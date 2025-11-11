中證監原主席易會滿兒子在港金融從業資格終止 11年晉升如坐火箭
中國證監會原主席易會滿早前落馬，香港證監會官網顯示，易會滿之子易晨陽的兩項受規管活動資格——證券交易和就機構融資提供意見，在上月17日終止，也標誌其在香港金融從業生涯終止。
綜合內媒報道，易晨陽在2014年畢業後進入投行巨頭瑞銀香港（UBS），正式開啟投行生涯。
易晨陽翌年8月從瑞銀香港離職，此時其父易會滿擔任中國工商銀行行長。
易晨陽2015年11月入職中金香港；半年後，易會滿升任工行董事長，3年多後調任中證監主席。
2019年，中金參與科創板首批IPO，承銷了大量企業，項目規模巨大。2020年，據報易晨陽加入螞蟻集團IPO承銷團隊，參與螞蟻集團370億美元IPO籌備，雖然最終上市被叫停，但他已被貼上「操盤巨型項目」的標籤。
易晨陽在2022年升任中金香港投資銀行部執行總經理。2023年獲中金香港保薦代表人資格。
英媒報道，9月初易會滿落馬後，據悉易晨陽也被帶走助查。
