年來，隨著粵港澳大灣區的發展建設，以香港、澳門、廣州、深圳為「四大中心城市」，涵蓋教育、醫療、就業等多個範疇，不僅有助於擴充珠三角地區的體量，彌補其在教育資源等方面的短板，也勢必令珠三角、港澳及周邊地帶在進出口、科技、金融和商貿物流等領域的優勢互補，激發更大的潛能。