中國禁止出口限制升級針對了誰？

日前，中國商務部、科技部發佈2026年第48號公告，就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，並在新規正式實施前，同步對相關技術出口實施臨時登記管理。這次涉及人工智能、生物醫藥、光伏三大領域共40項關鍵技術，其中擬禁止出口14項，擬限制出口26項。僅人工智能領域就佔了23項，涵蓋大模型、智能體、算力集群、信息處理等方向。



列入清單的，大多是中國已經走到世界前列、甚至牢牢領跑的技術。人工智能領域的大模型和智能體，是中國近年跑得最快的方向之一；光伏領域的鈣鈦礦、疊層電池組件生產技術，中國的產業和技術積累全球領先；生物醫藥裏具有自主知識產權的細胞和基因治療工藝平台，同樣是中國握有優勢的前沿陣地。把這些領先技術專門列出來管住，等於第一次明確宣告：這些是中國的核心家底，是國家層面要保護的戰略資產。

2026年7月17日，上海世界人工智能大會（WAIC）上的華為展位。（路透社）

這一步的分量，比看上去要重得多。它意味著中國的技術管制邏輯，已經從過去的「防流出」，轉向了「護家底」。前些年，中國科技發展的主要焦慮，是擔心在關鍵環節被別人「卡脖子」，管制更多帶有防禦色彩。如今中國在一批新興領域實現了從跟跑到領跑，手裡第一次有了別人求而不得的東西，自然要考慮如何把這種優勢守住、用好。從「怕被卡」到「手裡有牌」，這背後是一個國家技術實力和技術主權意識的同步成熟。

更值得注意的是，這份目錄的管制手法相當精準。公告裏有幾條特別能說明問題。已經通過開源、發表學術論文等方式進入公共領域的技術，不納入管理範圍；不涉及所有權轉讓的對外授權模式，可以適用自動許可等便利安排。這兩條等於清晰劃定了邊界：中國鼓勵正常的技術交流、學術合作和商業授權，不會因為管制就把開放的大門關上；真正要管住的，是把核心技術平台、關鍵工藝和技術所有權整體打包帶走，讓多年積累的核心資產一次性流失的行為。

日前，中國商務部、科技部發佈2026年第48號公告，就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見

這種精準，也直接回應了外界的兩個擔憂。普通人日常使用的AI產品，絕大多數建立在已經開放、成熟的技術之上，不會受到什麼影響。中國企業正常的海外業務、對外授權和技術服務，也在便利安排的覆蓋之內。被審慎對待的，只是那些關係到未來競爭力的核心環節。把刀用在刀刃上，既守住了家底，又避免誤傷正常的開放與合作，這種分寸感本身，就是治理能力的體現。

以光伏為例，更能看清這種思路的轉變。中國光伏產業全球領先，產品賣遍世界，可在過去的發展過程中，也曾出現過技術和產線對外輸出、回過頭來培養出競爭對手的情況。這一次，目錄把鈣鈦礦、疊層電池以及大產能硅料等最前沿、最關鍵的技術管住，道理很實在。產品可以持續賣向全球，市場可以繼續敞開，但最先進的技術平台和面向未來的競爭力，必須牢牢留在國內。守住技術源頭，才守得住產業的長期優勢。

中國光伏發電裝機超越煤電成第一大電源。（央視新聞）

把視野放到中美科技博弈的大背景下，這份公告的信號就更清楚了。這些年，美國反覆在芯片（晶片）、設備、設計軟件等上游環節對中國設限，搞所謂「小院高牆」，試圖用技術封鎖拖住中國的發展。中國此前更多是在被動應對，而這一次，是在自己真正掌握優勢的領域，建立起對等的籌碼。美國管的是上游硬件，中國管的是下游應用和先進製造能力，雙方各有各的牌。當中國在AI應用、光伏、部分生物科技領域的技術，成為別人難以替代的資源，這場博弈就從過去的單向施壓，逐漸走向互相設卡、彼此制衡。攻守之勢，正在悄然發生變化。

當然，建立管制能力，絕不意味著中國要走向封閉。中國的發展始終建立在開放合作之上，也正是開放帶來的全球市場和技術交流，成就了今天的產業實力。中國要保護的，是核心技術不被無償或惡意攫取，正常的國際合作始終歡迎。越是深度參與全球競爭，越需要把自己的核心家底看清楚、守得住，這是一個科技大國走向成熟的必經之路。

從這個意義上說，這份48號公告，它用一份精準的清單告訴世界，中國既願意敞開大門合作，也有能力守住自己的核心利益。技術的競爭，最終拼的是自主創新的深度和守護成果的能力。當中國開始把自己領先的技術當成國家資產認真對待，這份底氣，比任何短期的市場數據都更有分量。開放的姿態不會變，核心的家底也不能丟，這兩者之間的平衡，正是中國科技走向未來的關鍵所在。