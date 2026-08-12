朱鎔基逝世｜總理金句連連：我準備了一百口棺材，九十九口給貪官

國務院前總理朱鎔基於今日（8月12日）因病醫治無效在北京逝世，享年98歲。



朱鎔基從主政上海到執掌國務院，將反腐倡廉擺在施政重要位置，施政作風又以雷厲風行著稱，曾創下許多豪言壯語，如「我準備了一百口棺材，九十九口給貪官，一口留給自己」，金句頻出。1998年，剛當選國務院總理的朱鎔基在中外記者招待會上，一句「不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已」，令許多人印象深刻，被指創「豆腐渣工程」一詞。



有傳朱鎔基開會時經常「拍桌子，錘板凳，瞪眼睛」，他未有否認。（新華社）

新京報「政事兒」曾評價，在上海任職的朱鎔基就被稱為是「腐敗分子的閻王爺」。據媒體報道，僅1988年一年，報請查處的委辦局幹部達29名，上海出現了多年未見的貪官前往自首的情形。

1998年3月17日，朱鎔基在九屆人大一次會議上當選為國務院總理。在3月19日舉行的記者招待會上，朱鎔基說，「這次九屆全國人大一次會議對我委以重任，我感到任務艱鉅，怕辜負人民對我的期望。但是，不管前面是地雷陣還是萬丈深淵，我都將一往無前，義無反顧，鞠躬盡瘁，死而後已」，這也成了他最為經典的「總理開場白」。

1998年3月24日，朱鎔基在當選總理後的國務院第一次全體會議上表示，「如果本屆政府都是『好好先生』，我們就對不起人民。要做『惡人』，不要說『我們現在這個社會已經變成庸人的社會，都不想得罪人，我不同流合污就行了』」

2000年3月15日，朱鎔基會見前來採訪九屆全國人大三次會議的中外記者，在回答記者有關「您希望中國人民在您離任之後最記得您的到底是哪個方面?」，朱鎔基回答，「我自己所做的工作是有限的。我只希望在我卸任以後，全國人民能說一句，他是一個清官，不是貪官，我就很滿意了。如果他們再慷慨一點，說朱鎔基還是辦了一點實事，我就謝天謝地了。」

北京原市委書記陳希同於1998年7月31日被判處有期徒刑16年。據媒體報道，當時在總理任上的朱鎔基也曾談到此案，他表示反腐敗要先打老虎後打狼，對老虎絕不能姑息養奸，他稱，「準備好一百口棺材，也有我的一口」，在2000年的總理記者會上，朱鎔基更曾表示「我從來不嚇唬老百姓，只嚇唬貪官」。

朱鎔基於80年代末出任上海市長，為其政壇更上一層樓的轉捩點。（新華社）

創「豆腐渣工程」一詞

據指「豆腐渣工程」一詞最早也是出自朱鎔基。1998年長江突發洪水，時任總理朱鎔基趕赴江西九江抗洪一線視察，他發現防洪堤竟然偷工減料，堤體內部無鋼筋僅見鐵絲。

朱鎔基怒斥該工程為「豆腐渣工程」，此後成為中國劣質工程的代名詞，更因此推動中國工程監管的全面強化。