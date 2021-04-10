新疆棉花｜「花一塊錢，中央要給六毛」　治疆維穩費用在哪裡了？

撰文： 穆堯 最後更新日期： 2021-04-10 21:03

對於一個自身財政收支嚴重不平衡的省區，新疆究竟是依靠什麼力量來保持鉅額的公共安全和民生投入的，那些鉅額的開支從何而來，是否可持續？

要搞明白這一問題就首先需要清楚新疆究竟是如何花錢的？

一般來説，相較於內地省份，新疆的「特殊開支」主要體現在三個領域，即反恐維穩、民生改善和「教育轉化」。

先説第一部分：2014年8月份，新疆財政廳曾經一次性拿出3億多元人民幣給予和田地區公安機關和3萬名民眾，以表彰他們在月初成功圍捕了一個暴力恐怖組織。如此鉅額的一次性獎勵一時引起震動。事實上，根據新疆財政廳的説法，這部分獎勵都來源於新疆財政，當時新疆財政廳共申請增撥了十幾億元人民幣的「反恐維穩經費」。

反恐維穩、民生改善和「教育轉化」，新疆的鉅額開支是其無法獨立承擔的。（中國央視視頻截圖）

事實上，所謂「反恐維穩經費」一般被認為對應着新疆財政預算決算報告中的公共安全支出。因為新疆的特殊性，這部分開支一直在新疆自治區一般公共開支中佔有相當比例，可以説這部分開支保障了新疆社會局勢的大體穩定，是保障新疆反恐前沿的最後一道安全防線。

根據新疆財政廳和國家統計局的數據，2020年新疆的公共安全開支佔當年一般公共預算（5,539億元人民幣）的9%，約為498.5億元人民幣。盤點近10年數字，新疆公共安全開支從2011年的146.28億元人民幣持續增加，到2017年最高達到576.39億元人民幣，當年佔新疆一般公共開支的12.4%。事實上，新疆近年的公共安全開支強度均在10%左右。

這一數據是什麼概念？作為對照，作為相較來説較為穩定的民族自治區，西藏自治區2019年公共安全開支僅為133.43億元人民幣，支出強度將近6.1%。如果説這種對比仍然不夠明顯的話，我們可以以內地普通省份河北為例：2019年河北省公共安全開支為432.48億元人民幣，佔其同年一般預算支出的5.2%，仍然遠低於新疆。

這也正是外界認為新疆常年保持強大維穩開支的原因。

另外兩項，民生改善和「教育轉化」，新疆財政預算的公開數據缺乏統一口徑的數據統計，但是人們仍然可以從側面找到信息。

新疆預決算公開信息稱，「十三五」期間新疆民生開支逐年增加，從2016年的3,094億元增加到2020年的4,116億元人民幣，而其在一般公共支出的比例基本都在70%以上，僅2017年低於這一比例（66.9%），這與當年公共安全開支比例創新高相契合。

值得注意的，民生改善中必然有相當比例投入「老少邊窮」地區，尤其是南疆地區。數據同樣顯示，「十三五」期間，對南疆四地州的財政轉移支付始終佔新疆全區的一半以上，尤其是近3年佔比均在56%左右。

「教育轉化」作為2014年後中共發力最重的去極端化措施之一，但是，正如人們所看到的，這是一項極為複雜的工程，其經費來源可能來源於專項財政撥付、教育經費、社會保障和就業經費，當然更涉及公共安全和社會公共服務經費。

這一切決定了新疆每年要投入遠比內陸省份更大的精力和財力來保持社會穩定和發展，很顯然這不是新疆一區財力所能解決的。2019年，新疆的財政自給率不過30%。這就意味着，新疆必須依靠中央長期穩定的財政補助來維持，甚至有「花一塊錢，中央要給六毛」之説。

2019年12月份，國務院新聞辦曾披露，中央財政每年對新疆轉移支付近4,000億元，全國19個省市對口支援新疆，每年投入援疆資金150多億元，重點用於改善生活。而在2021年新疆財政廳公佈的年度預算案中，中央將在年內轉移補助新疆2,755.9億元人民幣，佔當年新疆財政總收入的57%強。可以説，北京的各項財政補助以及其他地方支援是支撐新疆當前局面的重要力量。

當然，即便新疆局面的穩定需要源源不斷的資金，但是其意義遠不僅僅是收支算計的問題。