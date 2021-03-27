新疆棉花｜拜登成功聯合盟友？「遏制中國」恐成西方的政治正確

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-03-27 19:05

「一邊想在中國市場賺錢，一邊又拿着謊言攻擊中國？H&M正合了字母縮寫：荒（Huang）謬（Miu）！中國市場始終敞開大門，歡迎各國企業來投資，但必須建立在平等尊重的基礎上。對觸碰我們國家底線的企業，大家回應很明確：不買！」官方央視對於H&M抵制新疆棉花，以及中國社會反抵制H&M的事件如是説。

瑞典知名服裝零售品牌H&M，因對新疆棉花抵制的一則舊聲明，受到中國網民猛烈抨擊和集體抵制。輿論持續發酵，耐克、阿迪達斯等國際運動品牌也捲入爭議，多名中國藝人宣佈終止與上述運動品牌的合作。一場由新疆棉花引發的抵制與反抵制的風波上演。

央視新聞表態：所謂新疆存在「強迫勞動」、「歧視少數民族」是徹頭徹尾的謊言，外交部已在多個場合反覆澄清事實和真相。（微博@央視）

無論是H&M，還是其他品牌，他們抵制新疆棉花是出於西方在所謂人權問題上的政治正確。瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI）此前宣佈，自2020年10月起，禁止使用新疆棉花，理由是中國在該區域存在強迫勞動和侵犯人權的現象。作為一家國際組織和行業標準機構，BCI在全球範圍內擁有超過400名會員組織單位。

而事實上，2020年9月特朗普（Donald Trump）政府就在考慮一項禁令，禁止由新疆地區的棉花製成的部分或全部產品。特朗普政府的這項措施被稱為「暫扣令」（Withhold Release Order），即以新疆存在「強迫勞動」為由，對相關進口產品進行扣留。

中國民眾街頭抵制H&M。（微博@Roger哈哈哈）

相較於特朗普的特立獨行，以「美國優先」不斷退羣招致盟友的不滿，拜登（Joe Biden）政府上台以來便不斷強調修復與盟友的關係，要與盟友一道來應對中國，建立反對中國的統一戰線。在新疆問題上，美國似乎與盟友找到了共識。3月22日，歐盟與美國、英國和加拿大協調行動，以新疆人權問題為由，罕見地在同一天宣佈對中國的新疆官員實施制裁。

這是美國總統拜登上任後，西方國家首次採取協調行動制裁中國。作為反擊，中國政府宣佈對歐洲10名個人和4個實體實行制裁，包括多名歐洲議會的議員、歐洲一些知名智庫和學者。

H&M等涉事品牌遭到中國消費者抵制↓

+ 2 + 2 + 2

中歐互相制裁讓中歐關係陷入緊張，歐洲議會多數黨發聲，中國取消制裁是中歐投資協定通過的前提。而原定在23日舉行的一個討論有關協定的小組會議也臨時取消。《中歐全面投資協定》會否因此擱淺，成為很多人的疑問。

對此，外交部立場強硬，回應稱，中歐投資協定不是一方給予另一方的恩惠，是互利互惠的。「既然歐洲各國被制裁痛了，就應該痛定思痛，率先取消對我們的制裁才是正路。」商務部則表示，目前中歐雙方談判部門正在開展必要的法律審核工作。中歐投資協定符合雙方利益，有利於中國、有利於歐盟、有利於世界。

在2020年的倒數第二天，歷經7年艱難談判，廣泛認為具有里程碑意義的《中歐投資協定》完成談判。中國與歐盟達成投資協定，無疑讓拜登建立「反對中國的統一戰線」意圖受到影響，美國自然不會樂見其成。

顯而易見，拜登政府通過新疆人權問題，聯合西方盟友一致採取的制華措施依然奏效，西方結盟圍堵中國的趨勢開始浮現。

新疆棉花問題，顯然只是中美對抗其中的一個表象，背後是美國「合縱」盟友共同遏制中國的企圖。於中國而言，在諸多表象之下，最需要警惕的是，莫讓遏制中國成為西方的政治正確。