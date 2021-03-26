習近平於1990年代曾兼任大學校長　6年任期簽發1074張畢業證書

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-03-26 17:41

3月22日至25日，中共最高領導人習近平在福建視察。官媒《人民日報》和官方新華社、中央電視台在報道其視察行程時首次披露，習近平曾任大學校長六年。 3月25日，習近平到福州閩江學院視察。閩江學院前身是福州師範高等專科學校和閩江職業大學。據《人民日報》等媒體報道，1990年至1996年，習近平在擔任福州市委書記期間，曾兼任閩江職業大學校長六年，提出了「不求最大、但求最優、但求適應社會需要」的辦學理念。2018年10月，習近平曾就閩江學院成立60周年致賀信。

習近平參觀了閩江學院校史和應用型辦學成果展示，並與師生們交流。習近平指出，要「培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人」。

2021年3月25日，習近平在自己曾任校長的福州閩江學院與師生們交流。（新華社）

報道稱，閩江學院師生們在校園廣場上高喊「總書記好」、「習校長好」，習近平向大家揮手致意，並「希望同學們樹立遠大理想、熱愛偉大祖國」。

除了在通稿中簡要報道，新華社、中央電視台還通過新媒體發表《（學習進行時）「習校長」的故事》《時政特稿丨口述：習近平始終牽掛的地方》等圖文、視頻報道，介紹習近平任大學校長的往事。

改革開放初期急需人才，中國允許地方政府開辦大學。從1981年起，全國湧現出一大批職業大學。1984年，閩江職業大學成立，時任福州市委書記袁啟彤兼任校長。袁啟彤離任前建議，繼任市委書記也要兼任閩江職業大學校長。習近平由此成為大學校長。

據介紹，在任期間，習近平明確提出「不當掛名校長」，主持學校基礎設施建設，為制定發展規劃。另外，習近平還強調要把學生造就成多功能應用型人才，「不要培養清談家」。

報道稱，兼任閩江職業大學校長期間，習近平為1074名畢業生簽發了畢業證書。

在此之前，《中國青年報》曾在2020年5月發表萬言長文《我們的好校長習近平同志》，詳細報道了習近平的大學校長經歷。

福建是習近平從政生涯中的重要一站。從1985年到廈門任職至2002年調往浙江，習近平在福建歷練了17年。