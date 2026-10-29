五中全會｜數據看反腐：被查官員數量越來越多　越往後越亟需治本

2026年10月26日至29日，中共二十屆五中全會在北京召開，主題是全面從嚴治黨。這是2012年中共十八大以來首次有中全會將全面從嚴治黨作為主題。在二十屆五中全會召開前夕，中共黨刊《求是》刊發了2026年1月12日習近平在二十屆中紀委五次全會上講話的主要部分。習近平在講話中提出警示：「腐敗是我們黨面臨的最大風險、最大威脅、最大挑戰，是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，如果任其滋生蔓延，勢必破壞經濟發展環境，誘發各種風險隱患，動搖黨的執政根基。實踐再次啟示我們，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大斗爭。」

二十屆五中全會的主題選擇與習近平的講話，均說明在2012年十八大以來的反腐行動已經進行十多年之後的今天，中國領導層依舊具有不容低估的鐵腕反腐決心。正如習近平所說的「把權力關進制度籠子」、「標本兼治」、「徹底正本清源」，今天中國越來越需要總結與參考海內外反腐經驗，以事半功倍的效果根治腐敗。

來自中國最主要反腐機構中紀委的數據，顯示中國反腐行動的力度仍然十分驚人。2026年10月27日，中紀委的數據顯示，2026年1至9月全國紀檢監察機關，立案80萬件，其中立案省部級及以上幹部73人、廳局級幹部4203人，處分68萬人，其中處分省部級及以上幹部105人、廳局級幹部3680人。

郭伯雄（中）、徐才厚（右）曾任中國中央軍委副主席，退休之後的他們在2012年之後的反腐行動中被查。（新華社）

省部級幹部、廳局級幹部是中國治理的中堅力量，他們有的人分管一個市、一個省乃至國家某個領域的事務，有的人主管一個市、一個省的黨政工作，他們的廉潔程度既影響國家治理的成效，又影響執政黨與政府的形象。在反腐行動已經展開十多年的今年，短短9個月時間，依舊有這麼多的官員被查或處分，既再次表明反腐行動是一場持久戰、攻堅戰，又說明黨建、吏治、反腐工作仍然面臨不容忽視的現實挑戰。

若以中紀委的數據進行對比，便不難理解腐敗為何被中共視為「最大風險、最大威脅、最大挑戰」。2007年10月，當時的中紀委所作的十七大工作報告，披露了2002年12月至2007年6月的數據：「全國紀律檢查機關共立案677924件，結案679846件（包括十六大前未辦結案件），給予黨紀處分518484人。」五年後的2012年11月，當時的中紀委所作的十八大工作報告寫道：「2007年11月至2012年6月，全國紀檢監察機關共立案643759件，結案639068件，給予黨紀政紀處分668429人。」可以看出，那個時期的中紀委，大約五年立案60多萬件。

2012年十八大以來，隨着中國發起反腐行動，中紀委公布的立案數量與被處分人數都大幅攀升。2017年10月，當時的中紀委所作的十九大工作報告披露：「十八大以來，經黨中央批准立案審查的省軍級以上黨員幹部及其他中管幹部440人。其中，十八屆中央委員、候補委員43人，中央紀委委員9人。全國紀檢監察機關共接受信訪舉報1218.6萬件（次），處置問題線索267.4萬件，立案154.5萬件，處分153.7萬人，其中廳局級幹部8900餘人，縣處級幹部6.3萬人，涉嫌犯罪被移送司法機關處理5.8萬人。」相比於2002年至2012年的每五年立案60多萬件，十八大之後的五年立案154.5萬件，說明反腐行動的力度超過過去十年。

2026年1月，中央軍委副主席張又俠（左）、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立（右），因為涉嫌嚴重違紀違法而被查。（路透社）

然而這只是開始。2022年10月，當時的中紀委所作的二十大工作報告寫道：「五年來，中央紀委國家監委立案審查調查中管幹部261人。全國紀檢監察機關共立案306.6萬件，處分299.2萬人。」2017年至2022年的五年，雖然被查的中管幹部數量少於2012年至2017年的五年，但立案數量、處分人數再次大幅增加。

二十大以來，反腐的力度只增不減。中紀委公布的數據顯示：2022年立案59.6萬件，處分59.2萬人，其中處分省部級幹部53人、廳局級幹部2450人；2023年立案62.6萬件，其中立案中管幹部87人、廳局級幹部3456人，處分61萬人，其中處分省部級幹部49人、廳局級幹部3144人；2024年立案87.7萬件，其中立案省部級及以上幹部73人、廳局級幹部4348人，處分88.9萬人，其中處分省部級及以上幹部73人、廳局級幹部3838人；2025年立案101.2萬件，其中立案省部級及以上幹部115人、廳局級幹部5016人，處分98.3萬人，其中處分省部級及以上幹部69人，廳局級幹部4155人。

如果再加上2026年1至9月立案80萬件與處分68萬人，2022年至今年9月，合計立案391.1萬件與處分375.4萬人，數量均已超過2017年至2022年的五年。如果考慮到2022年的數據中有一部分屬於二十大之前，即便減去2022年的數據，數量同樣超過二十大前的五年。

數據是非常有力的證明。如果說2012年十八大是中國反腐發生重大變化的開始，那麼，從那時到現在，可以說反腐的力度越來越大。如果從立案數量、處分人數來看，二十大後中國反腐才進入高潮。這樣的事實一方面說明中國領導層的鐵腕反腐決心與自我革命的政治意志，另一方面說明腐敗形勢依舊嚴峻複雜，腐敗問題尚未得到根治。正是在這樣的背景下，習近平將腐敗問題作為中共面臨的「最大風險、最大威脅、最大挑戰」，二十屆五中全會將全面從嚴治黨作為主題。可以預料的是，以二十屆五中全會作為節點，今後中國將繼續保持鐵腕反腐的高壓態勢。

在反腐工作已經進行十多年的當下，中國越來越需要將鐵腕反腐的決心與強大的掌控力轉化為勇敢探索反腐治本之策。正如《僅靠官員反官員行不通 中國需要儘早走出一條反腐新路》所寫的：「反腐工作存在時間窗口……隨着時間推移，高官的頻繁被查難以再像過去那樣鼓舞人心。這說明面對依舊嚴峻的反腐形勢與日益增多的違法亂紀案件，反腐行動在人心層面所產生的邊際效益開始下降。此時此刻，中國反腐行動恐怕已經不能再滿足於被查官員的數量，而是越來越需要讓世人看到腐敗問題大量減少的實際成效，越來越需要通過反腐行動建立起來的權威與展現出的決心早日根治腐敗，從而讓中國能夠成功跳出治亂興衰歷史周期率。」