促進數碼科技？防範「中國威脅」？　台灣「資安國家隊」定位之問

撰文： 李富茂 最後更新日期： 2021-03-30 20:05

3月25日，台灣官方表示，未來將整合電信、信息、資安、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用，強化國家科技發展，還要擴增政府資安能量跟規模，「打造資安國家隊」，透過組織改造邁向數字轉型。 聽完這段敍述，還以為民進黨政府最新要成立的政府組織是類似於「信息安全部」，準備將「信息」做為未來戰爭載體進行籌備。但事實上，這個最新的政府組織是「數碼發展部」。

台行政院會日前通過組改法案，將新設數字發展部、國防部防衞後備動員署，科技部改為國家科學及技術委員會。（中央社）

眾所周知，當前生活型態與「數字」息息相關，尤其新冠疫情（COVID-19）後人們的生活更難以脱離數字科技的輔助。基於這股數字潮流，可看見各國政府相繼成立與數字相關的專責政府單位，除了因應未來的數字生活發展需求，也針對了數字科技帶來的「衝擊」進行超前部署。當然，台灣也不落人後。

然而弔詭的是，觀察台官方對於該「數碼發展部」的組織設定與期許，很快就能發現苗頭有點不對勁。一般而言，台灣常被外界稱之為「信息島」，無非是讚譽與數字有關產業的優異表現。但實際上，台灣人對於數字科技的使用，既陌生甚至還帶點科技使用的距離感，光是從「數字支付」仍不普及的現實就能體悟台灣人對數字科技的「冷漠」。

但問題是，當全世界因疫情加速了數字化的普及，同為地球村的台灣，沒有道理與世隔絕。那麼要如何讓台灣數字產業鏈與社會民間產生正向需求迴圈，政府的角色格外重要，也理應是台官方「數字發展部」琢磨的方向。

不過從官方的説詞與規劃看來，「數碼發展部」卻處處充滿以「信息安全」作為主體與願景目標，還宣稱將打造「資安國家隊」。再加上長時間以來，蔡英文政府每隔一段時間就釋放「遭中國駭客」、「中國網軍」入侵等新聞信息，很難不將「數碼發展部」看成「信息安全部」，還以為該部門是從國防部、國安局特別獨立而出的單位。

再退一步來説，難道台灣的信息安全威脅來源只有中國大陸？須知，全球各地正因網路通訊科技發展，個人隱私、國家安全信息在某些地方早已蕩然無存。否則，歐美國家也不會針對信息安全的疑慮開始營造立法氛圍，或是提前針對新型態生活方式提前佈局法律等舉措，要的就是能夠全方位的杜絕信息不安全的暴露。

再者，近期最著名的由數字轉型衍生的爭議事件：澳洲政府與Facebook博弈的新聞消息，也就可以藉此回過頭檢視台灣政府各單位，所有與民眾溝通聯絡的數字管道平台，究竟有哪一個是掌握在台灣人自己手裏？舉凡台灣人頻繁使用的LINE（日本）、臉書（美國）、Twitter（美國）、Instagram（美國）等，幾乎都由外國企業持有。倘若這些「大到難以撼動」的科技巨頭一夕之間「全盤托出」，或是翻臉不認賬，包括台灣政府與民眾又有何基礎保護自身的信息安全？

也就是説，數字化的社會確實帶給人們生活便利，但也衍生不少過去從未碰觸過的社會議題，或是模糊的灰色空間。亦因此，成立專責的「數字」政府部門，在當前的數字化時代有其必要性，但如果設定「數碼發展部」只是為將所有矛頭指向「資安」缺口，卻又避談資安建設基礎等，那也就喪失了最初的美意，更罔顧老百姓對政府的基本期待與作為。