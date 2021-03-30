美國駐帕勞大使「走後門」來台　又一個斷交逾40年來「首次」？

撰文： 司馬台 最後更新日期： 2021-03-30 21:04

帕勞（Republic of Palau）總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）當地時間3月29日率訪問團抵台，親自宣佈帕勞─台灣「旅遊泡泡」正式成形，歡迎並將帶領由台灣出發往帕勞旅遊的「泡泡首發團」返抵帕勞。 不過，自惠恕仁抵台致詞時感謝美國致贈帕勞新冠肺炎（COVID-19）疫苗，並向隨行抵台的美國駐帕勞大使倪約翰（John Hennessey-Niland）致意後，台灣媒體即將報道焦點置於「美國大使抵台進行官方接觸」代表的意義進行各項解讀，惠恕仁及其父親、弟弟等「第一家庭」來台健檢、與蔡英文會面等行程反倒成了其次。

帕勞總統訪問台灣。（微博@寰亞SYHP）

必須得説，對台灣媒體來説，倪約翰抵台確實「意外」，至少枱面上並沒有媒體事先得此訊息大做文章，尤其是素來自認有「層峯管道」的《自由時報》此前也沒有任何蛛絲馬跡，若然《自由時報》先前有獲此訊息卻穩忍不發，那也只能肯定其「忍功」殊為難得。

也就是説，倪約翰確實已經抵達台灣，卻相當低調。雖然民進黨立委與親綠學者齊一口徑，稱倪約翰的駐地雖然是人口僅兩萬多的帕勞，仍然是可代表美國總統的全權大使，換言之，「倪約翰抵台」的深層意義即是拜登（Joe Biden）的官方代表在台灣與蔡英文政府有了正式「官方接觸」，為1979年中華民國與美國斷交後首次的重大外交突破，並認為此次突破，代表美國此後將忌諱與台灣有「官方接觸」，台美之間發展更緊密，包括更高層級、不僅只於經濟的多邊關係趨勢更加確立。

不得不指出來，倪約翰登台雖是事實，卻是走「暗路」來的，雖然媒體多方打聽，台灣外交部在其抵台後即宣佈其抵台意義與行程，皆尊重美國在台協會（AIT）發言，但AIT到29日止，尚未對倪約翰抵台一事有任何正式評論，也沒有宣佈他有任何公開行程。

美國駐聯合國前大使克拉夫特（Kelly Craft）。（Getty）

台灣人應該還記得，特朗普（Donald Trump）下台前曾想派美國駐聯合國大使克拉夫派（Kelly Craft）於一月中旬訪問台灣，在克拉夫特成行前，台灣駐美釋出與美國國務院亞太助卿在國務院、台灣駐荷蘭代表與美國駐荷蘭大使在荷蘭美國大使館內會面的照片，台灣外交部也早早公佈克拉夫特在台行程，確實有「最大外交突破」的氣勢。

不過，克拉夫特坐上飛機啓程來台途中被叫回，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）原訂訪歐盟行程也隨之取消，表面理由是「因應新舊政府交接，取消所有官員出訪」，但台媒《新新聞》於3月10日刊出由台灣「軍情及兩岸外交人士」釋出的片面、破粹訊息拼湊出大致面貌，指北京透過外交管道力阻克拉夫特來台不得要領，最後釋出「不惜開火」也要維護主權訊息，才終於阻止克拉夫抵台之舉。

殲-16（微信@西部空天）

但若説蔡英文政府與AIT沒有為倪約翰的「歷史性訪台」進行鋪墊，也不全然是事實。因為在倪約翰訪台前的3月26日，AIT與台灣駐美代表蕭美琴才在美國國務院、美國海岸防衞隊代表見證下，簽署了「台美海巡合作瞭解備忘錄」，並大肆宣傳這是拜登上台後與台灣簽署的首份備忘錄，因此引來了解放軍出動20架次、多機種軍機到台海西南及東部空域進行演習以為響應。

必須指出來，所謂的「台美海巡合作瞭解備忘錄」並未對「釣魚台列嶼」（大陸稱釣魚島羣島，日本稱尖閣諸島）的主權明確化，且台媒不諱言該備忘錄是應對大陸《海警法》而來。在拜登已承諾美國會協助日本防衞釣魚台，美軍在年內也會就此與日本自衞隊進行演習，蔡英文政府卻在此時與美國簽下意向不明的「海巡備忘錄」，當釣島有事時，蔡英文會否防衞釣魚台，甚至反而幫美、日「協防」的機率也因此大為增加。

為了「捍衞主權」，解放軍「不惜一戰」的態勢相當清楚，這充分説明了克拉夫特何以取消、20架解放軍軍機何以台海周邊進行「攻擊」態勢明顯的演習，當然也説明了倪約翰必須走「暗路」才能抵台進行「最大外交突破」，卻低調、克制。

然而，就像親綠學者説的，倪約翰確實是「拜登的代表」，抵台完成「官方接觸」後雖然低調，無論如何都是蔡英文政府的「重大外交突破」。不過，蔡英文的「外交突破」的反面就是「對主權的侵害」，北京或許已經在思考如何具體應對此一嚴肅的「主權」議題。