從周邊外交座談會到周邊工作會議：中國的謀局之變

4月8日至9日，中共中央在北京召開了一次重要會議，會議的名稱是「中央周邊工作會議」。

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共中央政治局常委均出席了會議，中國國家副主席韓正也出席會議。習近平發表重要講話，李強主持會議，中央外事辦公室主任、外交部長王毅作總結講話。

中國曾在2014年10月召開中共建政後首次「周邊外交工作座談會」。

而這次時隔12年，中共再次召開和周邊相關的會議，會議的名稱是「中央周邊工作會議」，這一說法也是首次出現。

兩次會議相對比，有不少變化。

2025年4月8日至9日，中央周邊工作會議在北京舉行。習近平出席會議並發表重要講話。（中國外交部官方網站）

此次會議，不是座談會，不是在討論座談，而是召開工作會議、部署工作安排。

2013年時座談會的主要任務是，總結經驗、研判形勢、統一思想、開拓未來，確定今後5年至10年周邊外交工作的戰略目標、基本方針、總體佈局，明確解決周邊外交面臨的重大問題的工作思路和實施方案。當時座談會強調要更加奮發有為地推進周邊外交，一改以往中國韜光養晦的外交主基調。

而此次周邊工作會議，統一思想這些基礎的工作在過去十多年已經做完，現在直接要的是落實結果。即未來一個時期周邊工作的目標任務圍繞命運共同體展開。命運共同體理念是中國的重大構想，首先要在周邊落地見成效。

更為重要的是，這次會議，不局限於外交層次，不侷限於周邊外交，這次是周邊工作會議，這是全局性的工作安排和部署，涉及的範圍更廣。

在中國冠以中央工作會議的有中央外事工作會議、中央經濟工作會議、中央農業工作會議、中央統戰工作會議等，此番周邊首次以中央周邊工作會議的面目單獨召開，尤可見其重要性超乎以往。

2025年4月8日至9日，中央周邊工作會議在北京舉行。（中國外交部官方網站）

為什麼周邊的重要性提升到如此高的地步？會議指出，當前中國同周邊關係處於近代以來最好的時期，同時也進入周邊格局和世界變局深度聯動的重要階段。

在分析人士看來，中國要和周邊國家共創美好未來，構建命運共同體，不只因為中國是大國要將發展的成果惠及周邊，影響力輻射周邊。

問題的核心在於世界百年未有之大變局下，亞洲日漸將成為世界經濟未來的中心。亞洲的日本、韓國、印尼、印度、中國等國家，經濟繁榮戰略位置獨特。美國將戰略重心調整到亞太、印太，本質上是搶灘世界經濟的未來。

中國作為世界第二大經濟，作為亞洲的核心國家，非常清楚，中國周邊也就是亞洲，將是大國博弈和對抗的主陣地。

未來中美最主要的對抗將發生在中國周邊。（Reuters）

周邊既是中國本土安全和發展的防護網，也是中國在風口浪尖能夠站穩腳跟的關鍵。

周邊工作提到和經濟、農業、統戰、外事等工作同等重要的位置，是中國戰略眼光超前的體現，中國在為下一場惡戰提前做準備。

為什麼在應對特朗普對等關稅時中國選擇奉陪到底？是因為從八年前中美打貿易戰開始，中國就在為更大的中美經濟衝突做準備，未雨綢繆、手中有牌，才敢態度如此強硬。

對於周邊，中國從12年前的周邊外交座談會就開始佈局，此次周邊工作會議全面推進目標建設，未來不管是台海風雲還是南海衝突抑或是半島生變，中國都有迴旋空間。