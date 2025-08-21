美烏歐峰會｜當「他」看向澤連斯基　已是高配版

白宮的一場峰會，把國際政治經濟學裡最赤裸的現實搬上大銀幕。美國總統特朗普召集烏克蘭總統澤連斯基與歐洲領導人齊聚華府，討論俄烏戰爭的終局。會談持續五個小時，特朗普甚至中途打電話給普京，把會議廳變成了「即時外交直播間」。這場峰會最後沒有共同聲明，沒有重大突破，留下的只有一個冷冰冰的事實：在強權的遊戲中，誰能入場談判，本身就是一種資產。



而對台灣與賴清德而言，這正是一面鏡子。自俄烏戰爭爆發以來，台灣內部話術反覆搖擺：一時喊出「今日烏克蘭，明日台灣」，渲染生死存亡的對照；一時又說「台灣不是烏克蘭」，自誇戰略價值更高。這種忽冷忽熱的自我定位，說穿了就是一種「國王的新衣」式的自我麻醉。當賴清德看向澤連斯基時，他若真懂國際政治經濟學，應該會汗顏：因為就算澤連斯基再怎麼窘迫，他已經是賴清德難以企及的「高配版」。

8月19日，特朗普同時會見澤連斯基和歐洲七大領導人的場面相當具有羞辱性。在白宮東廳舉行的會見是在一個長條桌上，以一對八的排位。（白宮圖片）

烏克蘭至少是「商品」 台灣怕只是「贈品」

特朗普的交易邏輯一向直接：世界秩序是談出來的，不是講義氣。於是外界看到，澤連斯基被要求考慮「領土換安全保障」，普京的底線是克里米亞不可討論，歐洲則忙著防止自己在談判桌上缺席。這就是典型的國際政治經濟學計算，即誰能帶來利益，誰就能被談判；誰沒有籌碼，就連成為商品都嫌奢侈。

就這標準來說，烏克蘭至少還是「商品」，特朗普願意為之設計一個安全保障框架，歐洲領袖願意排隊站台。台灣呢？若台海真的爆發危機，美國要談台灣問題，談的對象一定是跟北京，而不是跟台北。台灣甚至連「商品」都談不上，只是被順手塞進談判條件的一項贈品。國際談判就是這樣殘酷，「鱷魚的眼淚」既煽情又廉價，從來不嫌多。（延伸閱讀：台海危局悄然定稿：全球戰火下的歷史劇透）

8月15日，美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage），美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在美軍埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

澤連斯基至少做到「有靠山」

這一次，澤連斯基沒有重蹈前次的覆轍，他換上一套軍布料製的「偽西裝」，既維持戰時象徵，又避免被挑剔不夠正式，甚至拉來歐洲領袖「出道成團」，即英、法、德、意、芬蘭，加上歐盟與北約等領導人浩浩蕩蕩走進白宮。

無論這場外交「陪考團」是為了護航澤連斯基，還是歐洲為了確保不被邊緣化硬是「蹭局」，至少，澤連斯基做到了「有靠山」。在鏡頭前，他不是孤單一人，而是「烏克蘭+歐洲」的組合。

試想如果是台灣呢？找得到誰來「陪考」？沒有一個國家會為台灣出兵，喊喊口號的有，但口號不能變成地面部隊。台灣唯一能帶進白宮的，不是七國元首，而是一堆自製的「成功學」故事，用來哄騙自己。（延伸閱讀：中美若爆發台海衝突誰會選邊站？ 學者：幾乎沒有國家願意捲入）

綜觀台灣在自我定位上，活脫脫是一個「成功學」信徒，始終相信「萬物不為我所有，萬物皆為我所用」，看不到一切可能不利於自己的可能性。坊間的「成功學」叢書從來告訴讀者：努力就會成功，模仿強者就能複製勝利，但「成功學」有明顯的「選樣偏差」問題，尤其套用到國際政治上，難以補習，更沒有範本。真正的成功需要天時地利人和，是資源、時機、機緣的完美交織，根本無法複製。至於失敗者的經驗卻始終驚人的相似：被強權拋棄、被迫割讓、被迫沉默。（延伸閱讀：關稅、軍售綁一起？台灣被美國「一魚三吃」）

+ 1

然而，台灣卻選擇性忽略這一切，只喜歡「報喜不報悲」，諸如面對烏克蘭的苦難、加薩人民的血淚，凡此種種都在台灣媒體的「慕強」濾鏡下自動消失；留下的，只有「台灣會比烏克蘭好」、「台灣的地緣位置更重要」、「台灣有矽盾，是不可替代的」這些自我催眠的話術。

這就像股市裡的賭徒，只盯著漲停板的故事，卻看不到血本無歸者佔了絕大多數。賭徒總相信「這一次不一樣」，但國際政治經濟學的殘酷現實是：這一次，其實與上一次，甚至每一次都一樣。（延伸閱讀：跪得比人早，關稅比人高！台灣甘當「沉船仔」慘遭特朗普愉虐）

此外，這場會談還透露了一個細節：特朗普中途暫停會議，打電話給普京，再把內容轉述給其他領袖。這不是插曲，而是特朗普「交易政治」的縮影。他的立場經常取決於「最後一個跟他對話的人」，所以歐洲領袖爭著搶麥克風，避免普京成為「最後發言者」。

2025年8月18日，美國華盛頓特區，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮會見美國總統特朗普（不在途中）和歐洲多國領導人，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

這對台灣來說是殘酷警訊，因為台灣永遠沒有發言機會，沒有資格坐上桌子。特朗普的耳邊話輪不到台北，最多來自北京。當國際遊戲的規則是「誰能發言誰就有影響力」，那麼台灣的沉默就不是選擇，而是宿命。

連澤連斯基的「卑微」都值得羨慕

就最終的結果預期來看，澤連斯基確實很卑微，他可能要面對領土割讓，同時烏克蘭的安全保障還可能是一張空頭支票，他隨時可能成為特朗普與普京之間的交易籌碼。但這樣的卑微，對台灣而言已是奢侈。因為澤連斯基至少能「被羞辱」，而台灣連「被羞辱的資格」都沒有。

2024年6月，時代雜誌（TIME）以賴清德為該期封面人物，賴清德指出，只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保主權不被侵犯。（TIME）

但是，再怎麼不堪的澤連斯基，都比台灣更有存在感，更甚者，烏克蘭作為一個國際承認的主權國家，這一點毫無疑義，直接吊打台灣，謂不堪的澤連斯基是賴清德難以企及的「高配版」並不為過。

總得來說，烏克蘭至少還能帶歐洲一干團伙挺進白宮，與特朗普同桌，哪怕代價是被逼迫割地。台灣卻始終只能在門外幻想「自己是灰姑娘」，等待王子臨幸，眼巴巴盼著美國與西方民主國家垂憐。殊不知國際政治經濟學的鐵律是沒有籌碼，就沒有資格，沒有資產，就沒有聲音。

是以，賴清德若真要看向澤連斯基，就該看到即使卑微如烏克蘭，仍比台灣「高配」，即使再怎麼受到羞辱，澤連斯基仍能在白宮佔上一席之地，身邊至少還有一眾願意出席的「蹭局者」。