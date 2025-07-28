中國最悲劇的行業　企業老闆接連跳樓自殺　兩個月內3首富遭調查

過去兩個月的時間，內地家居建材行業的三位首富，死走逃亡傷：

5月，前家居首富車建新，被雲南方面立案調查；

7月27日，前家居首富汪林朋，解除留置後，跳樓身亡；

7月24日，現家居首富劉兵，被留置；



三位家居首富的困境，應該都和地方領導有關。包叔統計過，最近兩年，稍微有點規模的民營地產老闆，沒有被留置或配合調查過的，鳳毛麟角。

橫跨地產和家居的車建新被留置，或許可能是雲南拿地的事情引發的。

家居之王汪林朋今年四月份被留置調查的，結束留置調查幾天後，他就跳樓自殺了。

近年來，汪林朋曾經被留置調查三次。有朋友告訴包叔，最近這次，很可能是因為涉及前湖北省委書記蔣超良。

居然之家老闆汪林朋。（網絡資源圖）

2025年2月，蔣超良落馬。沒幾天，居然之家的副董事長羅細安被帶走調查。

個中原因，幾乎已經是公開的秘密。2016年，汪林朋的居然之家借殼武漢中商上市。這筆交易至今看來都很離奇，市值僅17億元的國有企業武漢中商，以356億元蛇吞象居然之家，而且只用了不到一年就完成了。

羅細安就是在這段時間，突然就出現在了居然之家的高管位置上。借殼成功之後，成為家居首富的汪林朋，將居然之家的總部從北京搬往武漢。

汪林朋的突然離世留下了很多疑問。被留置的那天，他還在行業論壇上暢談自己的五年千億智能家居計劃，晚上還在和朋友玩摜蛋。

7月下旬汪林朋出來後，有朋友還見過他，說相比於進去前，人瘦了好幾圈：「也就進去三個月呀。」

居然之家。（網絡資源圖）

與車建新和汪林朋兩位前首富相比，現首富劉兵可以說是躺平的代表。他的富森美家居只立足於大本營西南，而且只做家居賣場，20年來，只開了兩個賣場。

去年，有100多個賣場的居然之家，利潤7個億；只有兩座賣場的劉兵，利潤也是7個億。

這年頭，稍微有點上進心的都傷痕累累。所有老闆都羨慕他，股民們叫他：「最牛包租公。」

即便如此，他依然沒能躲過這輪大整頓。

2

汪林朋跳樓身亡一周前，7月17日，廣州家居教父、「整裝校長」曾育周，也跳樓自殺了。

三十年前，曾育周靠代理東鵬瓷磚賺了第一桶金，後來成了多家知名建材品牌的廣州總代理。

2001年，他創立靚家居建材超市，推出裝修服務。早年創業時，曾育周以吃苦聞名。開超市買樣品時，經常幹到深夜兩三點：一個坐廁他一個人抱。

一大車瓷磚運來了，曾育周跟員工一起卸貨，幹完活一起吃盒飯。

大家都叫他「阿周」。阿周很孝順，每周日都要陪母親吃一頓飯。

2008年，靚家居推出按平米計價的整裝全包套餐，基礎單價只有每平米300多塊。當然300價位使用的都是最基礎的裝修材料，消費者要想升級，需要額外加錢。

曾育周創立的靚家居建材超市門店關閉。（網絡資源圖）

家裝行業的「低價引流+高價增項」模式，就此成為主流。以暴利著稱的裝修行業，迎來了最重要的變革者。

靚家居很快贏得了市場，也成為同行挖人的首要目標，甚至被稱為「黃埔軍校」，曾育周也得名：整裝校長。

曾育周不搞加盟，但靚家居還是開到了100多家。他們與不少房地產項目達成合作，成為其業務基本盤的重要保障。

最多時，靚家居每年的營收超過20億。

但最近幾年，靚家居的付款周期愈來愈長了。最早是兩周，後來延長到一個月，今年的付款周期是六個月。

靚家居的供應商也反映，原本一個月的賬期，也拉長到六個月。

他們的資金鏈從去年就開始出問題，門店的接單量明顯下降，很多門店一個月只能接到一兩單。

更重要的是，他們跟開發商的合作，早就沒有了。

最終，沉澱了大量資金的直營店，把靚家居拖死了。風評一向很好的整裝校長，等來了破產清算單。

7月16日，曾育周發了一條朋友圈：沒有退路，堅持就是勝利。

但他還是沒有堅持住。當天晚上，他在公司微信群留下一句：「我對不起大家。」

然後，他從辦公樓上縱身跳下。

靚家居建材超市創始人曾育周。（網絡資源圖）

3

教父們都曾抱著改造行業的理想，試圖把家居建材從半灰色行業推向正規和透明，但他們都失敗了。

今年開始，家居、建材、裝修行業迎來了出清式潰退。

上個月，由四位清華學霸創立的明星家裝公司住範兒宣布暴雷，不少裝修工地成為爛尾現場，並引發大量維權。

哪怕是背靠大平台的裝修公司，日子也不好過。

成立了27年、被稱作是「國內家裝第一股」的東易日盛，在去年資金鏈也斷裂了，上千戶家庭裝修停滯。

就算老闆陳輝在北京酒仙橋的總部一層擺放上了關公像，每日上香，也無濟於事。

今年年初，東易日盛的總部大樓，被拍賣出去了。

西子電梯董事長劉文超，也是以決絕的方式，選擇結束自己的生命。

西子電梯董事長劉文超2025年6月2日墮樓身亡。（網絡資源圖）

貝殼旗下的裝修品牌聖都裝飾，宣布不再承接新業務，並在不少城市閉店。而字節跳動旗下的「住好家」，早在去年初便停止簽單，此時距離其啟動運營僅14個月。

就連「好好住」這樣的家居社交平台，都經營不下去了，行業已經到了寸草不生的地步。

沒辦法，房地產新開工面積已經回到2006年的水平，相比2021年頂峰，已經縮水了70%。

借用小紅書流行的一種表達方式來說——地產代表一種困境。

去年11月，曾育周做了《低溫市場下家裝行業的進化》的主題演講。

他說，家裝行業不管是自有平台還是合作平台，客戶量都在下滑。對此，他提出的解決方案是：「把每一個客戶當成一個營銷據點。」

在這場論壇上，其他家裝大佬也分別給出了自己的解法，比如「降本增效」「回歸產品」「價格向下」「數字化加持」。一個做家裝的朋友評價說，這些詞匯充滿了「無力感」。

最近一年，獸爺分享給我的抖音影片再也不是擦邊，而是人生感悟。我就知道，他陽了。

2月份，汪林朋為居然之家召開了盛大的新聞發布會，宣布2025年他要做的五件大事：參與英偉達GTC大會；借助DeepSeek打造家居大模型；成立智能家居研究院；推動家裝AI設計樣板間落地；打造北京最大的新能源汽車交付中心。

很多事情他確實做到了，他要借助最火熱的AI、新能源汽車和出海概念，救贖這個寸草不生的行業。

但從2025年2月，那個胖胖的江西省贛州人羅細安被帶走，這場無法回頭的墜落，就已經開始了。

包叔有個朋友說，中國最好的文學作品，都是認輸的。

紅樓夢，水滸傳，三國演義，都是輸局。《西遊記》看似贏局，但到了西天如來腳底下，佛陀向唐僧要紅包的事兒，令悲壯的取經貶值，最後還是輸了。