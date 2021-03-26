植入式硬銷擊倒宋仲基？　中國元素「亂入」韓劇掀文化戰

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-26 07:45

近年來，中韓民間時有就文化問題掀起爭議，如泡菜、傳統服飾等領域皆陷旋渦。近日，熱播韓劇《黑道律師文森佐》因出現突兀的中資廣告，再令大量韓國網民感到不滿，劇組更表示將急撤之後的廣告。有韓國研究者接受《香港01》採訪時則表示，投資者既然投資別國，就應先尊重當地的文化。 其實，中韓在影視產業的商業合作由來已久，但不同模式卻起到截然不同的效果，這或能為兩國業者如何構建良性互動提供了參考，免得類似衝突一再發生，連宋仲基都無力挽回。

觀眾憂文化「被奪」 電視台緊急止血平眾怒

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由宋仲基與全汝彬合演的《黑道律師文森佐》近期受到不少韓劇迷注目，然而在本月14日播出的第8集，卻因出現中國品牌「自嗨鍋」的拌飯產品植入式廣告而引發爭議。據報該品牌豪砸近4億韓元（約275萬港元）投資廣告，要求產品要在四集中出現，包括特寫兩次和主角吃兩次。

繼泡菜等案例後，今次事件再次挑動了韓國觀眾的文化焦慮，正如誠信女子大學教授徐敬德在社交網站所言，韓國人憂慮海外觀眾會誤以為韓式拌飯是中國產物。最後，觀眾紛紛向電視台表達不滿，為免事件鬧大，電視台也緊急止血，和投資方開會討論終止合約，撤走未播出的宣傳畫面。

同一品牌也在《女神降臨》出現過。（劇照）

另一方面，突兀的中資植入式廣告亦並非第一次惹起不滿，去年底播出、由車銀優主演的《女神降臨》便頻頻出現如「京東」、「自嗨鍋」等中國品牌的廣告及產品。

例如其中一幕顯示女主角文佳煐遇上在巴士站等車的車銀優，但巴士站廣告卻用簡體字寫着「京東，不負每一份熱愛」，另一幕更顯示文佳煐於便利店津津有味地享用起「自嗨鍋」的即食火鍋，被狠批與韓國社會真實的面貌完全格格不入，猶如是在看一部中國的連續劇。

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韓國研究者：韓人民族意識強 中資宜尊重當地文化

就着愈來愈多「中國元素」出現在韓劇，對韓國社會素有研究、著有《韓流是這樣煉成的！》一書的韓國研究者伍麒匡接受《香港01》採訪時表示，現時中資與韓國影視產業的商業合作主要有數種模式，程度不一。第一種是純粹投資在一部電影或劇集上，但求公司或品牌名字能出現，一般不會干涉作品如何製作；第二是獨家買下作品的播放權放在影音平台上，最著名的例子便是《太陽的後裔》與愛奇藝的合作；第三種則是如今次例子的植入式廣告。

伍麒匡認為，中資參與的成功或失敗，很取決於當地觀眾的反應，例如即使中資投資甚至買下某部韓劇的獨家播放權，韓國觀眾也不會太關心這一議題，因為只要該劇能在本土收看便可以了，他們通常不會理會外國人用什麼途徑收看。

伍麒匡強調投資者既然投資別國，就首先應尊重當地的文化，並要避免過份露骨的宣傳。（受訪者提供）

相反，他表示失敗的案例相對較多，而中韓合拍的影視作品，如中國女星宋茜與韓國男星車太賢合演的《我的新野蠻女友》等，這些作品大多在韓國表現暗淡，皆因韓國人有強烈的民族意識，十分支持本土文化，即使是荷里活的大製作，市場也只限於年輕一輩，中老年人一般不太受落。

回到植入式廣告的問題，伍麒匡認同徐敬德教授的看法，認為韓國人對「韓式拌飯被包裝成中國產品」非常敏感，尤其近年兩國網民對泡菜、韓服乃至朝鮮獨立運動家、詩人尹東柱在中國被介紹為「中國朝鮮族愛國詩人」等議題皆曾衝突，在這種氛圍下，韓國人對類似現象只會更加敏感。

因此，他認為韓國人對「自嗨鍋」廣告反應如此大的深層原因，是他們認為韓國的流行文化不應受到中國「侵略」，二來是他們不希望中國資本會影響到自身的特色，一如《女神降臨》中出現的情況等。就如何改善中韓合作模式，他強調投資者既然投資別國，就首先應尊重當地的文化，然後要避免過份露骨、突兀的宣傳。

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雙嬴不缺先例 「太陽的後裔模式」值得參考

正如上述提及過的《太陽的後裔》，該部由宋仲基、宋慧喬主演的經典之作被認為是中韓影視產業合作的一次標竿，證明了雙嬴是可能的。據了解，該劇由韓國製作公司Next Entertainment World（NEW）製作，後者早在2014年IPO時就接受了中國華策影視的入股，當時華策影視全資孫公司華策影視（香港）投資有限公司以逾3.23億元人民幣獲其15%股權，成為其第二大股東。

2015年，NEW與華策影視合資成立華策合新文化傳播（天津）有限公司，共同開發電影、劇集。此外，華策影視與愛奇藝在2014年8月共同成立合資公司華策愛奇藝影視公司，這樣一來，三者產業鏈條便連在一起，由此愛奇藝奪得《太陽的後裔》在中國的獨家播放權、後者成為首部中韓同步播放的韓劇也就是水到渠成之事。

從結果論而言，這次策略是完全值回票價的，借助中方的資源，劇集在大中華地區迅速升溫，創造經濟效益的同時又不影響韓劇本身特色，也算是中韓雙嬴，無甚爭議。相反，植入式廣告比較「簡單粗暴」，一方面把拌飯作為中國品牌來置入畫面猶如是泡菜爭議的變體，另一方面當這些外國品牌在當地本身就不如蘋果、Subway之類大眾化和普及化的話，強行植入難免顯得突兀，惹破壞作品本土味道之嫌。

因此，一邊是相對無形且雙嬴的合作，一個邊有形且相對單邊的展現，在商業合作上如何避免一次又一次的文化地雷，也許仍有待業者們多多磨合。